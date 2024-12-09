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В Донецкой области введены экстренные отключения света, - ДТЭК

Екстрені відключення світла

Сегодня, 9 декабря 2024 года, энергетики ввели в Донецкой области экстренные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"По указанию "Укрэнерго" в Донецкой области применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Украине в понедельник, 9 декабря, отключение электроэнергии планировали применять в "облегченном" режиме, но ситуация изменилась. В отдельных регионах вынужденно изменен объем применения мер ограничения потребления.

Автор: 

Донецкая область (9636) ДТЭК (520) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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Та там вже світла немає де вимикати.
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09.12.2024 14:31 Ответить
Добропілля, Святогорськ, Константинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ , Покровськ - це тільки достатньо великі громади. Так що не *****.
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09.12.2024 14:53 Ответить
А без мату ніяк? Це був сарказм, що там щоденні обстріли і вже живого місця не має.
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09.12.2024 15:06 Ответить
Тут люди теж живуть і навіть підприємства працюють.
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09.12.2024 15:30 Ответить
Знаю, так це можна казати нормальними словами, а не матом крити незнайомих людей.
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09.12.2024 15:40 Ответить
Так для чого казати, що світла вже нема де вмикать? Виходить так - нехай ********, там і так все зруйновано. До речі, електрику вже дали.
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09.12.2024 15:56 Ответить
А цікаво,на окупованих територіях хто поставляє електрику і як її оплачують і по яких цінах.В кого є така інформація,поділіться.
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09.12.2024 14:37 Ответить
 
 