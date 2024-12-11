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Украинцы начали получать выплату "тысячи Зеленского", - Шмыгаль

тисяча

Украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Первые переводы государственной помощи в размере 1000 гривен уже поступают на банковские карты граждан, которые подали заявления на ее получение.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что присоединиться к программе можно через "Дію". Также со вчерашнего дня заявки принимаются через банки-партнеры. А получатели пенсий и социальных выплат могут получить выплаты через Укрпочту.

"Деньги можно потратить на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или же на помощь ВСУ", - уточнил Шмыгаль.

Также читайте: "Тысячу Зеленского" можно получить без "Дії" через банки. Кого это касается

Подробности смотрите на сайте.

"Тысяча Зеленского"

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед ВС РФ стоит задача: вытеснить ВСУ с Курщины и зайти на территорию Сумской области, - Зеленский

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тысяча Зеленского": где возьмут деньги".

Автор: 

выплаты (645) Шмыгаль Денис (2681) Дія (423)


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Топ комментарии
+25
Якого біса тисяча Зеленського? Це кошти платників податків!
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11.12.2024 11:18
+20
Нет никакой тысячи Зеленского. Это наши налоги или помощь союзников.
Вместо того, чтобы отправить их прямо на ЗСУ или реально нуждающимся они решили сделать себе образ "спасителей" за 24 доллара.
Заодно неизвестно сколько раздадут и сколько затеряется в карманах.
Короче, пытаются нас купить за наши же деньги, "немного" украсть при этом и чтобы мы сказали спасибо...
ДумайТЕ! При наличии думалки
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11.12.2024 11:19
+16
Воно що із своєї кишені розжає? А часом це не ******* корупцією?
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11.12.2024 11:13
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Гадьониш готує вибори онлайн. Які проконтролювати неможливо. Треба зусилля громадянського суспільства. Російський зєля має піти. Українці мають сконцентруватись навколо Залужного.
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11.12.2024 11:46 Ответить
Можна падумать що вибори онлайн і їх фальсифікація не можлива без роздачі тисячі. Брєд сівай кабили
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11.12.2024 11:47 Ответить
"Сєдая кобила" просто не в курсі, що користувачів в кацапській розробці "Дія" мало для перемоги Зеленского? Тому закидуються всілякі "хробачки" для вкраїнчиків, щоб нові реєструвались, і здавали свої конфіденційні дані.
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11.12.2024 11:50 Ответить
Єсть данні скільки там користувачів? Здається мені в "цифровий концлагєрь Дія" всіх загнали ще за часів барановірусу в 2019-2020 роках. ТОді вдобно було показувать мусорам шо ти вакцинований шоб не іпали мозгі чому ти тут линдаєш в людних місцях без масочки
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11.12.2024 11:56 Ответить
я сплачую податки і я проти щоб гроші просто так роздавали алкашам та наркоманам просто так.
хто за це буде відповідати?
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11.12.2024 12:02 Ответить
Прийшли гроші, оплатив половину комуналки за листопад. Я пенсіонер і мені не соромно! Кожен сам вирішує, що робити з грошами: відмовитися, задонатити на ЗСУ, сплатити комірне, або купити ліки. Головне, щоб державні гроші "відказників" не потрапили до кишень казнокрадів!
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11.12.2024 13:04 Ответить
Все правильно,) Забий, тут "панство" вам розкаже, що все ******, та все прАпало,), це така тут задача!,),
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11.12.2024 13:37 Ответить
Програма з бидлування населення. Звикайте до руки, що вас годує.
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11.12.2024 19:05 Ответить
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