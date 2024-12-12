В Грозном и Курске прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
Ночью 12 декабря в Курске и столице Чечни Грозном прогремели мощные взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Ночью в Грозном произошла воздушная атака с применением БПЛА на здание второго полка МВД Чечни. В сети уже появилось видео "прилета" по этому объекту.
Позже в сети появились данные, что в столице Чечни после дронового удара по зданию второго полка МВД есть раненые среди силовиков. Telegram-канал Niysoo пишет, что, по меньшей мере, пять карет "скорой помощи" увезли раненых в ближайшую больницу.
Реакция Кадырова
Впоследствии глава Чеченской Республики (РФ) Рамзан Кадыров подтвердил очередную атаку с применением беспилотника на здание полка спецназа в городе Грозном.
По его словам, якобы над казармами полка полиции им. Ахмата Кадырова Министерства внутренних дел в Чечне был сбит беспилотник, а обломки при падении "вызвали небольшой пожар, который быстро потушили".
"Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", - утверждает глава Чечни.
Он добавил, что "каких-то серьезных повреждений здание не получило", а "сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла".
Кадыров традиционно обвиняет Украину в этом дроновом ударе, и выдал гневную тираду о намерении отомстить.
Кроме того, он рассказал якобы о готовности резерва из 84-х тысяч "добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики выдвинуться на передовую по первому приказу".
"Мы этого так не оставим! И только за этих 4 раненых мы положим 400 укронатовцев", - утверждает Кадыров.
Взрывы в Курске
О взрывах в районе города Курск в сети стали писать после полуночи. Как сообщили местные паблики перед взрывами военные предупреждали о ракетной опасности.
Также в интернете были обнародованы кадры, снятые камерами наблюдения, на которых можно услышать и увидеть звуки взрывов и вспышки.
Местные отмечают, что взрывы якобы были достаточно сильными. Однако местные власти пока комментировали ситуацию.
Напомним, 4 декабря утром сообщалось о том, что в Грозном прогремел взрыв. Тогда же в местном аэропорту был введен план "Ковер". Тогда Кадыров также признал атаку БПЛА на полк полиции специального назначения в Грозном. В утренней атаке он обвинил Украину.
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я мав на увазі отоманську мечеть серце чечні на вулиці путіна
Харошя.
Незламня.
Як варіант: було знайдено не 4, а 5 комплектів "конструктора". Звідкіля взявся п'ятий? А дідько його знає...
Горіть суки лапотні у пеклі!