В Донецкой области введены экстренные отключения света, - ДТЭК
Сегодня, 9 декабря 2024 года, энергетики ввели в Донецкой области экстренные отключения света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"По указанию "Укрэнерго" в Донецкой области применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине в понедельник, 9 декабря, отключение электроэнергии планировали применять в "облегченном" режиме, но ситуация изменилась. В отдельных регионах вынужденно изменен объем применения мер ограничения потребления.
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Besya
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