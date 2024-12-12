Путину нужно показать, что он не может победить даже за столом переговоров, - Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что поддержка Украины является крайне важной, поэтому нужно укреплять ее позиции.
Об этом он заявил в интервью NHK, передает Цензор.НЕТ.
"Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, чтобы укреплять ее позиции", - подчеркнул он.
Орпо отметил, что сейчас не время сокращать поддержку Украины, надо наращивать ее и показать Путину, что он не может победить даже за столом переговоров.
Глава финского правительства заявил, что поддерживает стремление Трампа к миру в Украине, но Украина должна быть за столом переговоров.
По словам Орпо, в Украине не может быть мира без украинского народа.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп считает урегулирование войны в Украине более приоритетным для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.
По данным Reuters, Трамп хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров.
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