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Новости
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Апелляционная палата ВАКС отменила арест на банковский счет сына руководителя Хмельницкой МСЭК Крупы

знято арешт рахунка сина Крупи

В среду, 11 декабря, Апелляционная палата ВАКС отменила арест, наложенный на банковский счет сына главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, Александра.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Адвокат Александра Крупы Иван Костюк заявил, что этот банковский счет был предназначен для получения зарплаты. На него поступило примерно 900 тысяч гривен в период с 2022-го по 2024 год.

"Кроме того, у него (Александра Крупы. - Ред.) есть ряд солнечных электростанций, благодаря которым он получает прибыль по "зеленому тарифу" в сумме около 800 тысяч гривен", - заявил Костюк.

Защитник убеждает, что этот счет якобы не может быть причастен к незаконному обогащению Татьяны Крупы.

В свою очередь, прокурор считает, что те средства, которые находятся на счете, являются вещественными доказательствами, поэтому для наложения ареста есть все основания. Однако он не отрицает, что зарплату туда тоже начисляли.

Отмечается, что суд поддержал апелляционную жалобу стороны защиты Александра Крупы и отменил арест этого счета.

Также 11 декабря в Апелляционной палате ВАКС должны были рассмотреть апелляции на арест имущества Татьяны Крупы и членов ее семьи. Однако оба заседания перенесли на следующий год.

Читайте также: Суд оставил экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупу под стражей

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Читайте также: НАБУ расследует фиктивные инвалидности чиновников по делу экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы, - Кривонос

Автор: 

арест (10455) суд (25091) счета (174) Антикоррупционный суд (1208) Крупа Татьяна (31)


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Топ комментарии
+38
У когось були якісь сумніви?!
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11.12.2024 18:27
+26
🤣🤣🤣🤣🤣хто б міг подумати ????
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11.12.2024 18:26
+25
Яка несподіванка!
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11.12.2024 18:28
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Правила форума Совет форумчан
🤣🤣🤣🤣🤣хто б міг подумати ????
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11.12.2024 18:26 Ответить
Крупсон - він же свій, ріднесенький!
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11.12.2024 18:26 Ответить
Він теж інвалід 1 групи?
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11.12.2024 18:36 Ответить
потомствєнний
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11.12.2024 19:13 Ответить
У когось були якісь сумніви?!
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11.12.2024 18:27 Ответить
Слів не має!!!
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11.12.2024 18:27 Ответить
Яка несподіванка!
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11.12.2024 18:28 Ответить
Якось несподівано, зненацька...
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11.12.2024 18:29 Ответить
да здраствуєт украинский суд самий гуманний к корупционерам в мире !
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11.12.2024 18:31 Ответить
Крупсон стал Карлсон
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11.12.2024 18:32 Ответить
Пенсійний фонд тепер постраждає..... Буде і надалі грабувати!
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11.12.2024 18:33 Ответить
****** треш зельоной влади
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11.12.2024 18:35 Ответить
Спортивна риболовля,впіймали,показали,відпустили.
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11.12.2024 19:22 Ответить
"Окрім того, в нього (Олександра Крупи, - ред.) є низка сонячних електростанцій, завдяки яким він отримує прибуток за "зеленим тарифом" у сумі близько 800 тисяч гривень"
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А разве государственный служащий ( начальник Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області ) имеет право иметь частный бизнес?
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11.12.2024 18:38 Ответить
Было бы хорошо проверить и уплату налогов с этого счета.
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11.12.2024 18:40 Ответить
У нас та президенти мали приватний бізнес. А якщо їм можна, то можна й іншим.)
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11.12.2024 18:45 Ответить
Имели. Но потом, вступив в должность, переписывали на доверенных людей или компании.
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11.12.2024 18:47 Ответить
Интересно посмотреть, а кто у него покупал электроэнергию по зеленому тарифу?
Случайно не мама? Напрямую или через подставных людей, чтобы легализовать свои деньги.
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11.12.2024 18:53 Ответить
укренерго купує електрику по зеленому тарифу
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11.12.2024 19:15 Ответить
Должны быть соответствующие документы. А кто их проверял. Тем более, что они изначально не законные.
Да и навряд ли Укрэнерго будет у одного человека-любителя покупать маленький объем энергии по высокой цене.
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11.12.2024 20:20 Ответить
от 30 кВт в час можно закачивать в общую сеть и получать оплату по зелёному тарифу
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11.12.2024 21:41 Ответить
Спочатку було...за чиї кошти збудував сонячну ел-ю.?
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11.12.2024 20:08 Ответить
Да таких вопросов в этом деле с десяток.
Только никто почему то не заинтересован в задавании этих вопросов.
В доле?
Или рыльце тоже в пушку в своих отдельных бизнесах?
А деньги любят тишину.
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11.12.2024 20:17 Ответить
А пачіму ми нє в НАТО?..... Як на мене то оці всі ряджені в мантіях-це гниль на тілі держави. Прописали Судову систему як гілку влади в Конституції....*****,це ж поки що не про Україну. Не дожили ми до цього. Викреслювати в майбутній ВР конституційною білшістю всю цю підарасню під назвою "судова система". З їхнім паханом татаровим.
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11.12.2024 18:39 Ответить
"А какіє ваши даказатєльства?"
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11.12.2024 18:40 Ответить
мабуть у когось з суддів теж інвалідність від мами Тані
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11.12.2024 18:42 Ответить
Ну так им платить же нужно судьишкам,все логично и даже законно.
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11.12.2024 18:42 Ответить
*******! Меня завтра едут "нахлабучивать на 1700 + 1000 судовий сбир, что я не подал вовремя декларацию годовую в 2024! при звильненни ( в 2022 году звильнывся) ( должность была самая коррупционная! Специалист в отделе!) Когда не электричества не было и сайт деклараций работал как безногая лошадь! "Просрачил" дня на три! Прокуратуре похрен, что я инсульт перенес. ДЕнги давай! Причем, не жалко денег, найду я это 3000 грн! Как такие новости читать?
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11.12.2024 18:44 Ответить
Кто не верит, могу завтра, в первой половине дня протокол выложить ( если сумею фотку на сайт разместить)
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11.12.2024 19:20 Ответить
Никому не интересно, нужно было вовремя все подавать. Когда вернули обязанность декларирования то был переходной период, за который можно было все успеть. Я устраивался на гос службу в 2022 году, подал и кандидатскую за 2021 и потом в 2023 перед увольнением, и годовую за 2023 год, хотя уволился с гос службы в сентябре 2023. Просто нужно все делать вовремя, а не прикрываться инсультами и хвататься за сердце или за то, что должно находится в голове заместо мозга.
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11.12.2024 20:45 Ответить
Флаг В Руки! Я не прикидываюсь! И мне похер на этот штраф! Я заплачу, без проблем! Но, когда, государство не может обеспечить нормальную работу своих платформ, которых на создавало, когда у тебя электричество отключают в самый неподходящий момент, когда обновления на порталах делают а разы хуже портал чем он был до этого. Когда государство гоняется за копейками а миллиарды сПиСженых прощает если с ним поделились. Радуйся!
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12.12.2024 14:17 Ответить
И кстати! Если такой умный, почитай как три Закона Украины соответствуют один другому! Кодекс про административни порущення, Закон про корупцию и закон про захист интересив громадян ( про декларации!)
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12.12.2024 14:21 Ответить
Все іде по плану-тишком сходять гальма і до весни "святі" будуть...
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11.12.2024 18:44 Ответить
Тепер по 50 тищ на місяць зможе витрачати з ньооо
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11.12.2024 18:46 Ответить
ВАКСи те ж хочуть їсти!!!
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11.12.2024 18:50 Ответить
а шо там тцк? не знають де він живе?
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11.12.2024 18:51 Ответить
Адвокат теж виглядає на 60+. Може ще й хворий...

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11.12.2024 18:55 Ответить
Болесь называицца "денех хачу, мноха". 🤣🤣🤣
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12.12.2024 00:12 Ответить
73% дурні зробили себе разом ще раз
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11.12.2024 18:56 Ответить
А вибачилися від імені держави?
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11.12.2024 18:58 Ответить
Ну да
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11.12.2024 20:13 Ответить
І за скільки?
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11.12.2024 19:01 Ответить
Не вистачає хлопчику на Мівіну )
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11.12.2024 19:04 Ответить
"нє прашло і пол года" Молодці правоохоронці швидко довели невинуватість безВИННОЇ людини. Тепер лишилось пенсійному фонду виплатити зарплату за примусово пропущений робочий період. А з бюджету моральну шкоду, яка дорівнює поточним і побочним прибуткам. Бо скільки зміг би ще наскирдувати будучи на роботі. Навіщо було чіпати людей?
І МАМУ ВИПУСТІТЬ СУКИ !!!!!!!!
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11.12.2024 19:05 Ответить
Ну, ясен пень. Теперь ждём, когда перед его мамашей извинятся
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11.12.2024 19:12 Ответить
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11.12.2024 19:14 Ответить
Пора мамку викупать і відпускати на води у Європу.
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11.12.2024 19:21 Ответить
А на які гроші ці електростанції куплені? На чесно зароблені? Бо так можна красти , на крадені гроші купувати бізнкс ,і бізнес уже чистий? Його не можна забирати? Може простіше таких бізнесменів зразу вішати ? Щоб іншім неповадно було?
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11.12.2024 19:29 Ответить
Із судді зробити барабан.
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11.12.2024 19:37 Ответить
Понять, простіть...Корупція??? Єтодругоє.)
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11.12.2024 20:01 Ответить
Але судді клас, тому їм зп підвищили.
Винні за доброю традицією кримінально-олігархічної влади, прокурори)))
Так і живемо. Судді святі. Прокурори -бякі!))
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11.12.2024 20:20 Ответить
А де синок взяв баблішко на сонячні електростанції? І на якій земельці це все побудовано? Яким чином її отримав? І як справно держава платить по зеленому тарифу. Дивно все це.
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11.12.2024 22:03 Ответить
Гадали дна досягли, але знизу знов постукали. Судді ВАКС такі ж корупціонери махерові як і інші мантієносці. Яка може бути довіра до нашої держави, якщо переважна кількість її громадян не довіряє владі і провапохоронним органам антимайданного мусорка?
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11.12.2024 22:19 Ответить
 
 