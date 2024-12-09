Переговори з Росією можливі лише з позиції сили, - прем’єр Естонії Міхал
Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем у Києві та заявив, що переговори з Росією можливі лише з позиції сили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у X (Twitter).
"Естонія щороку підтримує Україну 0,25% від нашого ВВП. Ми продовжуємо закликати наших союзників і партнерів робити те ж саме.
Щоб змусити Путіна відмовитися від своїх цілей, переговори з Росією можливі лише з позиції сили", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.
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Інакше про що будуть переговори? Про те скільки території віддамо расєє?
А тут щей ЗЄ з Трампом миляться "перестать стрілять"
Але расєя НЕ перестане стрілять. У такому разі расєя точно за 3 дні буде у Києві
До чого ви призиваєте? Здаватися без бою?
Не хочете нічого робити, вас ніхто не примушує.
Але в Україні є ще, слава Богу, люди здатні щось зробити. Хоч не заважайте їм
****, який же ти даун.....
Але вам не буде ніякої гарантії, що ви опинитесь у расєйському підвалі, або будете розстріляні зразу.