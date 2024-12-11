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Новости Война
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Силы обороны поразили нефтебазу российских оккупантов в Брянской области, начался массированный пожар, - Генштаб

Пожежа в Брянську

В ночь на 11 декабря 2024 года подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесен удар по нефтебазе, расположенной в Брянской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"НП "Брянск" - наливной пункт нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Активно используется для снабжения оккупационной армии РФ", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, есть попадание по нефтебазе с последующим возгоранием. По данным Генштаба, начался массированный пожар.

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Результаты боевой работы уточняются.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 11 декабря в российском Таганроге гремели взрывы: местные власти говорят о ракетной атаке и повреждении промпредприятия. Также сообщалось, в Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников.

Автор: 

Брянск (115) Генштаб ВС (6250) пожар (5938) нефтепродукты (148) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+15
Слава ЗСУ!
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11.12.2024 10:29
+5
Добре! Гарна новина!
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11.12.2024 10:57
+3
Предлагаешь у.бать по детскому саду как кацапы?
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11.12.2024 13:05
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Слава ЗСУ!
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11.12.2024 10:29 Ответить
+++!!!
І додати нічого.
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11.12.2024 10:52 Ответить
Добре! Гарна новина!
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11.12.2024 10:57 Ответить
Гарно палає кацапська нафтобаза і це вже вдруге , мабуть 🔥🔥🔥🤬
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11.12.2024 11:13 Ответить
"Наливний пункт" - це не там мєдвєдєв наливає собі "бояришнік"?
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11.12.2024 11:27 Ответить
Ну ось ..Байден розмірковує над санкціями а ЗСУ вже вє..ала санкції знову по НФГалузі недоістот путінськихї
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11.12.2024 11:58 Ответить
Вау, аж по самой Нефтебазе ударили, супер потужно. Ну теперь то кацапы точно сдадутся и выведут свои войска с Украины.
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11.12.2024 12:00 Ответить
Предлагаешь у.бать по детскому саду как кацапы?
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11.12.2024 13:05 Ответить
Для твого кацапського розуміння: Мелочь, но приятно!
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11.12.2024 13:13 Ответить
От тільки "масована" пожежа - це по-якому?
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11.12.2024 12:07 Ответить
 
 