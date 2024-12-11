Сырский доложил о поражении военных объектов на территории РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего хочу поблагодарить наших воинов Вооруженных Сил Украины, которые нанесли минувшей ночью ощутимые удары по российским целям. Поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, который работает на агрессию против нашего государства и людей", - рассказал он.

По словам Зеленского, Сырский доложил о деталях поражения.

"Это именно такие дальнобойность и меткость, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности - к реальности того, что войну нужно завершать.

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Главнокомандующий доложил и по всем основным фронтовым направлениям. Наиболее горячие - в Донецкой области, а именно Покровское и Кураховское направления. Продолжаются жестокие бои. Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы - ноябрь и декабрь - рекордные российские потери", - подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил всех воинов за стойкость. Особенно за бои на фронте Зеленский отметил воинов 68-й отдельной егерской бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 38-й отдельной бригады морской пехоты.

"Доложил Главком и по ситуации в районах проведения Курской операции. Максимально уменьшаем российский военный потенциал - это наша основная цель сейчас", - подытожил он.

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