Избранный президент США Дональд Трамп считает, Турция будет иметь ключевое значение в Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet Daily News.

"Никто не знает, что произойдет с Сирией, но я думаю, что Турция будет иметь ключевое значение", - сказал он на пресс-конференции во Флориде.

Также он высоко оценил свои отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Турция является мощной силой... Эрдоган - это человек, с которым я прекрасно лажу. Он создал очень сильную, мощную армию, которая не истощена войной... Он очень умный", - добавил избранный президент США.

В то же время Башара Асада он назвал "резником".

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США иновоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.

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