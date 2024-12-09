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Новини Війна
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Сирія має зброю, яка може бути корисною Україні, але отримати її складно, - Defense Express

Озброєння Сирії, яке може допомогти Україні

Сирійський арсенал озброєнь, наданий Росією та Іраном, може мати важливе значення для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express

Однак, отримання цієї техніки є складним завданням через політичні та військові реалії.

Як зазначається, особливий інтерес викликають берегові протикорабельні комплекси "Бастіон" з ракетами П-800 "Онікс", отримані Сирією від Росії ще у 2013 році. Ця система могла б допомогти Україні розробити нові методи протидії російським ракетним атакам.

Також на озброєнні сирійського режиму перебували ОТРК "Точка-У", "Ельбрус" та іранські ракети Fateh-110, які могли б стати актуальними для вивчення і, можливо, використання проти російських окупаційних сил. Водночас реалістичність інтеграції цих комплексів у ЗСУ залишається під питанням.

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Сирійська протиповітряна оборона включає пускові установки С-300ПМУ2, С-125-2М, С-200, "Бук" та "Бук-М2". Такі системи значно укріпили б українську ППО. Щодо артилерії, Сирія має реактивні системи залпового вогню "Ураган" та "Смерч", але боєкомплект до них є дефіцитним на ринку.

На авіаційному полі цікавими для України є модернізовані МіГ-29СМ. Хоча більшість сирійських літаків та вертольотів вже несправні, вони можуть стати джерелом запчастин.

Defense Express наголошує, що головна проблема полягає у встановленні контактів із владою Сирії для отримання цієї техніки, адже Башар Асад є союзником Росії.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил. За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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Автор: 

ППО (3172) Сирія (1857)


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Топ коментарі
+10
ніхєра ми з тієї зброї не отримаємо. Забудьте.
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09.12.2024 18:56
+8
Тому що влада України 30 років формувала у світі не національний облик України , а якийсь олигархат
треба вчитись у румун - пересадить усих олигархів і націоналізувати їх майно.
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09.12.2024 19:10
+7
А хто ж нам її віддасть? Казочки для малят??? Губи взад заверніть!!!!
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09.12.2024 19:01
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Цахал також отримав гори зброї, але ЗСУ не передаст. Кажуть шось використують їнше знищать. Яке марнотратство.
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09.12.2024 18:54 Відповісти
Тому що влада України 30 років формувала у світі не національний облик України , а якийсь олигархат
треба вчитись у румун - пересадить усих олигархів і націоналізувати їх майно.
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09.12.2024 19:10 Відповісти
а с какого х**? официально поддержали\признали "Палестину", приглашали "представителей" на всякие саммиты, плюс голосовали на ооне (которое конечно структура сгнившая, но все же) явно не за евреев и т.п. плюс весь позор \еврейской\ нации собрался у нас возле потоков с распилами во время войны (конечно, мы все это толерантно разрешили, что тоже показатель, но бить то потом начнут по национальности, а не по кипрским оффшорам).
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09.12.2024 21:45 Відповісти
Складно США погрозити пальчиком ? Або Ердогану зателефонувати Лідору, щоб забрав з Сирії кацапське сміття ?
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09.12.2024 18:55 Відповісти
це самий смішний комент під новиною.
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09.12.2024 18:59 Відповісти
ніхєра ми з тієї зброї не отримаємо. Забудьте.
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09.12.2024 18:56 Відповісти
поки клістрони провірять, то й війна закінчиться..

але хто знає, може і перепаде, тим,
хто прийде там до влади раніше,
та й не тільки тим, хто прийде...
всім їм гроші потрібні...
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09.12.2024 19:10 Відповісти
там перевірять нічого, бо вони зняті. Більша частина тієї техніки - просто склад запчастин для технічного канібалізма.
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09.12.2024 19:14 Відповісти
звичайно..
але якщо «барига» Порох все таки щось привезе?
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09.12.2024 19:20 Відповісти
у ту помийку зараз ні одна притомна людина не пірне, навіть якщо знає арабську.
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09.12.2024 19:25 Відповісти
Ішака пошліть завтра пополудні. Воно вам все порішає.
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09.12.2024 19:00 Відповісти
А хто ж нам її віддасть? Казочки для малят??? Губи взад заверніть!!!!
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09.12.2024 19:01 Відповісти
Може запросити сирійців воювати в Україні - вони ж хочуть помститися русні
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09.12.2024 19:06 Відповісти
у них там ще не закінчилось, і не скоро закінчиться. Сірійці навпаки зараз повертаються в Сірію.
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09.12.2024 19:11 Відповісти
Суспільство розподілене на будівельників і БОЙОВИКІВ. Завжди найдеться французький ( сирійський) легіон , який поїде воювати в іншу країну. Кацапи знищили багато сирійців і мабуть є бойовики що хочуть помститися.
Працювати з ними треба
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09.12.2024 19:22 Відповісти
ще раз - у них там далеко ще все не закінилось, тому ніхто нікуди не поїде. Більше того, банато сірійців зараз з Європи і Туреччини повертаються у Сірію.
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09.12.2024 19:28 Відповісти
Ось скажить , будь ласка, ще нихто никого не запросив, а ви вже говорите « не треба» . А як же розвиток ВСЕСВІТУ без ІМПРОВІЗАЦІЇ?
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09.12.2024 19:33 Відповісти
кого запрошувати??? там ще нічого не закінчилось, і можливо це початок інших збройних протистоянь.
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09.12.2024 19:35 Відповісти
Мабуть це їм вирішувати як жити і що робити. Ми можемо тількі пропонувати варіанти. А бійці з їх досвідом Україні би підійшли
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09.12.2024 19:38 Відповісти
не пишіть маячні. Там зовсім інша війна, і той досвід ім тут ніхєра не допоможе. Я вже не кажу про мовний бар'єр. І вони там хєрачились у тій війні не для того, щоб зі своєї війни зараз їхати в іншу, зовсім для них незрозумілу.
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09.12.2024 19:53 Відповісти
Е люди для кого війна стає професією . Вони без цього адреналіну вже не можуть . Лепше нехай вони кацапів вбивають ніж воюють в арабських країнах
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09.12.2024 21:30 Відповісти
навіть якщо війна і стала їхньою прфесією, як ви кажете, то навряд чи там взагалі платять якісь гроші, в чому є великі сумніви. І ні один мусульманин не зрадить уммі, і не поїде воювати з країни просякнутої ісламським радікалізмом воювати за кафірів в іншу країну. Якщо ви нічого про це не розумієте, то будь ласка, не треба фантазувати.
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09.12.2024 21:56 Відповісти
Да ви самі нічого не розумієте. В Україні проти раши воює багато мусульман , і цілі батальони, є капелани - мусульмани
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10.12.2024 02:54 Відповісти
так, воюють, але вони в першу чергу вважають себе приналежними до української нації, а вже потім до умми, на відміну від сірійців, які не сформували політичну націю, і умма у них стоїть на першому плані. Але я бачу, ви далекі від розуміння традицій ісламу на Близькому Сході.
Саме через превалювання інтересів умми над національною ідеєю радікали з Таджикістану не їдуть в Україну воювати пліч опліч на боці мусульман України, а їдуть воювати у лавах Джабхат-аль-Нусра.
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10.12.2024 03:18 Відповісти
А може таджикам ніхто не пропонував їхати до України ? Ось наприклад у Словаччині зараз багато вихідців з Середньої Азії і Кавказу у таксі працюють . Колись словаки їх вербували працювати водіями у міських автобусах. А мечетей у Словаччині нема і будувати заборонено.
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10.12.2024 07:31 Відповісти
от ви хоч раз у Таджикістані були? Їм у всі часи було похєр, чи ти українець, чи ти моддаван... розиовляєш російською - значить кафір. І по цей день там нічого не помінялось, тільки гірше стало. І воювати у сірію вони їдуть не тому що їм пропонують, а тому що всілякий вахабізм їм ближче і зрозуміліше ніж якась там демократія і ваші свободи. Втім і мої теж.
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10.12.2024 08:06 Відповісти
тоді у вас залишилось дивно-ідеалістичне рожеве уявлення щодо Таджикістану, бо навіть у радянські часи Педжикент на мене справив враження явно не дружнього міста. Тоді я це списав на радянсько-афганську війну, яка тоді вже йшла у повному розпалі.
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10.12.2024 09:33 Відповісти
Нас зустричалі місцеві , а ви мабуть були з ПОНАІХАВШИХ
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10.12.2024 10:00 Відповісти
в тому і справа, тому ми завжди залишимось для них чимось незрозумілим і чужерідним, з незрозумілими для них цінностями, і не тільки для таджиків, а навіть для левантійців та друзів.
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10.12.2024 10:08 Відповісти
«Ми», тобто зараз вже не ми , а кацапи , були, є і будуть оккупантами , также як і для етничних украінців. По всьому світу кацапи насаджували думку, що націоналисти- це терористи.
Сірійська опозиція до узурпатора- терористи, чеченці- терористи, бандеровці з УПА - терористи.
з цім треба боротися . Треба робити світові конференції на тему російської пропаганди проти поневолених народів
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10.12.2024 11:40 Відповісти
Їм похєр на нас, і вони як не розділяли нас з кацапами раніше, так не розділяють і зараз, і ми для них інший чужий і часто ворожи світ.

І у вас трохи дивне уявлення про "сірійську опозицію". Думаю, що ми побачим як вони будуть фігачить курдів, а можливо ще і один одного, бо там не опозиція, а політично-релігійний печворк.
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10.12.2024 12:29 Відповісти
Раша в епоху царських завоювань ЗНИЩІЛА багато історичних місць на шовковому шляху , а потім усьому світу розповідала, що у ціх місцях тількі коневі народи жили. І про українські степи теж таке розповідала.
ось цікаве

Академик истории Казахов обманывали Алмату Оренбург основали казахи

https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x

https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x
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10.12.2024 10:04 Відповісти
Сирія має зброю, яка може бути корисною Україні, але...
Але хитровиєбані партнерчики не дадуть з тих сирійських арсеналів жодного набою, жодного ствола. Щобнебулоескалації. Бо ж тільки рашці можна хєрачити по цивільним українським об'єкта ракетами, відданими в рамках роззброєння держзради кучмо-виродка, під радісне потирання рук євроатлантичних гівнопартнерів.
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09.12.2024 19:12 Відповісти
Можна подумати Сирійцям зброя не потрібна, з такими сусідами.
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09.12.2024 19:13 Відповісти
он вже ізраїль сунув своє рило під виглядом створення демілітиризованої зони за рахунок звільненої сирії. Десь я вже чув щось подібне....
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09.12.2024 20:56 Відповісти
було б добре..
зброя не зашкодить..

але ті,
хто горлопанить, що мало зброї, нема чим бити хла,
тому не підуть на танки з лопатою...
звичайно цієї зброї не хочуть.. ..
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09.12.2024 19:18 Відповісти
Та нам вистачить недоукомплектованих по словам Саллівана і переданих нам американських танків, навіщо ще цей кацапський брухт.
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09.12.2024 19:20 Відповісти
Дивна стаття. Схоже на зазіхання на шкуру неубитого ведмедя. Україна тут яким боком?
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09.12.2024 19:22 Відповісти
наша промисловість в 2024 не здатна виробляти ракети до точки У 1976 року , це просто жах ! як виграти війну ?
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09.12.2024 19:23 Відповісти
капитаны очевидности....
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09.12.2024 19:25 Відповісти
А Сирії на яку вже всі сусіди нагострили зуби вона не потрібна?
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09.12.2024 19:52 Відповісти
А що "Сірію" розпускають?))Хіба зброя непотрібна ,навіть і терористам,чи абнавлєнцам?)Нахєр оці размишлєнія писати?
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09.12.2024 20:07 Відповісти
Мавпы не в курсах ха шо надо дергать.
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09.12.2024 21:22 Відповісти
Не має там вже ніякої зброї. Або за кілька днів не буде. Євреї вже другий день бомбардують всі військові об'єкти, які змогли визначити, а сьогодні вже й американці приєднались. Так що ця стаття на Defense Express просто різдвяні мрії авторів. Крім того маю таке відчуття, що нова влада Сирії також буде проросійською.
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09.12.2024 21:00 Відповісти
Потужний лідор "херпіду"нові картинки затверджує, яка там зброя у них є важливіші справи, треба ще нові плани складати.
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09.12.2024 21:35 Відповісти
США тоже "має зброю, яка може бути корисною Україні, але отримати її складно"
Франция - аналогично, Германия - тоже, да и сам кацапстан подходит сюда вполне, хотя от последнего вроде как получить попроще будет, да и кацапский "лендлиз" кое-как работал, периодически.
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09.12.2024 21:54 Відповісти
 
 