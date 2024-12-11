ВСУ установили рекорд дальности выстрела из артиллерии в реальном бою, - Defence24
Украинским артиллеристам удалось установить рекорд по дальности огня обычной артиллерии. Защитники поразили цель на расстоянии в 70 км.
Об этом пишет польское издание Defence24, информирует Цензор.НЕТ.
В статье, посвященной вопросу интеграции польских САУ Krab с высокоточным управляемым снарядом Vulcano GLR, отмечается, что украинские артиллеристы, выполняющие задачи на Krab, "должны были поразить цель на расстоянии 70 км".
По данным польских аналитиков, это свидетельствует о том, что польские САУ, которые воюют в Украине, уже могут использовать снаряды Vulcano GLR.
В то же время в материале не уточняется, какой результат имела стрельба на 70 км. Также неизвестно, где и когда произошел этот эпизод.
Издание Defense Express отметило, что дальность огня в 70 км из обычной 155-мм пушки действительно является рекордом. По крайней мере, если говорить о реальных боевых действиях, а не стрельбе на испытательных полигонах.
Портал отметил, что состоялась интеграция Vulcano GLR уже под самоходные артустановки K9. Это также является значительным прогрессом для вооружения Польши.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але виявилось, зі слів найвеличнішого, що деякі зразки, зокрема ППО, у нас "пиляться на складах"!
Але у мене на пам*яті репортажі про склади з гуманітарною допомогою та амуніцією, що лежали там близько року після отримання.
Не здивуюсь, якщо є зброя та амуніція, яку дбайливо притримують "на потім"...
Крім того, невідомо, чи була це стрільба саме з САУ Krab і саме високоточним керованим снарядом Vulcano GLR. І взагалі невідомо, чи була десь якась стрільба
Мій коментар - щоби підкреслити відсутність будь-якої корисної інформації в опублікованій новині. Бо вийшло щось на кшталт кримінальної новини такого змісту:
"Невідомий зробив кілька пострілів з невідомої зброї, після чого втік на невідомому авто у невідомому напрямку".
Все залежить від точності лінійки, якою міряли