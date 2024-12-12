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Новости Помощь Украине
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Самолеты Mirage будут поставлены в Украину согласно плану - в первом семестре 2025 года, - посол Франции Вейсьер

винищувач,2000,mirage

В начале 2025 года французские истребители Dassault Mirage 2000-5 будут поставлены в Украину.

Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы публично объявили, что в первом семестре 2025 года, то есть уже совсем скоро, Франция планирует поставить Украине первые истребители Mirage 2000-5. Эти истребители будут поставлены, как было запланировано. И, собственно, сейчас идет подготовка украинских пилотов и механиков", - сказал Вейсьер.

Посол не объявил, какое количество самолетов может быть передано, отметив, что это должны объявлять власти.

"Это не объявляла публично ни французская, ни украинская власть, поэтому это не моя роль - делать объявления. Но я надеюсь, что когда-то вместе с министром обороны мы сможем больше об этом рассказать", - отметил Вейсьер.

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Напоминаем, что президент Франции Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.

Также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 поступят уже в начале 2025 года.

Французские СМИ писали, что Франция поставит Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года.

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Автор: 

самолет (3589) Франция (3505)


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Поки це просто Гучний пук...
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12.12.2024 18:40 Ответить
1 семестр колись закінчувався в кінці червня.
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12.12.2024 19:32 Ответить
Насоси, хай в комплекті дадуть.. щоб муляжі потужно накачати.. Літуни.
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12.12.2024 19:35 Ответить
Щира подяка Франції за підготовку для України льотчиків, авіатехніків, а також авіаційної плаформи Dassault Mirage 2000-5, разом з ******** ракетним озброєнням до неї. Чекаємо підсилення ППО та ПС України бойовою авіаційною технікою, наданою дружньою Францією!
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12.12.2024 19:53 Ответить
Трохи про Міражі: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/mirage_2000_5_scho_mozhut_i_scho_ne_mozhut_tsi_frantsuzki_vinischuvachi_tverezij_pogljad_bez_perebilshennja-15593.html
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12.12.2024 20:00 Ответить
Літаки прийдуть , і багато ще чого, коли кловунів повернуть назад до цирку.
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12.12.2024 20:19 Ответить
Згідно плану були Рафалі. Але потім міністр оборони Франції не захотів
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15.12.2024 06:26 Ответить
 
 