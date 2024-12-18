Необходимо отменить "правки Лозового" и усилить полномочия антикоррупционных органов, - заявление НАБУ и САП
НАБУ и САП отмечают важность законодательных изменений, направленных на устранение препятствий в борьбе с коррупцией, а именно: полноценной и окончательной отмены так называемых "правок Лозового" и наделения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры правом подписывать запросы об экстрадиции.
Об этом говорится в совместном заявлении НАБУ и САП, информирует Цензор.НЕТ.
"Эти изменения являются критически важными для обеспечения эффективного правосудия в уголовных производствах, касающихся топ-коррупции. Отметим, что это является частью взятых Украиной международных обязательств. В частности, ликвидация "правок Лозового" позволит вернуть прокурору полномочия продлевать сроки досудебного расследования без необходимости обращения к следственному судье. Это сделает невозможным автоматическое закрытие производств из-за формального окончания срока расследования, которое сейчас зависит от процедурных ограничений", - отмечается в заявлении.
Также отмечается, что НАБУ и САП поддерживают инициативу внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части, что срок расследования в пределах максимально допустимых 12 месяцев, необходимых для сбора доказательств, должен определяться решением прокурора. Ведь именно он является ответственным за полноту и качество собранной доказательной базы.
Важным является распространение новых правил, которые будут действовать после отмены "правок Лозового", на все уголовные производства, находящиеся в стадии расследования или судебного разбирательства, за исключением уже закрытых дел.
"Кроме этого, НАБУ поддерживает предложение предоставить руководителю САП - заместителю Генерального прокурора - право направлять запросы о выдаче лиц, подозреваемых или обвиняемых в коррупционных преступлениях, расследование которых осуществляется детективами НАБУ.
Реализация этих инициатив обеспечит неотвратимость наказания за топ-коррупционные преступления, и в целом усилит способность антикоррупционной инфраструктуры", - добавляют в НАБУ и САП.
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