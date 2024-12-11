Без помощи США Украина сможет воевать, по крайней мере, до середины 2025 года, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко считает, что без помощи от США Украина сможет воевать по крайней мере в течение первой половины 2025 года.

Об этом он заявил в интервью El Pais, информирует Цензор.НЕТ.

Так, его спросили, что произойдет, по его мнению, если США прекратят оказывать помощь Украине.

Министр заявил, что это может стать серьезным вызовом для Украины.

"Что мы должны сделать, чтобы справиться с этим вызовом? Мы должны иметь план создания необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В естественных интересах Украины - построить доверие для сотрудничества. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы", - пояснил Марченко.

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По его словам, отношение может меняться и для того, чтобы справиться с этой неопределенностью. Украина должна "правильно использовать время и быть способной вести переговоры с новой администрацией".

"Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы сопротивляться по крайней мере до первой половины 2025 года. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году", - добавил глава Минфина, отметив, что сейчас Украина получает необходимое оружие от США.

"Это означает, что по крайней мере на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять этой агрессии. Украина должна очень мудро использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими ключевыми союзниками в США", - подытожил министр.

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Помощь Украине от США

Напомним, накануне новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил сокращение помощи Украине при своем президентстве.

10 декабря 2024 года министерство финансов США объявило о предоставлении Украине займа в 20 миллиардов долларов, полученных от замороженных российских активов.

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