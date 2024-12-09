На Донеччині запроваджено екстрені відключення світла

Сьогодні, 9 грудня 2024 року, енергетики запровадили на Донеччині екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"За вказівкою "Укренерго" в Донецькій області застосовуються екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що в Україні у понеділок, 9 грудня, відключення електроенергії планували застосовувати у "полегшеному" режимі, але ситуація змінилася. В окремих регіонах вимушено змінений обсяг застосування заходів обмеження споживання.