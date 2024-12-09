Сирія має зброю, яка може бути корисною Україні, але отримати її складно, - Defense Express

Сирійський арсенал озброєнь, наданий Росією та Іраном, може мати важливе значення для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Однак, отримання цієї техніки є складним завданням через політичні та військові реалії.

Як зазначається, особливий інтерес викликають берегові протикорабельні комплекси "Бастіон" з ракетами П-800 "Онікс", отримані Сирією від Росії ще у 2013 році. Ця система могла б допомогти Україні розробити нові методи протидії російським ракетним атакам.

Також на озброєнні сирійського режиму перебували ОТРК "Точка-У", "Ельбрус" та іранські ракети Fateh-110, які могли б стати актуальними для вивчення і, можливо, використання проти російських окупаційних сил. Водночас реалістичність інтеграції цих комплексів у ЗСУ залишається під питанням.

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Сирійська протиповітряна оборона включає пускові установки С-300ПМУ2, С-125-2М, С-200, "Бук" та "Бук-М2". Такі системи значно укріпили б українську ППО. Щодо артилерії, Сирія має реактивні системи залпового вогню "Ураган" та "Смерч", але боєкомплект до них є дефіцитним на ринку.

На авіаційному полі цікавими для України є модернізовані МіГ-29СМ. Хоча більшість сирійських літаків та вертольотів вже несправні, вони можуть стати джерелом запчастин.

Defense Express наголошує, що головна проблема полягає у встановленні контактів із владою Сирії для отримання цієї техніки, адже Башар Асад є союзником Росії.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил. За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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