"Тысяча от Зеленского": украинцам уже выплатили шесть миллиардов гривен

По состоянию на 17 декабря 2024 года украинцам уже выплачено 6 миллиардов гривен в рамках программы "зимова єПідтримка", заявки на получение выплат подали 9 миллионов украинцев.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Программа "єПідтримка" уже охватывает 9 миллионов украинцев - более 7 миллионов онлайн-заявок и 2 миллиона через Укрпочту. Сумма выплаченных людям средств уже составляет более 6 миллиардов гривен", - сказал глава государства.

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Он отметил, что в стране также действуют "єВідновлення" и "єОселя", программы поддержки ветеранов, энергоустойчивости Украины, Национальный кэшбек и другие.

"Тысяча Зеленских"

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек".

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

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