ВСУ установили рекорд дальности выстрела из артиллерии в реальном бою, - Defence24

Украинским артиллеристам удалось установить рекорд по дальности огня обычной артиллерии. Защитники поразили цель на расстоянии в 70 км.

Об этом пишет польское издание Defence24, информирует Цензор.НЕТ.

В статье, посвященной вопросу интеграции польских САУ Krab с высокоточным управляемым снарядом Vulcano GLR, отмечается, что украинские артиллеристы, выполняющие задачи на Krab, "должны были поразить цель на расстоянии 70 км".

По данным польских аналитиков, это свидетельствует о том, что польские САУ, которые воюют в Украине, уже могут использовать снаряды Vulcano GLR.

В то же время в материале не уточняется, какой результат имела стрельба на 70 км. Также неизвестно, где и когда произошел этот эпизод.

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Издание Defense Express отметило, что дальность огня в 70 км из обычной 155-мм пушки действительно является рекордом. По крайней мере, если говорить о реальных боевых действиях, а не стрельбе на испытательных полигонах.

Портал отметил, что состоялась интеграция Vulcano GLR уже под самоходные артустановки K9. Это также является значительным прогрессом для вооружения Польши.

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