В Донецкой области введены экстренные отключения света, - ДТЭК

Сегодня, 9 декабря 2024 года, энергетики ввели в Донецкой области экстренные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"По указанию "Укрэнерго" в Донецкой области применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Украине в понедельник, 9 декабря, отключение электроэнергии планировали применять в "облегченном" режиме, но ситуация изменилась. В отдельных регионах вынужденно изменен объем применения мер ограничения потребления.