Самолеты Mirage будут поставлены в Украину согласно плану - в первом семестре 2025 года, - посол Франции Вейсьер

В начале 2025 года французские истребители Dassault Mirage 2000-5 будут поставлены в Украину.

Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы публично объявили, что в первом семестре 2025 года, то есть уже совсем скоро, Франция планирует поставить Украине первые истребители Mirage 2000-5. Эти истребители будут поставлены, как было запланировано. И, собственно, сейчас идет подготовка украинских пилотов и механиков", - сказал Вейсьер.

Посол не объявил, какое количество самолетов может быть передано, отметив, что это должны объявлять власти.

"Это не объявляла публично ни французская, ни украинская власть, поэтому это не моя роль - делать объявления. Но я надеюсь, что когда-то вместе с министром обороны мы сможем больше об этом рассказать", - отметил Вейсьер.

Читайте также: Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F, а не трое, - депутат Джилетти

Напоминаем, что президент Франции Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.

Также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 поступят уже в начале 2025 года.

Французские СМИ писали, что Франция поставит Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года.

Читайте также: Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F, а не три, - депутат Джилетти