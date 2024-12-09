Переговоры с Россией возможны только с позиции силы, - премьер Эстонии Михал

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве и заявил, что переговоры с Россией возможны только с позиции силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в X (Twitter).

"Эстония ежегодно поддерживает Украину 0,25% от нашего ВВП. Мы продолжаем призывать наших союзников и партнеров делать то же самое.

Чтобы заставить Путина отказаться от своих целей, переговоры с Россией возможны только с позиции силы", - говорится в заметке.

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Напомним, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал.