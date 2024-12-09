935 медицинских учреждений восстановлено в Украине во время войны, - Минздрав

С начала полномасштабного вторжения в Украине по состоянию на сегодня восстановлено 935 заведений.

Об этом информируют в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, всего 565 объектов медучреждений восстановлены полностью, а еще 370 - частично. Восстановление осуществляется как на деоккупированных территориях, так и в регионах, где медицинские учреждения получили незначительные повреждения, такие как выбитые окна, повреждения фасадов или кровли.

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Регионы лидеры

Больше всего объектов медицинской инфраструктуры восстановлено в таких областях:

Николаевская,

Днепропетровская,

Киевская,

Харьковская,

Херсонская,

Черниговская.

Потери системы здравоохранения

С начала войны враг:

Повредил 1878 объектов медицинских учреждений.

Полностью разрушил 289 медицинских учреждений.

Повредил, уничтожил или захватил в общей сложности 624 автомобиля экстренной медицинской помощи.

Самые большие потери понесли медицинские учреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

По оценкам Минздрава, убытки в сфере здравоохранения Украины из-за российской агрессии превышают 17 миллиардов долларов.

Как отмечается, из-за оккупации части территорий полная информация о степени разрушения медицинских учреждений там пока недоступна.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине повреждено или разрушено 2167 объектов мединфраструктуры

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