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Новости Война
12 061 12

ВСУ установили рекорд дальности выстрела из артиллерии в реальном бою, - Defence24

ЗСУ встановили рекорд дальності пострілу з арилерії в бою

Украинским артиллеристам удалось установить рекорд по дальности огня обычной артиллерии. Защитники поразили цель на расстоянии в 70 км.

Об этом пишет польское издание Defence24, информирует Цензор.НЕТ.

В статье, посвященной вопросу интеграции польских САУ Krab с высокоточным управляемым снарядом Vulcano GLR, отмечается, что украинские артиллеристы, выполняющие задачи на Krab, "должны были поразить цель на расстоянии 70 км".

По данным польских аналитиков, это свидетельствует о том, что польские САУ, которые воюют в Украине, уже могут использовать снаряды Vulcano GLR.

В то же время в материале не уточняется, какой результат имела стрельба на 70 км. Также неизвестно, где и когда произошел этот эпизод.

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Издание Defense Express отметило, что дальность огня в 70 км из обычной 155-мм пушки действительно является рекордом. По крайней мере, если говорить о реальных боевых действиях, а не стрельбе на испытательных полигонах.

Портал отметил, что состоялась интеграция Vulcano GLR уже под самоходные артустановки K9. Это также является значительным прогрессом для вооружения Польши.

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Автор: 

Польша (8407) рекорд (246) артиллерия (632) САУ (205) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+9
оце полігон так полігон... та всі виробники зброї у чергу повинні ставати, щоб безкоштовно надати нам зразки свого озброєння для тестування...
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11.12.2024 12:42
+6
короче кажучи новина про "говорили дві бабки і одна розказала"
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11.12.2024 12:50
+3
там було не 70 км, а десь 71, можливо 69...
Все залежить від точності лінійки, якою міряли
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11.12.2024 12:57
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оце полігон так полігон... та всі виробники зброї у чергу повинні ставати, щоб безкоштовно надати нам зразки свого озброєння для тестування...
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11.12.2024 12:42 Ответить
та вони вже стоять в черз та щось передають.
Але виявилось, зі слів найвеличнішого, що деякі зразки, зокрема ППО, у нас "пиляться на складах"!
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11.12.2024 13:10 Ответить
він мав на увазі, що вони пиляться на складах у когось..., це давня історія..., ще у 23 році виявилось, що у Європі, а може й не тільки, просто стоять десь близько 100 Пєтріотів..., їх стільки не потрібно, щоб прикрити всю прикордонну лінію з рашкою, але ж не дають, типу, нехай стоїть, може згодиться..., колись...
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11.12.2024 14:25 Ответить
Можливо, я не так зрозумів цей "посил".
Але у мене на пам*яті репортажі про склади з гуманітарною допомогою та амуніцією, що лежали там близько року після отримання.
Не здивуюсь, якщо є зброя та амуніція, яку дбайливо притримують "на потім"...
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11.12.2024 15:14 Ответить
не плутайте гуманітарну допомогу разом з амуніцією з засобами ппо...
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11.12.2024 17:15 Ответить
"Водночас у матеріалі не уточнено, який результат мала стрільба на 70 км. Також невідомо, де та коли стався цей епізод." Джерело: https://censor.net/ua/n3524519

Крім того, невідомо, чи була це стрільба саме з САУ Krab і саме високоточним керованим снарядом Vulcano GLR. І взагалі невідомо, чи була десь якась стрільба
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11.12.2024 12:46 Ответить
представник заводу сказав що саме з Краба стріляли - але невідомо чи поцілили. Бо звідки у артдивізіону такий БПЛА-розвідник, що безперешкодно залетить так далеко за фронт для цілевказування. Ну хіба що той Краб сам стояв за 70 км від фронту
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11.12.2024 13:02 Ответить
Ти не поцілиш у будівлю навіть зі ста метрів. Читати читай, але фільтруй свій ком. Щиро бажаю Різдво зустріти належним чином.
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11.12.2024 21:43 Ответить
До чого тут моя здатність поцілити чи не поцілити у будівлю зі 100 м?
Мій коментар - щоби підкреслити відсутність будь-якої корисної інформації в опублікованій новині. Бо вийшло щось на кшталт кримінальної новини такого змісту:
"Невідомий зробив кілька пострілів з невідомої зброї, після чого втік на невідомому авто у невідомому напрямку".
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11.12.2024 22:05 Ответить
короче кажучи новина про "говорили дві бабки і одна розказала"
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11.12.2024 12:50 Ответить
там було не 70 км, а десь 71, можливо 69...
Все залежить від точності лінійки, якою міряли
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11.12.2024 12:57 Ответить
Зовсім, як у Леся Подеревянського про аршин: '. .бо в бані міряли їм х@я, і правильної цифри тепер він не покаже"
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11.12.2024 13:13 Ответить
 
 