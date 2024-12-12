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Новости Война
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Путину нужно показать, что он не может победить даже за столом переговоров, - Орпо

Путін не має перемогти навіть за столом переговорів: заява Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что поддержка Украины является крайне важной, поэтому нужно укреплять ее позиции.

Об этом он заявил в интервью NHK, передает Цензор.НЕТ.

"Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, чтобы укреплять ее позиции", - подчеркнул он.

Орпо отметил, что сейчас не время сокращать поддержку Украины, надо наращивать ее и показать Путину, что он не может победить даже за столом переговоров.

Глава финского правительства заявил, что поддерживает стремление Трампа к миру в Украине, но Украина должна быть за столом переговоров.

По словам Орпо, в Украине не может быть мира без украинского народа.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп считает урегулирование войны в Украине более приоритетным для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.

По данным Reuters, Трамп хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров.

Читайте также: Финская модель такова: мы в НАТО и ЕС поддерживаем Украину в борьбе против агрессии РФ, - премьер Орпо

Автор: 

переговоры (4929) Орпо Петтери (24) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+3
Справ багато зробили для України лідери Заходу, но балачок ще більше.
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12.12.2024 11:43
+3
Мавзолейный Вермахт напал на Финляндию 30 ноября 1939 года...потом 25 июня 1941 года,потом летом 1944 года... Маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм опустил краснопузых Шариковых все три раза 💪🇫🇮🇫🇮🇫🇮✊
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12.12.2024 12:16
+3
🔥В масквє ліквідували Мішу Шатського, який модернізовував крилаті ракети X-59 до рівня X-69 та розробляв нові дрони, - джерела Суспільного в розвідці
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12.12.2024 12:19
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Так! - навіть за столом зашмаркався
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12.12.2024 11:42 Ответить
Справ багато зробили для України лідери Заходу, но балачок ще більше.
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12.12.2024 11:43 Ответить
Куй йому свій покажіть і путлер одразу зрозуміє що не виграє.
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12.12.2024 11:58 Ответить
Мавзолейный шизофреник после блестящей"паБеды" над Сирией встал с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники Моцкали бездарные хотят паБЕДЫ плешивого луZeра🏴‍☠️😄
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12.12.2024 12:00 Ответить
Це Орпо призиває щоб хтось сказав? Та вже біля трьох років кажуть, а результату немає. Спочатку треба головою об стіл декілька разів, а вже потім казати.
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12.12.2024 12:12 Ответить
Мавзолейный Вермахт напал на Финляндию 30 ноября 1939 года...потом 25 июня 1941 года,потом летом 1944 года... Маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм опустил краснопузых Шариковых все три раза 💪🇫🇮🇫🇮🇫🇮✊
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12.12.2024 12:16 Ответить
🔥В масквє ліквідували Мішу Шатського, який модернізовував крилаті ракети X-59 до рівня X-69 та розробляв нові дрони, - джерела Суспільного в розвідці
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12.12.2024 12:19 Ответить
Вот самая большая ошибка что вы перед ****** ходите на полусогнутых и постоянно что то ему пытаетесь доказать. Ето уже им воспринимается как слабость. ***** нужно просто ********* и он сам как змея молча уползет как из Сирии или карабаха.
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12.12.2024 12:22 Ответить
"Кордони расеї закінчуються , там де кацапи отримали добряче в рило."
© Антіпутін
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12.12.2024 12:28 Ответить
Та вын вже вас переміг тим, що ви сцикливо дозволили розпочати найбільшу війну в Эвропі і ховаєтеся 3 роки за спинами українців. Якби ви не обсцикалися, а в 22 дали йому в рило, виступивши єдиним фронтом з Україною, воно б сиділо під шконкою. Але ви дозволили гопніку відчути себе боссом.
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12.12.2024 13:21 Ответить
 
 