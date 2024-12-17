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Турция будет иметь ключевое значение в Сирии, - Трамп

Трамп похвалив Ердогана: роль Туреччини у Сирії буде ключовою

Избранный президент США Дональд Трамп считает, Турция будет иметь ключевое значение в Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet Daily News.

"Никто не знает, что произойдет с Сирией, но я думаю, что Турция будет иметь ключевое значение", - сказал он на пресс-конференции во Флориде.

Также он высоко оценил свои отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Турция является мощной силой... Эрдоган - это человек, с которым я прекрасно лажу. Он создал очень сильную, мощную армию, которая не истощена войной... Он очень умный", - добавил избранный президент США.

В то же время Башара Асада он назвал "резником".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад заявил, что Москва помогла организовать эвакуацию в РФ "на следующий день после падения Дамаска"

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США иновоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.

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Топ комментарии
+5
Воно хоч ту Туреччину на карті знайде? Рєшатель хєров..
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17.12.2024 09:55
+4
налив бальзаму у келих нарцису...
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17.12.2024 09:48
+4
точно так можна було вигнати свинособак з України, але маємо Потужного
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17.12.2024 09:51
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налив бальзаму у келих нарцису...
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17.12.2024 09:48 Ответить
точно так можна було вигнати свинособак з України, але маємо Потужного
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17.12.2024 09:51 Ответить
На чолі з орбаном.
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17.12.2024 09:53 Ответить
Ну конечно, а как же может быть иначе. Под руководством тов. Орбана значимость Турции высока, как никогда.
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17.12.2024 09:53 Ответить
який орбан - він в мадярії, в Туретчині - Ердоган !!!
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17.12.2024 09:55 Ответить
Спасибо конечно, но Дональд Трамп с Вами не согласен
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17.12.2024 09:57 Ответить
https://glavcom.ua/world/world-politics/tramp-nazvav-orbana-liderom-turechchini-ta-pokhvaliv-joho-964155.html Трамп назвав Орбана «лідером Туреччини» та похвалив його
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17.12.2024 10:18 Ответить
Диктатори одинодного вилизують. Скоро те саме він скаже про ..уйла. Про те, що він з ним дуже гарно ладнає уже говорив.
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17.12.2024 09:54 Ответить
Воно хоч ту Туреччину на карті знайде? Рєшатель хєров..
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17.12.2024 09:55 Ответить
Если сирийцы за денюжку позволят русичам остаться на базах с которых их же бомбили, то они такие же маргиналы и дегенераты как и выборцы зеленского
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17.12.2024 09:57 Ответить
там наче штати зайшли вже на три північніші бази... щоправда, не такі важливі, як ті, що біля моря.
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17.12.2024 10:03 Ответить
"Різник" турецькою - "кацап".
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17.12.2024 10:08 Ответить
Знову нарцис дурню каже(ніби Сирія не є суверенною державою з усіма проблемами та мінусами(Невже так скаже й про рашку нам і світові?(((((
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17.12.2024 10:20 Ответить
Доні з усіма чудово ладнає і може все, зупиняти війни, нищити галактики, їбати гусей, смоктати ******* прутня - взагалі усе, бо якби хоч чогось не вмів, то був би ацтоєм позорним, а так він властелін всесвіту і прєдводітєль свого іміджа!
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17.12.2024 10:23 Ответить
Ось на цьому фото видно як він домінував на зустрічі з ****** 6 років тому, так задомінував того *****, що той з бункера роками не вилазив

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17.12.2024 10:29 Ответить
Туреччина матиме ключове значення у Сирії, - Трамп

Орбан молодець - ге ж, Трумпе?
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17.12.2024 10:28 Ответить
Туреччина може навіть захопити Крим. і )(уйло навіть не рипнеться
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17.12.2024 10:34 Ответить
Трамп поважає -тільки силу
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17.12.2024 10:35 Ответить
Трамп роздає вірним вассалам "дєрєвні с людішкамі"?
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17.12.2024 10:38 Ответить
а могли американці бути ключовою силою. отак просираються полімери, донні.
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17.12.2024 12:24 Ответить
Зараз в Європі існує єдина "дуже сильна і потужна армія" - це Збройні Сили України. Турецька, хоч вони може і краще оснащені, - пацани у порівнянні із ЗСУ. Старий пердун меле, сам не розуміє що
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17.12.2024 16:58 Ответить
 
 