935 медицинских учреждений восстановлено в Украине во время войны, - Минздрав
С начала полномасштабного вторжения в Украине по состоянию на сегодня восстановлено 935 заведений.
Об этом информируют в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, всего 565 объектов медучреждений восстановлены полностью, а еще 370 - частично. Восстановление осуществляется как на деоккупированных территориях, так и в регионах, где медицинские учреждения получили незначительные повреждения, такие как выбитые окна, повреждения фасадов или кровли.
Регионы лидеры
Больше всего объектов медицинской инфраструктуры восстановлено в таких областях:
- Николаевская,
- Днепропетровская,
- Киевская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черниговская.
Потери системы здравоохранения
С начала войны враг:
- Повредил 1878 объектов медицинских учреждений.
- Полностью разрушил 289 медицинских учреждений.
- Повредил, уничтожил или захватил в общей сложности 624 автомобиля экстренной медицинской помощи.
Самые большие потери понесли медицинские учреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.
По оценкам Минздрава, убытки в сфере здравоохранения Украины из-за российской агрессии превышают 17 миллиардов долларов.
Как отмечается, из-за оккупации части территорий полная информация о степени разрушения медицинских учреждений там пока недоступна.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине повреждено или разрушено 2167 объектов мединфраструктуры
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