В Грозном и Курске прогремели мощные взрывы. ВИДЕО

Ночью 12 декабря в Курске и столице Чечни Грозном прогремели мощные взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Ночью в Грозном произошла воздушная атака с применением БПЛА на здание второго полка МВД Чечни. В сети уже появилось видео "прилета" по этому объекту.

Позже в сети появились данные, что в столице Чечни после дронового удара по зданию второго полка МВД есть раненые среди силовиков. Telegram-канал Niysoo пишет, что, по меньшей мере, пять карет "скорой помощи" увезли раненых в ближайшую больницу.

Реакция Кадырова

Впоследствии глава Чеченской Республики (РФ) Рамзан Кадыров подтвердил очередную атаку с применением беспилотника на здание полка спецназа в городе Грозном.

По его словам, якобы над казармами полка полиции им. Ахмата Кадырова Министерства внутренних дел в Чечне был сбит беспилотник, а обломки при падении "вызвали небольшой пожар, который быстро потушили".

"Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", - утверждает глава Чечни.

Он добавил, что "каких-то серьезных повреждений здание не получило", а "сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла".

Кадыров традиционно обвиняет Украину в этом дроновом ударе, и выдал гневную тираду о намерении отомстить.

Кроме того, он рассказал якобы о готовности резерва из 84-х тысяч "добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики выдвинуться на передовую по первому приказу".

"Мы этого так не оставим! И только за этих 4 раненых мы положим 400 укронатовцев", - утверждает Кадыров.

Взрывы в Курске

О взрывах в районе города Курск в сети стали писать после полуночи. Как сообщили местные паблики перед взрывами военные предупреждали о ракетной опасности.

Также в интернете были обнародованы кадры, снятые камерами наблюдения, на которых можно услышать и увидеть звуки взрывов и вспышки.

Местные отмечают, что взрывы якобы были достаточно сильными. Однако местные власти пока комментировали ситуацию.

Напомним, 4 декабря утром сообщалось о том, что в Грозном прогремел взрыв. Тогда же в местном аэропорту был введен план "Ковер". Тогда Кадыров также признал атаку БПЛА на полк полиции специального назначения в Грозном. В утренней атаке он обвинил Украину.

Также читайте: В оккупированном Севастополе раздаются взрывы: Развожаев говорит о якобы работе ПВО