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Россия готова изучить предложения Трампа по Украине, но это не значит, что их поддержат, - МИД РФ

МЗС РФ відреагувало на пропозицію Трампа

Россия готова изучать предложения Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей"РИА-Новости".

"Но изучить - не значит согласиться", - заявил он.

Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы говорили с Трампом о замороженном конфликте, - Зеленский

Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.

Белый дом заявил, что команды Байдена и Трампа контактируют по поводу войны в Украине и событий в Сирии.

Автор: 

МИД РФ (1665) россия (95467) Трамп Дональд (5169) переговоры с Россией (960)


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Топ комментарии
+13
Бо через Гундосого імбецила ми втратили суб'єктність і показали, що скільки грошей і зброї нам не дай - все буде розікрадено, а результат - на мапі Діпстейта і графіках відключень світла. Тому вирішувати долю "тупих хохлів" взялися великі дяді, яких вже ця зелена діра, в якій зникають мільярди, дістала. Просто неймовірний сором.
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11.12.2024 13:06
+12
Сумно жити в країні 73% дурнів.
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11.12.2024 13:14
+11
Дякуючи нашому естрадному дурнику, проблеми нашої країни вирішує Трамп, Орбан, х-ло. Всі окрім нас самих. При такій схемы рішення будуть явно не на нашу користь.
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11.12.2024 13:02
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Дякуючи нашому естрадному дурнику, проблеми нашої країни вирішує Трамп, Орбан, х-ло. Всі окрім нас самих. При такій схемы рішення будуть явно не на нашу користь.
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11.12.2024 13:02 Ответить
Бо через Гундосого імбецила ми втратили суб'єктність і показали, що скільки грошей і зброї нам не дай - все буде розікрадено, а результат - на мапі Діпстейта і графіках відключень світла. Тому вирішувати долю "тупих хохлів" взялися великі дяді, яких вже ця зелена діра, в якій зникають мільярди, дістала. Просто неймовірний сором.
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11.12.2024 13:06 Ответить
Сумно жити в країні 73% дурнів.
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11.12.2024 13:14 Ответить
Як ви прийшли до такої дивної думки? Цікаво послухати.
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11.12.2024 13:55 Ответить
А 73% досі ржуть, зробили разом.
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11.12.2024 15:01 Ответить
Вже не всі
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11.12.2024 16:52 Ответить
Ой, 72.99? Добавте ярих патріотів за кордоном, може і більше буде. Маруся Зверобій так і не вибачилася
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12.12.2024 15:13 Ответить
Якщо вже сказали А, то кажіть і Б, за того імбецила проголосувала більшість Українців що прийшла на вибори, то хто кому лікар?
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11.12.2024 13:18 Ответить
Робив спроби ідіотам пояснити про небезпеку дурних рішень в 2019. Мене не почули.
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11.12.2024 13:37 Ответить
Так ви згадайте що робилось в ЗМІ, як на всіх каналах поливали брудом того ж Пороха, всю країну завісили тими біг бордами зеленими, олігархи наші з кацапами вклались непогано, а зараз тиша, язики в сраці...
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11.12.2024 13:41 Ответить
Я пам'ятаю.
Я навіть пам'ятаю яка вся москва була завішена бігбордам і банерами з написом- "янукович наш президент" Коли тоді на москві у мене питали, чому ви не бажаєте голосувати за януковича, я відповідав- забирайте його собі- "пророчі слова".
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11.12.2024 13:47 Ответить
Це зараз! ПОРОШЕНКО став НАЙБАГАТШИМ ДЕПУТАТОМ у Європі
youtube.com/watch?v=LUc_oEiNxsc&t=88s
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11.12.2024 14:12 Ответить
Знову ліпецька фабрика ? Не смішить людей клоунською пропагандою. Той марахвон дивилятся тільки сторічні пенсіонери.
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11.12.2024 14:32 Ответить
У 2019 теж сміялися.
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11.12.2024 15:56 Ответить
В 2019 був массований ЗЕ- психоз. Ідіоти бігали а зелених маєчках і ліпили наклейки на машина -"я за зе".
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11.12.2024 16:03 Ответить
Станом на червень 2024 року президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри українців.

Про це сказав директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на презентацію дослідження на https://www.youtube.com/watch?v=l_RFpeTUeUo Youtube.

Повністю або частково Зеленському довіряють 53,8% українців, не довіряють 37,8%.

Найменше з усіх політиків довіряють Петру Порошенку - 75,3%, тоді як повністю довіряють йому лише 5,3% опитаних.

Відповідаючи на питання: «Діяльність політика шкодить чи допомагає Україні у війні з рф?», 63,6% респондентів заявили, що вважають діяльність Порошенка шкідливою.
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11.12.2024 16:11 Ответить
Таку саму муйню цей центр писав януковичу під кінець 2013 р. А потім реальне життя розставило всі крапки над "і".
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11.12.2024 16:15 Ответить
Ви, москаліки, втратили субʼєктність, коли почали в свою конституцію заносити регіони і міста з чужих держав.

А Україна є і залишається субʼєктом міжнародного права і одним з найвпливовіших гравців на світовій геополітичній арені.

І жоден зєбіл чи висєр москалячої пропаганди цьому завадити не міг і не може - "занепокоєння росії" ніхто враховувати не збирається, як би там вашій пʼяній машкі цього в заявах не марилося.
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11.12.2024 15:27 Ответить
Чучело тупориле, ти знову тут вилізло, сраку зелені вилизувати? В спам.
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11.12.2024 16:41 Ответить
Погодитися не можуть - відмовитися страшно!
Беруть паузу....
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11.12.2024 13:04 Ответить
Чого не можуть? Там прописані всі їх хотєлки.
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11.12.2024 13:21 Ответить
прописані але ... не заморожені....
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11.12.2024 13:23 Ответить
- Україна відмовляється від НАТО, армія 50 - тисяч поліцейських сил, Крим і все окуповане юридично кацапське, рос мова державна. Ну і вишенька на тортік - кацапи отримують 300 мільярдів "заморожених" баксів на підготовку другого раунду...
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11.12.2024 13:47 Ответить
- Україна відмовляється від НАТО, Щоб крнституційно це провести - порібний час, а за цей час дійдемо до Криму якщо навіть без США але із Європою! Трамп не знає що таке Європа без трампона!
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11.12.2024 13:52 Ответить
ЗЕ і Конституція...
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11.12.2024 14:14 Ответить
щоб зняти "із паузи" теж час потрібний!
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11.12.2024 14:15 Ответить
100 років тому були в Україні і німці, і французи, може й інші, і місію свою недовиконали...
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11.12.2024 14:23 Ответить
ці хотєлки вже давно відкинуті, а ви їх мусолите вже котрий рік. Змін адмінистративного статусу будь-яких територій не обговорюється, зняття санкцій з рашки не обговорюється, відміна міжнародного трибуналу ООН та відкликання ордерів на арешт не обговорюються, якісь роззброєння не обговорюються.
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11.12.2024 15:35 Ответить
А їх не дуже питають
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11.12.2024 13:09 Ответить
Ці "пропозиці Трампа" кацапи самі й писали. Тепер ламають комедію - "не кидайте мене в терновий кущ"...
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11.12.2024 13:10 Ответить
Трамп хочет переговоров... А войну за 24 часа уже не? Или это будет, как кацапское "Киев за три дня" ?
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11.12.2024 13:13 Ответить
О, почалося. Виходить, що у всьому, що натворив вумний нарід 73% у 2019 році привівши до влади те, що знищує Україну винен Трамп?
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11.12.2024 14:40 Ответить
Ну, а как без надувания щёк?
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11.12.2024 13:16 Ответить
Дякуючи мудрому піплу, який наобирав па пріколу замість українського президента, москальського троянського коня, тепер за Україну вирішуватиме хто завгодно, але без України, бо із зрадником-саботажником, який зіпсував та спаплюжив все що лише мозливо ніхто на міжнародному рівні розмовляти не буде, бо гидко та й навіщо це робити, коли зелена наволоч зробила за останні майже 6 років все, щоб Україну перетворити з субєкта міжнародної політики, з яким рахувалися ще в 2019 році, обєкт якого просто ставлять перед фактом та диктують умови без можливості обрати варіанти. Тупоголове стадо власними руками злило власну країну в унітаз та наблизило справжній вирок своїй державі.
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11.12.2024 13:25 Ответить
Навіщо рашке розглядати цей план, якщо Зеленський офіційно заявив, що нам це не підходить?
Через повагу до Трампу, так їм давно начхати хтось у білому будинку сидить.
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11.12.2024 13:43 Ответить
Давайте - давайте, московити, пошліть американського президента-республіканця під три чорти. Вам же хочеться. Зробіть мужній вчинок .
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11.12.2024 13:52 Ответить
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZVsIFKdlDMyEE4W0dVVXXmh6I-lX0GncZY4KHOMBbdcjwKd-19D0EkrH5Qvs06sJBGuxttnfPDLhZr6bRmdGOCP5FPyeo6DEBQ1rr9tais3Wt5peJx9bExtzLtId9E7PLYnU2KtutriJyvYBlb___Zq_CMk1FUyOITDkkwb_YG3cw&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас:

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#

А от що недобре - то це наївна віра більшості населення в "простоє рєшєніє" щодо НАТО.

Багато хто щиро вважає, що "надо просто подпісать", а Байден-Трамп цього не роблять через "страх перед пУтіним", а не через викрутаси наших трускавецьких наперсточників, які культивують в свідомості суспільства "нерішучість партнерів" замість виконувати свою роботу з приведення до відповідності держави стандартам НАТО.

І байдуже, що "просто прєкратіть войну", "просто знизити тарифи вдвічі" або "просто перемогти корупцію" не вийшло (вийшло навпаки); люд вперто обирає перебування в позітівних ілюзіях, бо це не вимагає жодних зусиль, а в разі передбачуваної невдачі - на "єдиному" йому моментально призначать винних (і це буде хто завгодно, тільки не безпосередньо відповідальні за результат посадовці, і не ті, хто їх обирав).

Зламаємо цей менталітет наївних інфантилів - будемо в НАТО, а як ні - вчергове станемо сумним прикладом для нащадків.
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11.12.2024 14:21 Ответить
"Занепокоєння росії" вже були відкинуті в Стамбулі. Від того, що пʼяна Захарова десять раз повторить слово "халва" - солодше в роті у неі не стане.
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11.12.2024 15:30 Ответить
 
 