935 медичних закладів відновлено в Україні під час війни, - МОЗ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні станом на сьогодні відновлено 935 закладів.

Про це інфомують в Міністерстві охорони здоров’я України, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, загалом 565 об’єктів медзакладів відновлені повністю, а ще 370 - частково. Відновлення здійснюється як на деокупованих територіях, так і в регіонах, де медичні установи зазнали незначних ушкоджень, таких як вибиті вікна, пошкодження фасадів чи покрівлі.

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Регіони-лідери

Найбільше об'єктів медичної інфраструктури відновлено у таких областях:

Миколаївська,

Дніпропетровська,

Київська,

Харківська,

Херсонська,

Чернігівська.

Втрати системи охорони здоров'я

З початку війни ворог:

Пошкодив 1878 об’єктів медичних закладів.

Повністю зруйнував 289 медичних установ.

Пошкодив, знищив або захопив загалом 624 автомобілі екстреної медичної допомоги.

Найбільших втрат зазнали медичні заклади у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

За оцінками МОЗ, збитки у сфері охорони здоров’я України через російську агресію перевищують 17 мільярдів доларів.

Як зазначається, через окупацію частини територій повна інформація про ступінь руйнування медичних закладів там поки недоступна.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні пошкоджено або зруйновано 2167 об’єктів медінфраструктури

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