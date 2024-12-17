Германия может присоединиться к обеспечению будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус поддержал других европейских политиков, заявив, что еще слишком рано принимать решение о присутствии войск в Украине, поскольку нет ни переговоров, ни прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и Европейский Союз должны будут обсудить, как такой мир, такое прекращение огня может быть обеспечено. И очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, будет играть в этом важную роль", - отметил он.

Писториус добавил, что пока сложно определить, какой может быть роль Германии, поскольку все будет зависеть от условий прекращения огня и возможного мандата миротворческих сил.

"Сейчас есть гораздо больше вопросов, чем ответов. И именно поэтому я не могу дать вам исчерпывающего ответа", - сказал министр обороны Германии.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

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