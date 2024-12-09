Украинские военные сорвали попытку россиян форсировать реку в Курской области. ВИДЕО

Украинские военные сорвали попытку форсирования реки российскими оккупантами в Курской области.

Об этом в телеграмм-канале сообщает подразделение Pentagon 225-го отдельного штурмового батальона, информирует Цензор.НЕТ.

"Наступление началось ночью, в сложных погодных условиях под сильным снегопадом. Российские войска перебросили понтонный мост через реку, чтобы обеспечить проход тяжелой техники ближе к нашим позициям", - говорится в сообщении.

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На основе полученных данных командование быстро привлекло FPV-дроны, которые нанесли первый точный удар по головной машине врага, остановив движение колонны. Последующий удар по замыкающей машине перекрыл врагу пути для отступления.

Слаженные действия украинских подразделений позволили полностью сорвать атаку. Вследствие этого российские войска понесли значительные потери в технике, что привело к существенным материальным убыткам.

Курская операция ВСУ

Операция украинских войск в Курской области продолжается уже четыре месяца. За это время бойцам ВСУ удалось достичь значительных успехов, в частности захватить сотни пленных и взять под контроль ряд населенных пунктов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что основная задача этой операции - усилить устойчивость обороны и подготовить резервы.

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