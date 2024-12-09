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Новини Війна
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Українські військові зірвали спробу росіян форсувати річку в Курській області. ВIДЕО

Українські військові зірвали спробу форсування річки російськими окупантами у Курській області.

Про це у телеграм-каналі повідомляє підрозділ Pentagon 225-го окремого штурмового батальйону, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступ розпочався вночі, у складних погодних умовах під сильним снігопадом. Російські війська перекинули понтонний міст через річку, щоб забезпечити прохід важкої техніки ближче до наших позицій", - ідеться в повідомленні. 

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На основі отриманих даних командування швидко залучило FPV-дрони, які завдали першого точного удару по головній машині ворога, зупинивши рух колони. Подальший удар по замикаючій машині перекрив ворогу шляхи для відступу.

Злагоджені дії українських підрозділів дозволили повністю зірвати атаку. Внаслідок цього російські війська зазнали значних втрат у техніці, що призвело до суттєвих матеріальних збитків.

Курська операція ЗСУ

Операція українських військ у Курській області триває вже чотири місяці. За цей час бійцям ЗСУ вдалося досягти значних успіхів, зокрема захопити сотні полонених та взяти під контроль низку населених пунктів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що основне завдання цієї операції - посилити стійкість оборони та підготувати резерви.

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Автор: 

армія рф (17302) ЗСУ (7528) дрони (4662) Курськ (1102)


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09.12.2024 17:57 Відповісти
Це наша річка!
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09.12.2024 18:37 Відповісти
це наша посадка біля річки...
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09.12.2024 18:47 Відповісти
І посадка наша. А чужого нам не треба. Збирання земель українських, розданих русскім всіх мастей...
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09.12.2024 18:52 Відповісти
... трофеї в посадці по закону наші теж!)
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09.12.2024 18:55 Відповісти
І риба у річці теж
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09.12.2024 21:51 Відповісти
А що із понтонною переправою?
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09.12.2024 18:48 Відповісти
на відео добивання давно кинутої техніки. Де тут переправа?
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09.12.2024 18:53 Відповісти
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10.12.2024 03:29 Відповісти
 
 