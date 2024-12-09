Переговоры с Россией возможны только с позиции силы, - премьер Эстонии Михал
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве и заявил, что переговоры с Россией возможны только с позиции силы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в X (Twitter).
"Эстония ежегодно поддерживает Украину 0,25% от нашего ВВП. Мы продолжаем призывать наших союзников и партнеров делать то же самое.
Чтобы заставить Путина отказаться от своих целей, переговоры с Россией возможны только с позиции силы", - говорится в заметке.
Напомним, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
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Інакше про що будуть переговори? Про те скільки території віддамо расєє?
А тут щей ЗЄ з Трампом миляться "перестать стрілять"
Але расєя НЕ перестане стрілять. У такому разі расєя точно за 3 дні буде у Києві
До чого ви призиваєте? Здаватися без бою?
Не хочете нічого робити, вас ніхто не примушує.
Але в Україні є ще, слава Богу, люди здатні щось зробити. Хоч не заважайте їм
****, який же ти даун.....
Але вам не буде ніякої гарантії, що ви опинитесь у расєйському підвалі, або будете розстріляні зразу.