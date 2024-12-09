Сирия имеет оружие, которое может быть полезно Украине, но получить его сложно, - Defense Express
Сирийский арсенал вооружений, предоставленный Россией и Ираном, может иметь важное значение для Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.
Однако, получение этой техники является сложной задачей из-за политических и военных реалий.
Как отмечается, особый интерес вызывают береговые противокорабельные комплексы "Бастион" с ракетами П-800 "Оникс", полученные Сирией от России еще в 2013 году. Эта система могла бы помочь Украине разработать новые методы противодействия российским ракетным атакам.
Также на вооружении сирийского режима находились ОТРК "Точка-У", "Эльбрус" и иранские ракеты Fateh-110, которые могли бы стать актуальными для изучения и, возможно, использования против российских оккупационных сил. В то же время реалистичность интеграции этих комплексов в ВСУ остается под вопросом.
Сирийская противовоздушная оборона включает пусковые установки С-300ПМУ2, С-125-2М, С-200, "Бук" и "Бук-М2". Такие системы значительно укрепили бы украинскую ПВО. Что касается артиллерии, Сирия имеет реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", но боекомплект к ним является дефицитным на рынке.
На авиационном поле интересными для Украины являются модернизированные МиГ-29СМ. Хотя большинство сирийских самолетов и вертолетов уже неисправны, они могут стать источником запчастей.
Defense Express отмечает, что главная проблема заключается в установлении контактов с властями Сирии для получения этой техники, ведь Башар Асад является союзником России.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил. По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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треба вчитись у румун - пересадить усих олигархів і націоналізувати їх майно.
але хто знає, може і перепаде, тим,
хто прийде там до влади раніше,
та й не тільки тим, хто прийде...
всім їм гроші потрібні...
але якщо «барига» Порох все таки щось привезе?
Працювати з ними треба
Саме через превалювання інтересів умми над національною ідеєю радікали з Таджикістану не їдуть в Україну воювати пліч опліч на боці мусульман України, а їдуть воювати у лавах Джабхат-аль-Нусра.
Сірійська опозиція до узурпатора- терористи, чеченці- терористи, бандеровці з УПА - терористи.
з цім треба боротися . Треба робити світові конференції на тему російської пропаганди проти поневолених народів
І у вас трохи дивне уявлення про "сірійську опозицію". Думаю, що ми побачим як вони будуть фігачить курдів, а можливо ще і один одного, бо там не опозиція, а політично-релігійний печворк.
ось цікаве
Академик истории Казахов обманывали Алмату Оренбург основали казахи
https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x
https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x
Але хитровиєбані партнерчики не дадуть з тих сирійських арсеналів жодного набою, жодного ствола. Щобнебулоескалації. Бо ж тільки рашці можна хєрачити по цивільним українським об'єкта ракетами, відданими в рамках
роззброєннядержзради кучмо-виродка, під радісне потирання рук євроатлантичних гівнопартнерів.
зброя не зашкодить..
але ті,
хто горлопанить, що мало зброї, нема чим бити хла,
тому не підуть на танки з лопатою...
звичайно цієї зброї не хочуть.. ..
Франция - аналогично, Германия - тоже, да и сам кацапстан подходит сюда вполне, хотя от последнего вроде как получить попроще будет, да и кацапский "лендлиз" кое-как работал, периодически.