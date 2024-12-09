Сирия имеет оружие, которое может быть полезно Украине, но получить его сложно, - Defense Express

Сирийский арсенал вооружений, предоставленный Россией и Ираном, может иметь важное значение для Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Однако, получение этой техники является сложной задачей из-за политических и военных реалий.

Как отмечается, особый интерес вызывают береговые противокорабельные комплексы "Бастион" с ракетами П-800 "Оникс", полученные Сирией от России еще в 2013 году. Эта система могла бы помочь Украине разработать новые методы противодействия российским ракетным атакам.

Также на вооружении сирийского режима находились ОТРК "Точка-У", "Эльбрус" и иранские ракеты Fateh-110, которые могли бы стать актуальными для изучения и, возможно, использования против российских оккупационных сил. В то же время реалистичность интеграции этих комплексов в ВСУ остается под вопросом.

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Сирийская противовоздушная оборона включает пусковые установки С-300ПМУ2, С-125-2М, С-200, "Бук" и "Бук-М2". Такие системы значительно укрепили бы украинскую ПВО. Что касается артиллерии, Сирия имеет реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", но боекомплект к ним является дефицитным на рынке.

На авиационном поле интересными для Украины являются модернизированные МиГ-29СМ. Хотя большинство сирийских самолетов и вертолетов уже неисправны, они могут стать источником запчастей.

Defense Express отмечает, что главная проблема заключается в установлении контактов с властями Сирии для получения этой техники, ведь Башар Асад является союзником России.

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил. По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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