Строительство Национального военного мемориального кладбища продолжается, завершается прокладка дренажей, - Минветеранов

По состоянию на декабрь продолжается строительство Национального военного мемориального кладбища, проект которого прошел государственную экспертизу 30 июня.

Об этом рассказала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Строительство продолжается. Уже проложена ливневая канализация, завершается прокладка дренажей, проложены дороги. Мы готовимся, сейчас ожидаем даты, когда можно будет проводить захоронения от застройщика", - отметила она.

На уточняющий вопрос относительно сроков начала проведения захоронений, Калмыкова снова повторила, что "они ждут дату от застройщика".

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Национальное военное мемориальное кладбище

Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2023 года приняла закон по обеспечению создания и эксплуатации Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет Министров выделил 515 миллионов гривен на его строительство и функционирование в 2024 году. Правительство приняло распоряжение об определении места расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальнойгромаде Фастовского района Киевской области.

В декабре 2023 года Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.

27 марта 2024 года и. о. министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что первые захоронения на НВМК могут начаться уже в конце лета - начале осени 2024 года, а полностью построить весь комплекс планируют до 2027 года.

В июне Кабинет Министров Украины утвердил порядки перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище погибших военных, похороненных на оккупированных территориях, Героев Украины и урны с прахом из колумбариев других кладбищ.

30 июня Минветеранов заявило о получении положительного заключения относительно строительства I очереди Национального военного мемориального кладбища.

В июле правительство поддержало позицию Украинского института национальной памяти, Минветеранов, ГУ НВМК и экспертов и утвердило постановление о внешнем виде надгробных сооружений Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в форме козацкого креста или прямоугольной таблицы (на выбор военных или их семей).

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