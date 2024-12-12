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Новости
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В Грозном и Курске прогремели мощные взрывы. ВИДЕО

Ночью 12 декабря в Курске и столице Чечни Грозном прогремели мощные взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

БпЛА у Грозному

Ночью в Грозном произошла воздушная атака с применением БПЛА на здание второго полка МВД Чечни. В сети уже появилось видео "прилета" по этому объекту.

Позже в сети появились данные, что в столице Чечни после дронового удара по зданию второго полка МВД есть раненые среди силовиков. Telegram-канал Niysoo пишет, что, по меньшей мере, пять карет "скорой помощи" увезли раненых в ближайшую больницу.

Реакция Кадырова

Впоследствии глава Чеченской Республики (РФ) Рамзан Кадыров подтвердил очередную атаку с применением беспилотника на здание полка спецназа в городе Грозном.

Реакція кадирова на вибухи у Грозному

По его словам, якобы над казармами полка полиции им. Ахмата Кадырова Министерства внутренних дел в Чечне был сбит беспилотник, а обломки при падении "вызвали небольшой пожар, который быстро потушили".

"Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", - утверждает глава Чечни.

Он добавил, что "каких-то серьезных повреждений здание не получило", а "сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла".

Кадыров традиционно обвиняет Украину в этом дроновом ударе, и выдал гневную тираду о намерении отомстить.

Кроме того, он рассказал якобы о готовности резерва из 84-х тысяч "добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики выдвинуться на передовую по первому приказу".

"Мы этого так не оставим! И только за этих 4 раненых мы положим 400 укронатовцев", - утверждает Кадыров.

Взрывы в Курске

О взрывах в районе города Курск в сети стали писать после полуночи. Как сообщили местные паблики перед взрывами военные предупреждали о ракетной опасности.

Также в интернете были обнародованы кадры, снятые камерами наблюдения, на которых можно услышать и увидеть звуки взрывов и вспышки.

Местные отмечают, что взрывы якобы были достаточно сильными. Однако местные власти пока комментировали ситуацию.

Напомним, 4 декабря утром сообщалось о том, что в Грозном прогремел взрыв. Тогда же в местном аэропорту был введен план "Ковер". Тогда Кадыров также признал атаку БПЛА на полк полиции специального назначения в Грозном. В утренней атаке он обвинил Украину.

Также читайте: В оккупированном Севастополе раздаются взрывы: Развожаев говорит о якобы работе ПВО

Автор: 

беспилотник (3580) взрыв (6734) Грозный (53) Курск (1092)


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Топ комментарии
+16
Забавно як у кацапа побудований мозок. Влізли в сусідню країну, вбиваємо там дітей-жінок, а коли прилетів у відповідь один сраний БПЛА б'ємся в падучій з погрозами отвєтки...
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12.12.2024 07:00
+12
Казарми як казарми, а от непогано було б палац цього виродка накрити.
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12.12.2024 06:53
+11
Цікава штука - П"ЯТЬ машин "швидкої" відвозили ЧОТИРЬОХ поранених вартових... Одного що, напополам поділили?
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12.12.2024 07:42
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Правила форума Совет форумчан
був один уламок і один потужний вибух
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12.12.2024 06:52 Ответить
Казарми як казарми, а от непогано було б палац цього виродка накрити.
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12.12.2024 06:53 Ответить
Курськ, шо там пепео ?
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12.12.2024 06:53 Ответить
От шо меньше всього цікавить, це "реакція Ахматкі Дирова"...
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12.12.2024 06:55 Ответить
Забавно як у кацапа побудований мозок. Влізли в сусідню країну, вбиваємо там дітей-жінок, а коли прилетів у відповідь один сраний БПЛА б'ємся в падучій з погрозами отвєтки...
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12.12.2024 07:00 Ответить
Перші ластівки почали прилітати до коемлівських холуїв. Далі буде
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12.12.2024 07:01 Ответить
Завтра пʼятниця саме час вдарити рутами по головній оттоманській мечеті
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12.12.2024 07:01 Ответить
Головна оттоманська мечеть в Стамбулі. Йди, похмелись
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12.12.2024 07:08 Ответить
в нас вечір ще не час похмілятися
я мав на увазі отоманську мечеть серце чечні на вулиці путіна
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12.12.2024 07:14 Ответить
Дурік, Україна не воює з Чечнею. Україна воює з кацапським ху'єсосом кадиркою і його холуями...
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12.12.2024 07:25 Ответить
Сейчас Четверг, а не пятница!
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12.12.2024 07:09 Ответить
Надо было в палац этого бородатого выродка дроны зафигачить, толку бы намного больше было!
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12.12.2024 07:11 Ответить
на одного 3,14дора дрон тратить , по казармі better
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12.12.2024 07:14 Ответить
Каким образом? Если бы Кадырова грохнули- на Чечне началась бы гражданская война за власть между генералами Дырова, а удар по казарме абсолютно ни на что не повлияет!
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12.12.2024 07:25 Ответить
потужня вибухи

Харошя.
Незламня.
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12.12.2024 07:15 Ответить
потужня уламок
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12.12.2024 07:16 Ответить
Цікава штука - П"ЯТЬ машин "швидкої" відвозили ЧОТИРЬОХ поранених вартових... Одного що, напополам поділили?
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12.12.2024 07:42 Ответить

Як варіант: було знайдено не 4, а 5 комплектів "конструктора". Звідкіля взявся п'ятий? А дідько його знає...
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12.12.2024 21:42 Ответить
«Тихої» ночі вам сволоти!
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12.12.2024 07:53 Ответить
А не так давно той Грозний виглядав як зараз Вуглдар та інші...
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12.12.2024 08:09 Ответить
На що пан натякає?
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12.12.2024 08:28 Ответить
Хтось не робить висновки або пам'ять доже коротка... Взаголом як і скрізь...
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12.12.2024 11:55 Ответить
Этонемы, настамнет, и вообще это партизаны
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12.12.2024 08:29 Ответить
Теж саме потрібно робити і зсу : масово валити руссо - чеченців
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12.12.2024 09:46 Ответить
"..небольшой взрив, нєбольшой пожар, нєбольшие ранения"))) Ага, віримо. Уламки дронів страшніші ніж самі дрони вже, ото так бпла в Україні )))))
Горіть суки лапотні у пеклі!
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12.12.2024 10:19 Ответить
ВСЕ цеє НАШЕ надто мала крапля!!!
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12.12.2024 10:24 Ответить
Мало!!! Треба бити по палацу головного овце..оба
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12.12.2024 11:20 Ответить
Генерал Джохар Дудаев проснулся...💥💥💥🕊️🕊️🕊️✌️
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12.12.2024 12:26 Ответить
 
 