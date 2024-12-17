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Германия может присоединиться к обеспечению будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, - Писториус

Брис Пісторіус про миротворчі сили в Україні

Министр обороны Германии Борис Писториус поддержал других европейских политиков, заявив, что еще слишком рано принимать решение о присутствии войск в Украине, поскольку нет ни переговоров, ни прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и Европейский Союз должны будут обсудить, как такой мир, такое прекращение огня может быть обеспечено. И очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, будет играть в этом важную роль", - отметил он.

Писториус добавил, что пока сложно определить, какой может быть роль Германии, поскольку все будет зависеть от условий прекращения огня и возможного мандата миротворческих сил.

"Сейчас есть гораздо больше вопросов, чем ответов. И именно поэтому я не могу дать вам исчерпывающего ответа", - сказал министр обороны Германии.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

Также читайте: Трамп может отменить разрешение Украине на дальнобойные удары американскими ракетами по РФ
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Топ комментарии
+7
Лучше бы вы помогли Украине разгромить парашу, а потом совместный парад украинских и немецких танков в мааацкве.
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17.12.2024 07:43
+2
Забезпеченість озабочєнностями гарантовано!
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17.12.2024 07:39
+2
Стоило только одной вонючей венгрии замутить воду о каких-то праздничных перемириях, как уже и немцы начинают пороть чушь.

Это какими дебилами нужно быть, чтобы предлагать на праздники пить водку, а после их окончания опять начинать стрелять?

Мир окончательно и бесповоротно сошёл с ума.
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17.12.2024 07:59
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Що б не сталося у світі, вам - аби всмак пописдіти!
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17.12.2024 07:35 Ответить
Забезпеченість озабочєнностями гарантовано!
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17.12.2024 07:39 Ответить
Лучше бы вы помогли Украине разгромить парашу, а потом совместный парад украинских и немецких танков в мааацкве.
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17.12.2024 07:43 Ответить
Стоило только одной вонючей венгрии замутить воду о каких-то праздничных перемириях, как уже и немцы начинают пороть чушь.

Это какими дебилами нужно быть, чтобы предлагать на праздники пить водку, а после их окончания опять начинать стрелять?

Мир окончательно и бесповоротно сошёл с ума.
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17.12.2024 07:59 Ответить
Колись один бувший колега-ліванець розповідав, що під час громадянської війни в Бейруті, поділеному на зони які стріляли одна в одну, могли бути затишшя. Наприклад, бувший однокласник жениться та запрошує в гості і старих друзів з іншої зони. Вони приходять через блокпост, гуляють, поздоровляють. Повертаються додому, а зранку починають знову гасити один в одного.
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17.12.2024 08:56 Ответить
ідіть ви на баварську ковбаску!!
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17.12.2024 08:29 Ответить
А якщо *уйло порушить ''перемир'я'' то що, які ваші дії ?
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17.12.2024 08:39 Ответить
вони повтікають щоб не було ескалації і при цьому висловлять глибоку стурбованість з почуттям відповідальності та солідарності в незламній потужності і т д і т п
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17.12.2024 08:45 Ответить
Знову каски пропонують?
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17.12.2024 08:57 Ответить
Господи, да у них (в странах с самым высоким gdp в Европе) население разленилось за последние годы. Там не то что воевать, работать люди разучились. Уходят домой в 4, сидят по пол года у отпусках. Безусловно из такой теплой ванны никто добровольно выходить не будет.
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17.12.2024 09:23 Ответить
 
 