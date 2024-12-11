Россия готова изучить предложения Трампа по Украине, но это не значит, что их поддержат, - МИД РФ
Россия готова изучать предложения Дональда Трампа по завершению войны в Украине.
Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей"РИА-Новости".
"Но изучить - не значит согласиться", - заявил он.
Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.
Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.
Белый дом заявил, что команды Байдена и Трампа контактируют по поводу войны в Украине и событий в Сирии.
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Я навіть пам'ятаю яка вся москва була завішена бігбордам і банерами з написом- "янукович наш президент" Коли тоді на москві у мене питали, чому ви не бажаєте голосувати за януковича, я відповідав- забирайте його собі- "пророчі слова".
youtube.com/watch?v=LUc_oEiNxsc&t=88s
Про це сказав директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на презентацію дослідження на https://www.youtube.com/watch?v=l_RFpeTUeUo Youtube.
Повністю або частково Зеленському довіряють 53,8% українців, не довіряють 37,8%.
Найменше з усіх політиків довіряють Петру Порошенку - 75,3%, тоді як повністю довіряють йому лише 5,3% опитаних.
Відповідаючи на питання: «Діяльність політика шкодить чи допомагає Україні у війні з рф?», 63,6% респондентів заявили, що вважають діяльність Порошенка шкідливою.
А Україна є і залишається субʼєктом міжнародного права і одним з найвпливовіших гравців на світовій геополітичній арені.
І жоден зєбіл чи висєр москалячої пропаганди цьому завадити не міг і не може - "занепокоєння росії" ніхто враховувати не збирається, як би там вашій пʼяній машкі цього в заявах не марилося.
Беруть паузу....
троянськогоконя, тепер за Україну вирішуватиме хто завгодно, але без України, бо із зрадником-саботажником, який зіпсував та спаплюжив все що лише мозливо ніхто на міжнародному рівні розмовляти не буде, бо гидко та й навіщо це робити, коли зелена наволоч зробила за останні майже 6 років все, щоб Україну перетворити з субєкта міжнародної політики, з яким рахувалися ще в 2019 році, обєкт якого просто ставлять перед фактом та диктують умови без можливості обрати варіанти. Тупоголове стадо власними руками злило власну країну в унітаз та наблизило справжній вирок своїй державі.
Через повагу до Трампу, так їм давно начхати хтось у білому будинку сидить.
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#
А от що недобре - то це наївна віра більшості населення в "простоє рєшєніє" щодо НАТО.
Багато хто щиро вважає, що "надо просто подпісать", а Байден-Трамп цього не роблять через "страх перед пУтіним", а не через викрутаси наших трускавецьких наперсточників, які культивують в свідомості суспільства "нерішучість партнерів" замість виконувати свою роботу з приведення до відповідності держави стандартам НАТО.
І байдуже, що "просто прєкратіть войну", "просто знизити тарифи вдвічі" або "просто перемогти корупцію" не вийшло (вийшло навпаки); люд вперто обирає перебування в позітівних ілюзіях, бо це не вимагає жодних зусиль, а в разі передбачуваної невдачі - на "єдиному" йому моментально призначать винних (і це буде хто завгодно, тільки не безпосередньо відповідальні за результат посадовці, і не ті, хто їх обирав).
Зламаємо цей менталітет наївних інфантилів - будемо в НАТО, а як ні - вчергове станемо сумним прикладом для нащадків.