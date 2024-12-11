Апелляционная палата ВАКС отменила арест на банковский счет сына руководителя Хмельницкой МСЭК Крупы

В среду, 11 декабря, Апелляционная палата ВАКС отменила арест, наложенный на банковский счет сына главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, Александра.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Адвокат Александра Крупы Иван Костюк заявил, что этот банковский счет был предназначен для получения зарплаты. На него поступило примерно 900 тысяч гривен в период с 2022-го по 2024 год.

"Кроме того, у него (Александра Крупы. - Ред.) есть ряд солнечных электростанций, благодаря которым он получает прибыль по "зеленому тарифу" в сумме около 800 тысяч гривен", - заявил Костюк.

Защитник убеждает, что этот счет якобы не может быть причастен к незаконному обогащению Татьяны Крупы.

В свою очередь, прокурор считает, что те средства, которые находятся на счете, являются вещественными доказательствами, поэтому для наложения ареста есть все основания. Однако он не отрицает, что зарплату туда тоже начисляли.

Отмечается, что суд поддержал апелляционную жалобу стороны защиты Александра Крупы и отменил арест этого счета.

Также 11 декабря в Апелляционной палате ВАКС должны были рассмотреть апелляции на арест имущества Татьяны Крупы и членов ее семьи. Однако оба заседания перенесли на следующий год.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

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