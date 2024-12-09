Сирія має зброю, яка може бути корисною Україні, але отримати її складно, - Defense Express
Сирійський арсенал озброєнь, наданий Росією та Іраном, може мати важливе значення для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.
Однак, отримання цієї техніки є складним завданням через політичні та військові реалії.
Як зазначається, особливий інтерес викликають берегові протикорабельні комплекси "Бастіон" з ракетами П-800 "Онікс", отримані Сирією від Росії ще у 2013 році. Ця система могла б допомогти Україні розробити нові методи протидії російським ракетним атакам.
Також на озброєнні сирійського режиму перебували ОТРК "Точка-У", "Ельбрус" та іранські ракети Fateh-110, які могли б стати актуальними для вивчення і, можливо, використання проти російських окупаційних сил. Водночас реалістичність інтеграції цих комплексів у ЗСУ залишається під питанням.
Сирійська протиповітряна оборона включає пускові установки С-300ПМУ2, С-125-2М, С-200, "Бук" та "Бук-М2". Такі системи значно укріпили б українську ППО. Щодо артилерії, Сирія має реактивні системи залпового вогню "Ураган" та "Смерч", але боєкомплект до них є дефіцитним на ринку.
На авіаційному полі цікавими для України є модернізовані МіГ-29СМ. Хоча більшість сирійських літаків та вертольотів вже несправні, вони можуть стати джерелом запчастин.
Defense Express наголошує, що головна проблема полягає у встановленні контактів із владою Сирії для отримання цієї техніки, адже Башар Асад є союзником Росії.
Події в Сирії
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил. За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
треба вчитись у румун - пересадить усих олигархів і націоналізувати їх майно.
але хто знає, може і перепаде, тим,
хто прийде там до влади раніше,
та й не тільки тим, хто прийде...
всім їм гроші потрібні...
але якщо «барига» Порох все таки щось привезе?
Працювати з ними треба
Саме через превалювання інтересів умми над національною ідеєю радікали з Таджикістану не їдуть в Україну воювати пліч опліч на боці мусульман України, а їдуть воювати у лавах Джабхат-аль-Нусра.
Сірійська опозиція до узурпатора- терористи, чеченці- терористи, бандеровці з УПА - терористи.
з цім треба боротися . Треба робити світові конференції на тему російської пропаганди проти поневолених народів
І у вас трохи дивне уявлення про "сірійську опозицію". Думаю, що ми побачим як вони будуть фігачить курдів, а можливо ще і один одного, бо там не опозиція, а політично-релігійний печворк.
ось цікаве
Академик истории Казахов обманывали Алмату Оренбург основали казахи
https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x
https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x
Але хитровиєбані партнерчики не дадуть з тих сирійських арсеналів жодного набою, жодного ствола. Щобнебулоескалації. Бо ж тільки рашці можна хєрачити по цивільним українським об'єкта ракетами, відданими в рамках
роззброєннядержзради кучмо-виродка, під радісне потирання рук євроатлантичних гівнопартнерів.
зброя не зашкодить..
але ті,
хто горлопанить, що мало зброї, нема чим бити хла,
тому не підуть на танки з лопатою...
звичайно цієї зброї не хочуть.. ..
Франция - аналогично, Германия - тоже, да и сам кацапстан подходит сюда вполне, хотя от последнего вроде как получить попроще будет, да и кацапский "лендлиз" кое-как работал, периодически.