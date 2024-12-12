С начала суток на фронте 190 боевых столкновений. На Курщине украинские защитники отразили 18 вражеских штурмов, - Генштаб

С начала суток на это время зафиксировано 190 боевых столкновений. Россияне атаковали на 11 направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины 31 авиаудар, сбросили 61 КАБ, также задействовали 568 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3194 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении за сегодня противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Глубокого и Старицы, все атаки отражены Силами обороны.

По предварительным подсчетам, потери врага за сегодня на направлении составили 92 военнослужащих убитыми и ранеными, украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, автомобиль и 20 БпЛА противника; также повредили три автомобиля.

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Семь раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Синьковки, Загрызово и Западного. Продолжается бой вблизи Двуречной.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз пытались продвинуться в районах Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери, в районе Тернов продолжаются три боестолкновения.

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Боевые действия на востоке

На Краматорском направлении украинские защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении агрессор четыре раза атаковал вблизи Торецка. Сейчас два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 46. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое. Нашими защитниками в настоящее время отражены 43 атаки, три боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, потери агрессора составили 288 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожено четыре автомобиля и два мотоцикла оккупантов, одновременно повреждены еще два автомобиля и два мотоцикла.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 46 боевых столкновений различной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки. Бои продолжаются. Идет пять столкновений.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации 30 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Продолжается один бой.

Одну безрезультатную попытку атаковать позиции украинских подразделений совершил оккупант в направлении Новоданиловки на Ореховском направлении. Авиация врага сбросила авиабомбы на Степногорск.

На Приднепровском направлении две попытки врага штурмовать позиции наших воинов потерпели неудачу.

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Курское направление

На Курщине украинские защитники отразили 18 вражеских штурмов, продолжаются два боестолкновения.

Силы обороны сдерживают натиск российских оккупантов. Сегодня следует отметить воинов 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна и 425-го отдельного штурмового батальона, которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, нанося захватчикам ощутимые потери.