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Новости Война
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Сырский доложил о поражении военных объектов на территории РФ, - Зеленский

Зеленський заслухав доповідь Сирського: говорили про ураження в РФ

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего хочу поблагодарить наших воинов Вооруженных Сил Украины, которые нанесли минувшей ночью ощутимые удары по российским целям. Поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, который работает на агрессию против нашего государства и людей", - рассказал он.

По словам Зеленского, Сырский доложил о деталях поражения.

"Это именно такие дальнобойность и меткость, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности - к реальности того, что войну нужно завершать.

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Главнокомандующий доложил и по всем основным фронтовым направлениям. Наиболее горячие - в Донецкой области, а именно Покровское и Кураховское направления. Продолжаются жестокие бои. Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы - ноябрь и декабрь - рекордные российские потери", - подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил всех воинов за стойкость. Особенно за бои на фронте Зеленский отметил воинов 68-й отдельной егерской бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 38-й отдельной бригады морской пехоты.

"Доложил Главком и по ситуации в районах проведения Курской операции. Максимально уменьшаем российский военный потенциал - это наша основная цель сейчас", - подытожил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20311) Александр Сырский (581) война в Украине (3729)


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Ну якщо сам Сирський доповів - тоді можна вірити.... Хоча можна і засумніватися поки дЄрмак не доповість точніше....
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11.12.2024 12:58 Ответить
Монітор канали повідомляли, що у кацапів вночі було гаряче - так що тут він не збрехав. Інше питання, яка результативність ударів, і наскільки вона нам допоможе стримати ворога.
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11.12.2024 13:10 Ответить
Лідор атвлєкаєт вніманіЄ ..... від своїх призначенців і відступу ЗСУ з Донеччини ? Правда, й гірка Правда - це краще ніж плани з казочки АС пушкіна про Золоту рибку. Бо корито зєлєнскаво - це й і є його результат першого строку президентства. Зараз вже йде ... строк узурпатора.
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11.12.2024 12:59 Ответить
Бажано було би почути - як справи на фронтах.
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11.12.2024 13:04 Ответить
Стратавіа кацапам винесіть, і вони на бутилку сядуть!
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11.12.2024 13:08 Ответить
Піар.
Медійний ефект, від ударів по бочці з нафтою в далекому тилу для ЗЕ важливіший ніж удари по логістиці в Донецьку, Луганську, Криму.
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11.12.2024 13:09 Ответить
 
 