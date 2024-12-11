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Новости Помощь Украине Война
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Без помощи США Украина сможет воевать, по крайней мере, до середины 2025 года, - Марченко

Скільки Україна зможе воювати без допомоги від США

Министр финансов Сергей Марченко считает, что без помощи от США Украина сможет воевать по крайней мере в течение первой половины 2025 года.

Об этом он заявил в интервью El Pais, информирует Цензор.НЕТ.

Так, его спросили, что произойдет, по его мнению, если США прекратят оказывать помощь Украине.

Министр заявил, что это может стать серьезным вызовом для Украины.

"Что мы должны сделать, чтобы справиться с этим вызовом? Мы должны иметь план создания необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В естественных интересах Украины - построить доверие для сотрудничества. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы", - пояснил Марченко.

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По его словам, отношение может меняться и для того, чтобы справиться с этой неопределенностью. Украина должна "правильно использовать время и быть способной вести переговоры с новой администрацией".

"Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы сопротивляться по крайней мере до первой половины 2025 года. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году", - добавил глава Минфина, отметив, что сейчас Украина получает необходимое оружие от США.

"Это означает, что по крайней мере на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять этой агрессии. Украина должна очень мудро использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими ключевыми союзниками в США", - подытожил министр.

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Помощь Украине от США

Напомним, накануне новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил сокращение помощи Украине при своем президентстве.

10 декабря 2024 года министерство финансов США объявило о предоставлении Украине займа в 20 миллиардов долларов, полученных от замороженных российских активов.

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Автор: 

помощь (7793) США (26564) Марченко Сергей (298) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+11
Цьому ідіоту треба було заклеїти рота скотчем. По-перше - Зеленський вже один раз пукнув про те, що Україна може протриматися пів-року - і рівно на пів-року США припинили допомогу - можете без США, то у чому проблема? По-друге - навіть якщо в України будуть гроші - основна військова продукція продається тільки з дозволу урядів країн - тож припинення допомоги означає, що не будуть давати дозволи - і пан Марченко зі своїми грошима може йти у дупу. Дебіл на службі у ворюг і зрадників - не інакше.
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11.12.2024 09:48
+7
Геніальний план, дотягнути до весни і здатись. Класс. А можна просто зараз за допомоги Трампа припинити вогонь і не втрачати території?
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11.12.2024 09:47
+7
"Я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів"...
От хто тебе за язик тягнув, дурко? Маєш щось, то мовчи в тряпочку! ДБЛ БЛД.
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11.12.2024 09:50
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Не міністр фінансів а цілии Начштабу
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11.12.2024 09:44 Ответить
Геніальний план, дотягнути до весни і здатись. Класс. А можна просто зараз за допомоги Трампа припинити вогонь і не втрачати території?
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11.12.2024 09:47 Ответить
а хто і де вам пропонує не втратчати території?
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11.12.2024 09:52 Ответить
****** нафантазували собі "припинення війни" рудим утирком і свято в те увірували.
Це недобита секта смотрітєлєй в хлаза...
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11.12.2024 09:56 Ответить
Цьому ідіоту треба було заклеїти рота скотчем. По-перше - Зеленський вже один раз пукнув про те, що Україна може протриматися пів-року - і рівно на пів-року США припинили допомогу - можете без США, то у чому проблема? По-друге - навіть якщо в України будуть гроші - основна військова продукція продається тільки з дозволу урядів країн - тож припинення допомоги означає, що не будуть давати дозволи - і пан Марченко зі своїми грошима може йти у дупу. Дебіл на службі у ворюг і зрадників - не інакше.
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11.12.2024 09:48 Ответить
Це навіть не новина, бо Зе і його команда витрачають бюджетні кошти на підкуп виборців(тисяча Зеленського, але тисяча не йоно, а допомога США) і постиавка бракованих мін на 23 мільярда, то звичайно краще нашим хлопцям і дівчатам воювати всим американським, бо команда "слуг" все покраде, а що залишиться - перетворить в лайно. А це не зняття кіно, що можна перезняти кадр, без зброї гинуть найкращі.
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11.12.2024 09:49 Ответить
"Я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів"...
От хто тебе за язик тягнув, дурко? Маєш щось, то мовчи в тряпочку! ДБЛ БЛД.
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11.12.2024 09:50 Ответить
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11.12.2024 09:51 Ответить
А потім хоч трава не рости?
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11.12.2024 09:52 Ответить
Тоді нащо американцям нам допомагати, якщо ми самі можемо півроку триматися? Це ж просто гра на руку тим хто в США каже, що не треба Україні допомагати. Як мінімум півроку, бо у них і так все норм. Цього вилупка Марченка на нуль відправити, щоб воно там на власній шкурі відчуло, що у нас тіпа "всьо єсть на півроку вперед"... ЗЕлені курви це збіговисько саботажників, зрадників та невиліковних ідіотів.
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11.12.2024 10:02 Ответить
а це не розголошення державної таємниці.....??? зелені покидьки жадають капитуляції
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11.12.2024 10:05 Ответить
Бреше міністр фінансів в частині "у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір принаймні до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю *********** і необхідної військової техніки у 2025 році".

Заяви наших міністрів включно з жопою ЕрЗе нагадало безсмертного Жванецького:
"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое… "
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11.12.2024 10:11 Ответить
А европейские боевые павлины? Денег хотя бы не могут дать?
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11.12.2024 10:14 Ответить
Ніхто так не зможе підняти моральний дух русні , як український міністр фінансів . Ох вже ж і дебіла шмат ..
Кацапи там ниють - ну всьо , далєє некуда ,, пора заканчівать ету слішком затянувшуюся есвео , і тут млять - на арену виходить український міністр і видає ( умовно ) - та ви зачекайте москалі , повоюйте ще трошки , у нас же ж тих грошей і зброї залишилось десь на півроку . !! Занавєс .
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11.12.2024 10:15 Ответить
Та він ворог, але ми цього ще не знаєм.
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11.12.2024 10:25 Ответить
А Ви в команді Зе бачили толкових менеджерів?
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11.12.2024 10:38 Ответить
"пенсіонерами та лопатами" як Кулеба заповідав?
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11.12.2024 10:17 Ответить
Вибачте, але я вже заї@ався чути про ПОСТІЙНІ потужні і неперевершені геніальні плани. Я хочу бачити дії.
3й рік війни !!! Блт. Країна так і не мобілізувала свою промисловість. А про будівництво я взагалі мовчу.
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11.12.2024 10:22 Ответить
Може так, а може і інакше. Американська зброя ще не панацея в цей війні
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11.12.2024 10:24 Ответить
Бо треба встигнути добудувати міст через Тису.
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11.12.2024 10:27 Ответить
Что не делает дурак, всё он делает не так...
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11.12.2024 11:19 Ответить
Якщо приберемо зуйло то переможемо *****.
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11.12.2024 11:25 Ответить
Це якийсь недоумок і що і кацапам здати Україну ? ти мав би подумати як під час війни економити на всьому окрім для армії і не мають бути під час війни захмарні зарплати ,пенсії і премії , скоротити непотрібні витрати, та посилити боротьбу з корупцією ,але "кому война ,а кому мать родна" всяка мерзота "какая разница" живе ніби нічого не відбуваєтся,а гроші в бюджеті це 70% західна допомога.
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11.12.2024 11:37 Ответить
а трампон видав,
шо не всі народжені в Америці заслуговують американського громадянства - далі буде...
цей голуб такі зруйнує цю страну....
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11.12.2024 12:04 Ответить
мені 9 білетів на перший пароплав в Австралію...
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11.12.2024 12:13 Ответить
 
 