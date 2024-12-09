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Переговоры с Россией возможны только с позиции силы, - премьер Эстонии Михал

Крістен Міхал зустрівся з Денисом Шмигалем

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве и заявил, что переговоры с Россией возможны только с позиции силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в X (Twitter).

"Эстония ежегодно поддерживает Украину 0,25% от нашего ВВП. Мы продолжаем призывать наших союзников и партнеров делать то же самое.

Чтобы заставить Путина отказаться от своих целей, переговоры с Россией возможны только с позиции силы", - говорится в заметке.

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Напомним, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Автор: 

Эстония (1420) переговоры с Россией (962)


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так і буде. Сила бусифікованих зростає щодня
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09.12.2024 14:08 Ответить
Особливо в сзч, в який вони йдуть....
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12.12.2024 13:34 Ответить
Переговори з расєєю можуть бути тільки після виведення расєйських військ з України!!!

Інакше про що будуть переговори? Про те скільки території віддамо расєє?

А тут щей ЗЄ з Трампом миляться "перестать стрілять"

Але расєя НЕ перестане стрілять. У такому разі расєя точно за 3 дні буде у Києві
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09.12.2024 14:11 Ответить
І що ви зробите??? Пукните в кімнаті???
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09.12.2024 14:12 Ответить
Це ви, як видно, нічого не зробите, крім пукнете в кімнаті, якщо вона у вас буде після приходу расєян.
До чого ви призиваєте? Здаватися без бою?

Не хочете нічого робити, вас ніхто не примушує.

Але в Україні є ще, слава Богу, люди здатні щось зробити. Хоч не заважайте їм
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12.12.2024 01:20 Ответить
зеДЕБІЛЕ - будеш лопатами воювати!?!?!?
****, який же ти даун.....
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12.12.2024 13:32 Ответить
з часом питання може стояти не про те скільки територій влада України віддасть, а скільки зможе зберегти. Чи не видно до чого йде?
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09.12.2024 14:15 Ответить
Ви закликаєте здаватись, то йдіть уже з білим прапором
Але вам не буде ніякої гарантії, що ви опинитесь у расєйському підвалі, або будете розстріляні зразу.
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12.12.2024 01:23 Ответить
Позиція Естонії від початку однозначна: Україна повинна перемогти, і єдиними предметами переговорів можуть бути швидкість виведення російських військ з України та розмір репарацій.
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09.12.2024 15:55 Ответить
 
 