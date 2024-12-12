Австрийская компания OMV расторгла контракт с "Газпромом", который должен был действовать до 2040 года

Австрийская компания OMV разорвала контракт с российским "Газпромом". Причина - существенные нарушения договора со стороны российской стороны.

Об этом говорится на сайте компании OMV, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что договор был заключен в 2006 году, он должен был действовать до 2040 года. Однако из-за "многочисленных существенных нарушений договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта", которая является дочерней компанией "Газпрома", OMV расторгла контракт досрочно.

"С 16 ноября 2024 года "Газпром экспорт" прекратил поставки газа для OMV. Ранее OMV получала примерно 7400 МВт-ч в час, что соответствует примерно 5 ТВт-ч в месяц, на границе Австрии и Словакии", - рассказали в австрийской нефтяной компании.

Глава OMV Альфред Штерн рассказал, что компания теперь получает газ из собственных месторождений в Норвегии и Австрии, от внешних производителей газа и в виде сжиженного природного газа. Сейчас газохранилища OMV в Австрии заполнены примерно на 85%.

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"РФ хотела использовать энергетику как оружие"

Канцлер Австрии Карл Негаммер в сети X заявил, что Россия хотела использовать энергетику как оружие. Он добавил, что у России не получится шантажировать Австрию.

"Россия хотела использовать энергетику как оружие против нас - это не сработало. "Газпром" не соблюдал условия контракта, поэтому OMV немедленно разрывает контракт, который должен был действовать до 2040 года. Наше энергоснабжение безопасно, потому что мы хорошо подготовились. Россия не может шантажировать Австрию!", - заявил Негаммер.

Напомним, что 16 ноября российский "Газпром" прекратил поставки газа австрийской энергетической компании OMV через несколько часов после того, как Вена заявила, что Россия предупредила, что перекроет потоки.

OMV пытается взыскать с "Газпрома" 230 миллионов евро убытков, присужденных в арбитраже.

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