Россия казнила 177 украинских военнопленных за три года войны, - Лубинец

С начала полномасштабного вторжения России в Украину задокументировано 177 случаев казней украинских военнопленных.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

По словам омбудсмена, только за 2024 год зафиксировано 109 таких случаев, что свидетельствует об эскалации насилия со стороны оккупантов. Он отметил, что в предыдущие годы информация о казнях поступала преимущественно через правоохранительные и разведывательные органы, однако в 2024 году появилось много видеодоказательств этих преступлений, которые распространяют сами россияне.

"На самом деле, не все случаи официально зафиксированы, очень часто я получаю информацию, которую мы не можем подтвердить, тем не менее, есть все факты, которые указывают, что такое произошло", - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что такие видеозаписи являются не только способом запугивания, но и способом привязать российских солдат кровью, чтобы они не сдавались в плен украинским силам.

Как отмечается, в 2024 году впервые в отчетах ООН были официально подтверждены казни украинских военнопленных российскими военными. Эта информация появилась в отчетах постоянной мониторинговой миссии ООН в Украине и специального докладчика по вопросам пыток Элис Эдвардс. Согласно их данным, 95% украинских военнопленных подвергаются систематическим пыткам в российских тюрьмах.

Омбудсмен также отметил пассивную позицию Международного комитета Красного Креста (МККК), который не высказывал обвинений в адрес России за такие действия. В то же время в ноябре 2024 года Лубинец обнародовал данные, что от российских обстрелов погибли по меньшей мере 165 гражданских украинцев, в том числе восемь детей, а ранения получили 887 человек.

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