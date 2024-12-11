С начала суток на фронте произошло 140 боестолкновений, на восьми направлениях бои продолжаются, - Генштаб

На фронте с начала суток произошло 140 боевых столкновений, больше всего - на Покровском, Лиманском, Кураховском и Времевском направлениях, на восьми направлениях бои продолжаются.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 11 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

В течение суток противник нанес артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Высокое и Порозок Сумской области; Тимоновичи Черниговской области.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток Силы обороны отбили четыре попытки противника продвинуться в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица, вблизи Волчанска продолжается одно боестолкновение.

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На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызово, сейчас идут семь боестолкновений.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении произошло 21 боевое столкновение вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. К этому времени на этом направлении продолжаются пять боестолкновений.

На Сиверском направлении враг провел одно наступательное действие в районе населенного пункта Верхнекаменское.

В районах Часова Яра и Ступочок на Краматорском направлении с начала суток произошло два боестолкновения, которые успешно были отбиты Силами обороны.

На Торецком направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Торецка. Три атаки успешно отбиты нашими защитниками, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме этого, противник сбросил 3 КАБ на населенные пункты Крымское и Петровка.

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Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Двадцать восемь раз за сегодня начинались боевые столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются бои в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское и Лисовка. Вблизи Миролюбовки, Луча и Покровска отбито 12 вражеских атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Сонцевки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки отбито 19 штурмов противника, наши защитники стойко отражают еще девять боестолкновений, которые продолжаются до сих пор.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении агрессор 26 раз атаковал неподалеку от Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме этого, враг совершил бомбардировки десятью управляемыми авиационными бомбами по населенным пунктам Комар и Разлив.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

В районе населенного пункта Новоданиловка на Ореховском направлении нашими защитниками успешно отражена одна вражеская атака. Кроме этого, Силы обороны сбили одну управляемую авиационную ракету в районе населенного пункта Светлогорское.

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На Приднепровском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение в районе острова Казацкий. Противник успеха не имел.

Обстановка на Севере

На Курском направлении сегодня наши защитники отражали 15 вражеских штурмов, шесть из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 182 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам области и позициям наших защитников.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.