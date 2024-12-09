На фронте произошло 102 боевых столкновения, сложная ситуация на Кураховском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошли 102 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Харьковщине

В течение суток враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по Возрожденовскому Харьковской области.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Глубокого и Волчанска, одна атака противника продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой и Загрызово, одна атака успешно отбита, продолжается бой.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении произошло десять боевых столкновений вблизи Грековки, Зеленого Гая, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполовки. Шесть боестолкновений продолжается до сих пор.

На Торецком направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Торецка и Нелиповки. Четыре атаки успешно отражены нашими защитниками, продолжаются два боестолкновения.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 29 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности. Вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко украинские подразделения отбили 24 атаки.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахово отбито 16 штурмов, девять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении агрессор 14 раз атаковал в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сторожевого, в настоящее время идет пять боев. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Константинополю.

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Ситуация на других направлениях

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Курщине украинские защитники отражают шесть атак захватчиков, всего же в настоящее время уже зафиксировано девять боестолкновений.