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Необходимо отменить "правки Лозового" и усилить полномочия антикоррупционных органов, - заявление НАБУ и САП

НАБУ проти правок Лозового

НАБУ и САП отмечают важность законодательных изменений, направленных на устранение препятствий в борьбе с коррупцией, а именно: полноценной и окончательной отмены так называемых "правок Лозового" и наделения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры правом подписывать запросы об экстрадиции.

Об этом говорится в совместном заявлении НАБУ и САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти изменения являются критически важными для обеспечения эффективного правосудия в уголовных производствах, касающихся топ-коррупции. Отметим, что это является частью взятых Украиной международных обязательств. В частности, ликвидация "правок Лозового" позволит вернуть прокурору полномочия продлевать сроки досудебного расследования без необходимости обращения к следственному судье. Это сделает невозможным автоматическое закрытие производств из-за формального окончания срока расследования, которое сейчас зависит от процедурных ограничений", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Генпрокурор Костин подтвердил, что "правки Лозового" играют на руку многим криминальным группам, а Зеленский 3 месяца игнорирует соответствующую петицию, - Шабунин. ВИДЕО

Также отмечается, что НАБУ и САП поддерживают инициативу внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части, что срок расследования в пределах максимально допустимых 12 месяцев, необходимых для сбора доказательств, должен определяться решением прокурора. Ведь именно он является ответственным за полноту и качество собранной доказательной базы.

Важным является распространение новых правил, которые будут действовать после отмены "правок Лозового", на все уголовные производства, находящиеся в стадии расследования или судебного разбирательства, за исключением уже закрытых дел.

"Кроме этого, НАБУ поддерживает предложение предоставить руководителю САП - заместителю Генерального прокурора - право направлять запросы о выдаче лиц, подозреваемых или обвиняемых в коррупционных преступлениях, расследование которых осуществляется детективами НАБУ.

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Реализация этих инициатив обеспечит неотвратимость наказания за топ-коррупционные преступления, и в целом усилит способность антикоррупционной инфраструктуры", - добавляют в НАБУ и САП.
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Топ комментарии
+4
+Україну врятує термінова консолідація українського суспільства на патріотичних засадах, формування уряду національної довіри, переведення промисловості , суспільного життя держави на воєнні рейки, нещадна боротьба з лютими ворогами українського народу -5ю колоною, корупцією, ЗЛО-охоронною системою...! "Хто не з нами, той проти нас!"- бо все інше бла-бла-бла?!
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18.12.2024 13:41
+2
Зеленський кришує цю корупцію.
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18.12.2024 14:03
+2
Якщо немає доказів вини людини , не потрібно відкривати кримінальне провадження. Це є фундаментальним принципом. А зараз відкривають провадження , а потім шукають , а не можуть знайти - фальсифікують докази. Конкретний строк розслідування - не тупість, а принцип кримінального процесу.
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18.12.2024 14:34
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Правила форума Совет форумчан
посилити повноваження органів яки самі є корупціонними... залізна логіка!
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18.12.2024 13:38 Ответить
+Україну врятує термінова консолідація українського суспільства на патріотичних засадах, формування уряду національної довіри, переведення промисловості , суспільного життя держави на воєнні рейки, нещадна боротьба з лютими ворогами українського народу -5ю колоною, корупцією, ЗЛО-охоронною системою...! "Хто не з нами, той проти нас!"- бо все інше бла-бла-бла?!
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18.12.2024 13:41 Ответить
Де ви раніше були?
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18.12.2024 13:44 Ответить
там же, де й ти був
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18.12.2024 14:04 Ответить
Звідки знаєш?
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18.12.2024 14:12 Ответить
Не намагайся здаватися розумнішим, ніж ти є, пиши коротко і по суті. Чи тобі платять за кількість слів?
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18.12.2024 17:27 Ответить
Так я ж коротко і по суті Звичайне, просте запитання...
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18.12.2024 17:41 Ответить
Зеленський кришує цю корупцію.
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18.12.2024 14:03 Ответить
Це для того, щоб , у разі відсутності доказів , порушуючи строки досудового розслідування, тягнути і продляти їх нескінченно та тримати "на гачку" людину ( не за просто так).
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18.12.2024 14:18 Ответить
Цього "вчителя" Лозового треба за ці "правки" було б за грати кинути...Але ж в Україні - демократія...і ці правки ,звісно, готував не цей "педагог"....Скільки ж покидьків скористалися...Та взагалі, що за тупість!! Конкретний строк розслідування?? Тільки дурень не скористається...а скільки ж "горизонтів" для корупції!! Боже,чого в Раді стільки пройде світів та ....інших тварин збирається.....?
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18.12.2024 14:23 Ответить
Якщо немає доказів вини людини , не потрібно відкривати кримінальне провадження. Це є фундаментальним принципом. А зараз відкривають провадження , а потім шукають , а не можуть знайти - фальсифікують докази. Конкретний строк розслідування - не тупість, а принцип кримінального процесу.
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18.12.2024 14:34 Ответить
кому ти пояснюєш, тут тупе стадр, що абсолютно не розуміється на темі, у них ще й суд винен, що забезпечив дотримання закону, а не слідчий і прокурор, які нічого не робили і справу просрали.
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18.12.2024 20:28 Ответить
Можливо і треба починати не з правок,а з самого Лозового.Але Лозового привів в Раду Ляшко,який і поставив торгівлю правками,голосами,лобіюванням,пікетуванням і навіть самим депутатством на широку ногу.А Ляшка привели в Раду виборці,яким хотілось бачити в Раді шоу і клоунаду,але не хотілось думати.І цих виборців,як відомо,менше не стало...
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18.12.2024 18:11 Ответить
а може треба почати з слідчих і прокурорів, які нічого не роблять, а тепер хочуть нічого не робити роками, а ти ходи під слідством, поки вони про тебе не згадають, і незалежно винен ти чи ні.
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18.12.2024 20:29 Ответить
Ляшка привів ахметка, як і свій фейковий народний фронт
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20.12.2024 09:25 Ответить
Коли призвуть прокурорів,суддів,слідчих,адвокатів,блогерів брехливих,депутатів місцевих рівнів? Чим ці фрукти кращі від нас? Нічим.
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18.12.2024 16:08 Ответить
васісуалій, тт з якого окопу пишеш?
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18.12.2024 20:31 Ответить
А де ця почвара, Лозовий, який руки Бехтєревій віціловував? На яких фронтах?
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18.12.2024 17:09 Ответить
Ніт ,шоб залишити поправки лозового, 🤡 та вся банда слуг будуть боротися ...шо вони дурні ,самім собі, серпом по ...цях ?
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18.12.2024 20:09 Ответить
Воно ніби й треба відмінити ті поправки, але як згадаєш про полковника Червінського....за нізащо людину місяцями гноїли у буцегарні. а потім тихенько, так, випустили. а шо? а то не ми, то лихий. паскуди!
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19.12.2024 08:12 Ответить
 
 