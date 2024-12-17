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выплаты (622) Зеленский (19064)

"Тысяча от Зеленского": украинцам уже выплатили шесть миллиардов гривен

тисяча

По состоянию на 17 декабря 2024 года украинцам уже выплачено 6 миллиардов гривен в рамках программы "зимова єПідтримка", заявки на получение выплат подали 9 миллионов украинцев.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Программа "єПідтримка" уже охватывает 9 миллионов украинцев - более 7 миллионов онлайн-заявок и 2 миллиона через Укрпочту. Сумма выплаченных людям средств уже составляет более 6 миллиардов гривен", - сказал глава государства.

Также читайте: Украинцам уже выплатили 4,5 миллиарда гривен в рамках "зимней єПідтримки", - президент

Он отметил, что в стране также действуют "єВідновлення" и "єОселя", программы поддержки ветеранов, энергоустойчивости Украины, Национальный кэшбек и другие.

"Тысяча Зеленских"

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек".

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тысяча Зеленского": где возьмут деньги".
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Топ комментарии
+15
Гундоса почвара купляє голоси, а бійці в котлах гинуть очікуючі дрони від волонтерів...
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17.12.2024 14:11
+13
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17.12.2024 14:08
+5
Але тоді ми не зможемо підкупати пенсів...
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17.12.2024 14:18
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1000 не Боневтіка.....
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17.12.2024 14:07 Ответить
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17.12.2024 14:08 Ответить
та незламною потужністю
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17.12.2024 14:35 Ответить
Гундоса почвара купляє голоси, а бійці в котлах гинуть очікуючі дрони від волонтерів...
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17.12.2024 14:11 Ответить
Не гроші з бюджету, але ж гидко брати під назвою буцім то найвеличнішого
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17.12.2024 14:15 Ответить
Пенси за "Блок Зєлі-Ірьмака"...
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17.12.2024 14:15 Ответить
ага, сходіть перевірте скільки того бабла насправді видали пересічним...
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17.12.2024 14:15 Ответить
Пересічні все січуть
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17.12.2024 14:17 Ответить
А автотранспорт в армію, тварюки, купити не могли?
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17.12.2024 14:16 Ответить
Але тоді ми не зможемо підкупати пенсів...
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17.12.2024 14:18 Ответить
Хай пенси воюють.
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17.12.2024 14:54 Ответить
Мені одному здається, що тут тхне зеленим пізд...жом?
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17.12.2024 14:19 Ответить
ооо, так 6 миллиардов на 6 миллионов счасливчиков уже списано. Шестьсот тысяч замазанных может и получат как нибудь потом, процентов 10 от списанного
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17.12.2024 14:19 Ответить
Подейкують, нас зараз всього 30 млн лишилося в країні. Отже, кожен п'ятий вже отримав цю подачку.
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17.12.2024 15:23 Ответить
143 275 860,00$ , скільки можна було всілякого добра придбати для ЗСУ
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17.12.2024 14:27 Ответить
Свято нечуванної щедрості продовжується, пес Дьож крєпчав.
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17.12.2024 14:28 Ответить
Одна гнида не посоромилася на місцевій стоінці фейсбуку розповісти про те, що на тисячу від морального виродка купила суші! Це, мабуть, тисяча на шашлики?
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17.12.2024 14:30 Ответить
Пів-мільярда $ ні на що злили...покидьки.
За ці гроші скільки дронів можна було б купити!
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17.12.2024 14:40 Ответить
Ту тисячу можуть отримувати і гоголівські мертві душі.
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17.12.2024 14:42 Ответить
А я вже отримав, і з чистою совістю цією тисячею сплачу комуналку, а своїх 1500 задонатю знайомим хлопцям, які воюють на одному з найгостріших напрямків фронту.
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17.12.2024 14:43 Ответить
І таких 0,001%. Сусід з пенсією 9тис, побіг отримувати. Швагро з мінімальною пенсією, його син військовий, не захотів.
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17.12.2024 14:58 Ответить
спасибо за скрытенькую рекламу, товарищ шмыгаль
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17.12.2024 17:09 Ответить
Ті, хто взяли ту тисячу - співучасники зеленої наволочі
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17.12.2024 14:43 Ответить
А те кто не взял тысячу, то оте "6" тысяч тоже не брали в марте 2022?
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17.12.2024 14:44 Ответить
Отримав -- перерахував в "Повернись Живим" разом з кешбеком за попередні місяці.
Закликаю всіх так зробити і не казати щось типу "скільки дронів можна було купити за ці гроші". Ви отримали гроші -- можете розпоряджатись ними як хочете, в тому числі і на дрони.

Також, читаю ТГ канали деяких військовослужбовців. Помітив, що вони дуже розчаровані новиною, що лише 4 % пішло на донати. Тому закликаю всіх, хто " принципово не хоче брати нічого у зелених" все ж взяти ту тисячу і підтримти ЗСУ!
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17.12.2024 14:46 Ответить
здогадуюсь за кого ви голосували у 2019...
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17.12.2024 14:57 Ответить
І за кого?
Якщо думаєте, що за зелених, то точно помиляєтесь. Я голосував за Пороха як і всі притомні люди)
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17.12.2024 15:26 Ответить
....таке... пов'язати усих, і кріпаків і козаків... дермовою зєліною тИщщщщей...
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17.12.2024 14:58 Ответить
Чмуту на наступний мільйон зарплати?
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17.12.2024 15:01 Ответить
Не подобається Чмут, задонатьте комусь іншому. Але виправдовувати свою жадібність тим, що хтось вкраде ваш донат -- це дуже типово, я би сказав. Всі хто жаліє задонатити на ЗСУ завжди мають якісь виправдання.
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17.12.2024 15:31 Ответить
спасибо за скрытенькую рекламу, товарищ шмыгаль
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17.12.2024 17:07 Ответить
Отримали 1000 грн від держави і тут же повернули 1000 грн державі на Нафтогаз за свій же український газ. Заценить красоту гри.
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17.12.2024 14:47 Ответить
6 мільярдів гривень - мінус для ЗСУ, як мінімум...
спасібА жлобам, умєющім жИдь.. ну, хоч поржалИ, дебіли одноразові, зєлєнські?...
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17.12.2024 14:56 Ответить
Батько пішов заплатити за ліки в аптеку,і що ви думали сплатити змоги немає,бо аптеки не прописали кодів ліків(чи не хочуть прописувати),зе все роблять через жопу,задонатили на армію.
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17.12.2024 15:05 Ответить
БО АПТЕКА НЕ СЛЮНЯВИТЬ ЗЕЛЕНСЬКОМУ І ШОБЮЛІ.
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17.12.2024 15:21 Ответить
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17.12.2024 15:12 Ответить
гроші на ці виплати підуть з невикористаних грошей на закупівлю зброї. з 211 млрд. гривень. Пишйтеся, вкраїнчики! І донатьте за ЗСУ!
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17.12.2024 15:19 Ответить
Тысяча от семьи зеленского.
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17.12.2024 16:06 Ответить
Скільки на ці гроші можна купити безпілотників хлопцям на фронт?
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17.12.2024 16:21 Ответить
Образно говоря, вместо того, чтобы создать из большого объема воды большое водохранилище, этот объем распылили по площади, например 5000 кв. километров.
И водохранилища нет, и на поле ничего не вырастит. Долетевшие до сухой земли капли воды либо испарились, либо ушли сквозь песок. И то, не глубоко и редко.
А завтра опять будет сухо.
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17.12.2024 16:36 Ответить
 
 