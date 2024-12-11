Силы обороны поразили нефтебазу российских оккупантов в Брянской области, начался массированный пожар, - Генштаб

В ночь на 11 декабря 2024 года подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесен удар по нефтебазе, расположенной в Брянской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"НП "Брянск" - наливной пункт нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Активно используется для снабжения оккупационной армии РФ", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, есть попадание по нефтебазе с последующим возгоранием. По данным Генштаба, начался массированный пожар.

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Результаты боевой работы уточняются.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 11 декабря в российском Таганроге гремели взрывы: местные власти говорят о ракетной атаке и повреждении промпредприятия. Также сообщалось, в Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников.