Переговори з Росією можливі лише з позиції сили, - прем’єр Естонії Міхал

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем у Києві та заявив, що переговори з Росією можливі лише з позиції сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у X (Twitter).

"Естонія щороку підтримує Україну 0,25% від нашого ВВП. Ми продовжуємо закликати наших союзників і партнерів робити те ж саме.

Щоб змусити Путіна відмовитися від своїх цілей, переговори з Росією можливі лише з позиції сили", - йдеться в дописі.

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Нагадаємо, до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.