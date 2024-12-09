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Переговори з Росією можливі лише з позиції сили, - прем’єр Естонії Міхал

Крістен Міхал зустрівся з Денисом Шмигалем

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем у Києві та заявив, що переговори з Росією можливі лише з позиції сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у X (Twitter).

"Естонія щороку підтримує Україну 0,25% від нашого ВВП. Ми продовжуємо закликати наших союзників і партнерів робити те ж саме.

Щоб змусити Путіна відмовитися від своїх цілей, переговори з Росією можливі лише з позиції сили", - йдеться в дописі.

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Нагадаємо, до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Автор: 

Естонія (1609) переговори з Росією (1077)


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так і буде. Сила бусифікованих зростає щодня
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09.12.2024 14:08 Відповісти
Особливо в сзч, в який вони йдуть....
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12.12.2024 13:34 Відповісти
Переговори з расєєю можуть бути тільки після виведення расєйських військ з України!!!

Інакше про що будуть переговори? Про те скільки території віддамо расєє?

А тут щей ЗЄ з Трампом миляться "перестать стрілять"

Але расєя НЕ перестане стрілять. У такому разі расєя точно за 3 дні буде у Києві
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09.12.2024 14:11 Відповісти
І що ви зробите??? Пукните в кімнаті???
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09.12.2024 14:12 Відповісти
Це ви, як видно, нічого не зробите, крім пукнете в кімнаті, якщо вона у вас буде після приходу расєян.
До чого ви призиваєте? Здаватися без бою?

Не хочете нічого робити, вас ніхто не примушує.

Але в Україні є ще, слава Богу, люди здатні щось зробити. Хоч не заважайте їм
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12.12.2024 01:20 Відповісти
зеДЕБІЛЕ - будеш лопатами воювати!?!?!?
****, який же ти даун.....
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12.12.2024 13:32 Відповісти
з часом питання може стояти не про те скільки територій влада України віддасть, а скільки зможе зберегти. Чи не видно до чого йде?
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09.12.2024 14:15 Відповісти
Ви закликаєте здаватись, то йдіть уже з білим прапором
Але вам не буде ніякої гарантії, що ви опинитесь у расєйському підвалі, або будете розстріляні зразу.
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12.12.2024 01:23 Відповісти
Позиція Естонії від початку однозначна: Україна повинна перемогти, і єдиними предметами переговорів можуть бути швидкість виведення російських військ з України та розмір репарацій.
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09.12.2024 15:55 Відповісти
 
 