Россия готова изучить предложения Трампа по Украине, но это не значит, что их поддержат, - МИД РФ

Россия готова изучать предложения Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей"РИА-Новости".

"Но изучить - не значит согласиться", - заявил он.

Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы говорили с Трампом о замороженном конфликте, - Зеленский

Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.

Белый дом заявил, что команды Байдена и Трампа контактируют по поводу войны в Украине и событий в Сирии.