По состоянию на лето 2024 года в Сирии было до 7,5 тыс. военных РФ, - руководитель ЦПД Коваленко

По состоянию на лето 2024 года в Сирии находилось около 6000-7500 российских военных, включая представителей ЧВК.

Об этом написал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Соответственно, даже в случае переброски всех этих военных в РФ с последующей отправкой на войну против Украины, это существенно не повлияет на ситуацию на фронте, учитывая довольно высокие ежедневные потери армии РФ в штурмовых действиях. Более того, часть из этих воинов может быть переброшена в Африку", - отметил он.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил. По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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