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Новости Война
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Сирия имеет оружие, которое может быть полезно Украине, но получить его сложно, - Defense Express

Озброєння Сирії, яке може допомогти Україні

Сирийский арсенал вооружений, предоставленный Россией и Ираном, может иметь важное значение для Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Однако, получение этой техники является сложной задачей из-за политических и военных реалий.

Как отмечается, особый интерес вызывают береговые противокорабельные комплексы "Бастион" с ракетами П-800 "Оникс", полученные Сирией от России еще в 2013 году. Эта система могла бы помочь Украине разработать новые методы противодействия российским ракетным атакам.

Также на вооружении сирийского режима находились ОТРК "Точка-У", "Эльбрус" и иранские ракеты Fateh-110, которые могли бы стать актуальными для изучения и, возможно, использования против российских оккупационных сил. В то же время реалистичность интеграции этих комплексов в ВСУ остается под вопросом.

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Сирийская противовоздушная оборона включает пусковые установки С-300ПМУ2, С-125-2М, С-200, "Бук" и "Бук-М2". Такие системы значительно укрепили бы украинскую ПВО. Что касается артиллерии, Сирия имеет реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", но боекомплект к ним является дефицитным на рынке.

На авиационном поле интересными для Украины являются модернизированные МиГ-29СМ. Хотя большинство сирийских самолетов и вертолетов уже неисправны, они могут стать источником запчастей.

Defense Express отмечает, что главная проблема заключается в установлении контактов с властями Сирии для получения этой техники, ведь Башар Асад является союзником России.

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил. По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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Автор: 

ПВО (2744) Сирия (3146)


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Топ комментарии
+10
ніхєра ми з тієї зброї не отримаємо. Забудьте.
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09.12.2024 18:56
+8
Тому що влада України 30 років формувала у світі не національний облик України , а якийсь олигархат
треба вчитись у румун - пересадить усих олигархів і націоналізувати їх майно.
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09.12.2024 19:10
+7
А хто ж нам її віддасть? Казочки для малят??? Губи взад заверніть!!!!
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09.12.2024 19:01
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Цахал також отримав гори зброї, але ЗСУ не передаст. Кажуть шось використують їнше знищать. Яке марнотратство.
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09.12.2024 18:54 Ответить
Тому що влада України 30 років формувала у світі не національний облик України , а якийсь олигархат
треба вчитись у румун - пересадить усих олигархів і націоналізувати їх майно.
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09.12.2024 19:10 Ответить
а с какого х**? официально поддержали\признали "Палестину", приглашали "представителей" на всякие саммиты, плюс голосовали на ооне (которое конечно структура сгнившая, но все же) явно не за евреев и т.п. плюс весь позор \еврейской\ нации собрался у нас возле потоков с распилами во время войны (конечно, мы все это толерантно разрешили, что тоже показатель, но бить то потом начнут по национальности, а не по кипрским оффшорам).
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09.12.2024 21:45 Ответить
Складно США погрозити пальчиком ? Або Ердогану зателефонувати Лідору, щоб забрав з Сирії кацапське сміття ?
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09.12.2024 18:55 Ответить
це самий смішний комент під новиною.
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09.12.2024 18:59 Ответить
ніхєра ми з тієї зброї не отримаємо. Забудьте.
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09.12.2024 18:56 Ответить
поки клістрони провірять, то й війна закінчиться..

але хто знає, може і перепаде, тим,
хто прийде там до влади раніше,
та й не тільки тим, хто прийде...
всім їм гроші потрібні...
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09.12.2024 19:10 Ответить
там перевірять нічого, бо вони зняті. Більша частина тієї техніки - просто склад запчастин для технічного канібалізма.
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09.12.2024 19:14 Ответить
звичайно..
але якщо «барига» Порох все таки щось привезе?
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09.12.2024 19:20 Ответить
у ту помийку зараз ні одна притомна людина не пірне, навіть якщо знає арабську.
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09.12.2024 19:25 Ответить
Ішака пошліть завтра пополудні. Воно вам все порішає.
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09.12.2024 19:00 Ответить
А хто ж нам її віддасть? Казочки для малят??? Губи взад заверніть!!!!
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09.12.2024 19:01 Ответить
Може запросити сирійців воювати в Україні - вони ж хочуть помститися русні
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09.12.2024 19:06 Ответить
у них там ще не закінчилось, і не скоро закінчиться. Сірійці навпаки зараз повертаються в Сірію.
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09.12.2024 19:11 Ответить
Суспільство розподілене на будівельників і БОЙОВИКІВ. Завжди найдеться французький ( сирійський) легіон , який поїде воювати в іншу країну. Кацапи знищили багато сирійців і мабуть є бойовики що хочуть помститися.
Працювати з ними треба
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09.12.2024 19:22 Ответить
ще раз - у них там далеко ще все не закінилось, тому ніхто нікуди не поїде. Більше того, банато сірійців зараз з Європи і Туреччини повертаються у Сірію.
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09.12.2024 19:28 Ответить
Ось скажить , будь ласка, ще нихто никого не запросив, а ви вже говорите « не треба» . А як же розвиток ВСЕСВІТУ без ІМПРОВІЗАЦІЇ?
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09.12.2024 19:33 Ответить
кого запрошувати??? там ще нічого не закінчилось, і можливо це початок інших збройних протистоянь.
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09.12.2024 19:35 Ответить
Мабуть це їм вирішувати як жити і що робити. Ми можемо тількі пропонувати варіанти. А бійці з їх досвідом Україні би підійшли
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09.12.2024 19:38 Ответить
не пишіть маячні. Там зовсім інша війна, і той досвід ім тут ніхєра не допоможе. Я вже не кажу про мовний бар'єр. І вони там хєрачились у тій війні не для того, щоб зі своєї війни зараз їхати в іншу, зовсім для них незрозумілу.
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09.12.2024 19:53 Ответить
Е люди для кого війна стає професією . Вони без цього адреналіну вже не можуть . Лепше нехай вони кацапів вбивають ніж воюють в арабських країнах
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09.12.2024 21:30 Ответить
навіть якщо війна і стала їхньою прфесією, як ви кажете, то навряд чи там взагалі платять якісь гроші, в чому є великі сумніви. І ні один мусульманин не зрадить уммі, і не поїде воювати з країни просякнутої ісламським радікалізмом воювати за кафірів в іншу країну. Якщо ви нічого про це не розумієте, то будь ласка, не треба фантазувати.
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09.12.2024 21:56 Ответить
Да ви самі нічого не розумієте. В Україні проти раши воює багато мусульман , і цілі батальони, є капелани - мусульмани
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10.12.2024 02:54 Ответить
так, воюють, але вони в першу чергу вважають себе приналежними до української нації, а вже потім до умми, на відміну від сірійців, які не сформували політичну націю, і умма у них стоїть на першому плані. Але я бачу, ви далекі від розуміння традицій ісламу на Близькому Сході.
Саме через превалювання інтересів умми над національною ідеєю радікали з Таджикістану не їдуть в Україну воювати пліч опліч на боці мусульман України, а їдуть воювати у лавах Джабхат-аль-Нусра.
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10.12.2024 03:18 Ответить
А може таджикам ніхто не пропонував їхати до України ? Ось наприклад у Словаччині зараз багато вихідців з Середньої Азії і Кавказу у таксі працюють . Колись словаки їх вербували працювати водіями у міських автобусах. А мечетей у Словаччині нема і будувати заборонено.
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10.12.2024 07:31 Ответить
от ви хоч раз у Таджикістані були? Їм у всі часи було похєр, чи ти українець, чи ти моддаван... розиовляєш російською - значить кафір. І по цей день там нічого не помінялось, тільки гірше стало. І воювати у сірію вони їдуть не тому що їм пропонують, а тому що всілякий вахабізм їм ближче і зрозуміліше ніж якась там демократія і ваші свободи. Втім і мої теж.
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10.12.2024 08:06 Ответить
тоді у вас залишилось дивно-ідеалістичне рожеве уявлення щодо Таджикістану, бо навіть у радянські часи Педжикент на мене справив враження явно не дружнього міста. Тоді я це списав на радянсько-афганську війну, яка тоді вже йшла у повному розпалі.
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10.12.2024 09:33 Ответить
Нас зустричалі місцеві , а ви мабуть були з ПОНАІХАВШИХ
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10.12.2024 10:00 Ответить
в тому і справа, тому ми завжди залишимось для них чимось незрозумілим і чужерідним, з незрозумілими для них цінностями, і не тільки для таджиків, а навіть для левантійців та друзів.
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10.12.2024 10:08 Ответить
«Ми», тобто зараз вже не ми , а кацапи , були, є і будуть оккупантами , также як і для етничних украінців. По всьому світу кацапи насаджували думку, що націоналисти- це терористи.
Сірійська опозиція до узурпатора- терористи, чеченці- терористи, бандеровці з УПА - терористи.
з цім треба боротися . Треба робити світові конференції на тему російської пропаганди проти поневолених народів
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10.12.2024 11:40 Ответить
Їм похєр на нас, і вони як не розділяли нас з кацапами раніше, так не розділяють і зараз, і ми для них інший чужий і часто ворожи світ.

І у вас трохи дивне уявлення про "сірійську опозицію". Думаю, що ми побачим як вони будуть фігачить курдів, а можливо ще і один одного, бо там не опозиція, а політично-релігійний печворк.
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10.12.2024 12:29 Ответить
Раша в епоху царських завоювань ЗНИЩІЛА багато історичних місць на шовковому шляху , а потім усьому світу розповідала, що у ціх місцях тількі коневі народи жили. І про українські степи теж таке розповідала.
ось цікаве

Академик истории Казахов обманывали Алмату Оренбург основали казахи

https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x

https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x
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10.12.2024 10:04 Ответить
Сирія має зброю, яка може бути корисною Україні, але...
Але хитровиєбані партнерчики не дадуть з тих сирійських арсеналів жодного набою, жодного ствола. Щобнебулоескалації. Бо ж тільки рашці можна хєрачити по цивільним українським об'єкта ракетами, відданими в рамках роззброєння держзради кучмо-виродка, під радісне потирання рук євроатлантичних гівнопартнерів.
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09.12.2024 19:12 Ответить
Можна подумати Сирійцям зброя не потрібна, з такими сусідами.
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09.12.2024 19:13 Ответить
он вже ізраїль сунув своє рило під виглядом створення демілітиризованої зони за рахунок звільненої сирії. Десь я вже чув щось подібне....
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09.12.2024 20:56 Ответить
було б добре..
зброя не зашкодить..

але ті,
хто горлопанить, що мало зброї, нема чим бити хла,
тому не підуть на танки з лопатою...
звичайно цієї зброї не хочуть.. ..
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09.12.2024 19:18 Ответить
Та нам вистачить недоукомплектованих по словам Саллівана і переданих нам американських танків, навіщо ще цей кацапський брухт.
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09.12.2024 19:20 Ответить
Дивна стаття. Схоже на зазіхання на шкуру неубитого ведмедя. Україна тут яким боком?
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09.12.2024 19:22 Ответить
наша промисловість в 2024 не здатна виробляти ракети до точки У 1976 року , це просто жах ! як виграти війну ?
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09.12.2024 19:23 Ответить
капитаны очевидности....
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09.12.2024 19:25 Ответить
А Сирії на яку вже всі сусіди нагострили зуби вона не потрібна?
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09.12.2024 19:52 Ответить
А що "Сірію" розпускають?))Хіба зброя непотрібна ,навіть і терористам,чи абнавлєнцам?)Нахєр оці размишлєнія писати?
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09.12.2024 20:07 Ответить
Мавпы не в курсах ха шо надо дергать.
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09.12.2024 21:22 Ответить
Не має там вже ніякої зброї. Або за кілька днів не буде. Євреї вже другий день бомбардують всі військові об'єкти, які змогли визначити, а сьогодні вже й американці приєднались. Так що ця стаття на Defense Express просто різдвяні мрії авторів. Крім того маю таке відчуття, що нова влада Сирії також буде проросійською.
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09.12.2024 21:00 Ответить
Потужний лідор "херпіду"нові картинки затверджує, яка там зброя у них є важливіші справи, треба ще нові плани складати.
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09.12.2024 21:35 Ответить
США тоже "має зброю, яка може бути корисною Україні, але отримати її складно"
Франция - аналогично, Германия - тоже, да и сам кацапстан подходит сюда вполне, хотя от последнего вроде как получить попроще будет, да и кацапский "лендлиз" кое-как работал, периодически.
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09.12.2024 21:54 Ответить
 
 