Германия может присоединиться к обеспечению будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус поддержал других европейских политиков, заявив, что еще слишком рано принимать решение о присутствии войск в Украине, поскольку нет ни переговоров, ни прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
"Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и Европейский Союз должны будут обсудить, как такой мир, такое прекращение огня может быть обеспечено. И очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, будет играть в этом важную роль", - отметил он.
Писториус добавил, что пока сложно определить, какой может быть роль Германии, поскольку все будет зависеть от условий прекращения огня и возможного мандата миротворческих сил.
"Сейчас есть гораздо больше вопросов, чем ответов. И именно поэтому я не могу дать вам исчерпывающего ответа", - сказал министр обороны Германии.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
Пожалуйста, подождите...
Это какими дебилами нужно быть, чтобы предлагать на праздники пить водку, а после их окончания опять начинать стрелять?
Мир окончательно и бесповоротно сошёл с ума.