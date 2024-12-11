Без помощи США Украина сможет воевать, по крайней мере, до середины 2025 года, - Марченко
Министр финансов Сергей Марченко считает, что без помощи от США Украина сможет воевать по крайней мере в течение первой половины 2025 года.
Об этом он заявил в интервью El Pais, информирует Цензор.НЕТ.
Так, его спросили, что произойдет, по его мнению, если США прекратят оказывать помощь Украине.
Министр заявил, что это может стать серьезным вызовом для Украины.
"Что мы должны сделать, чтобы справиться с этим вызовом? Мы должны иметь план создания необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В естественных интересах Украины - построить доверие для сотрудничества. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы", - пояснил Марченко.
По его словам, отношение может меняться и для того, чтобы справиться с этой неопределенностью. Украина должна "правильно использовать время и быть способной вести переговоры с новой администрацией".
"Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы сопротивляться по крайней мере до первой половины 2025 года. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году", - добавил глава Минфина, отметив, что сейчас Украина получает необходимое оружие от США.
"Это означает, что по крайней мере на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять этой агрессии. Украина должна очень мудро использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими ключевыми союзниками в США", - подытожил министр.
Помощь Украине от США
Напомним, накануне новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил сокращение помощи Украине при своем президентстве.
10 декабря 2024 года министерство финансов США объявило о предоставлении Украине займа в 20 миллиардов долларов, полученных от замороженных российских активов.
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Це недобита секта смотрітєлєй в хлаза...
От хто тебе за язик тягнув, дурко? Маєш щось, то мовчи в тряпочку! ДБЛ БЛД.
Заяви наших міністрів включно з жопою ЕрЗе нагадало безсмертного Жванецького:
"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое… "
Кацапи там ниють - ну всьо , далєє некуда ,, пора заканчівать ету слішком затянувшуюся есвео , і тут млять - на арену виходить український міністр і видає ( умовно ) - та ви зачекайте москалі , повоюйте ще трошки , у нас же ж тих грошей і зброї залишилось десь на півроку . !! Занавєс .
3й рік війни !!! Блт. Країна так і не мобілізувала свою промисловість. А про будівництво я взагалі мовчу.
шо не всі народжені в Америці заслуговують американського громадянства - далі буде...
цей голуб такі зруйнує цю страну....