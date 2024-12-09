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На Донеччині запроваджено екстрені відключення світла

Екстрені відключення світла

Сьогодні, 9 грудня 2024 року, енергетики запровадили на Донеччині екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"За вказівкою "Укренерго" в Донецькій області застосовуються екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Через відключення світла аварійність електромереж у Києві зросла на 30%, – ДТЕК

Раніше повідомлялося, що в Україні у понеділок, 9 грудня, відключення електроенергії планували застосовувати у "полегшеному" режимі, але ситуація змінилася. В окремих регіонах вимушено змінений обсяг застосування заходів обмеження споживання.

Автор: 

Донецька область (8401) ДТЕК (1982) Укренерго (2691) відключення світла (1087)


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Та там вже світла немає де вимикати.
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09.12.2024 14:31 Відповісти
Добропілля, Святогорськ, Константинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ , Покровськ - це тільки достатньо великі громади. Так що не *****.
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09.12.2024 14:53 Відповісти
А без мату ніяк? Це був сарказм, що там щоденні обстріли і вже живого місця не має.
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09.12.2024 15:06 Відповісти
Тут люди теж живуть і навіть підприємства працюють.
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09.12.2024 15:30 Відповісти
Знаю, так це можна казати нормальними словами, а не матом крити незнайомих людей.
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09.12.2024 15:40 Відповісти
Так для чого казати, що світла вже нема де вмикать? Виходить так - нехай ********, там і так все зруйновано. До речі, електрику вже дали.
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09.12.2024 15:56 Відповісти
А цікаво,на окупованих територіях хто поставляє електрику і як її оплачують і по яких цінах.В кого є така інформація,поділіться.
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09.12.2024 14:37 Відповісти
 
 