Сенат Чехии признал депортацию крымских татар актом геноцида. ВИДЕО
Сенат Чехии сегодня, 18 декабря, признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида.
Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, информирует Цензор.НЕТ.
"Признать депортацию Крымских татар из Крыма как акт геноцида! Единогласно!!! 76 - присутствуют; 70- ЗА", - отметила она.
Слово от делегации имел Мустафа Джемилев.
Ранее такое решение приняли в Эстонии и Польше.
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igor koval 02ee543e
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Sirion
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Maria Sofia Douglas 38b0d2de
показать весь комментарий18.12.2024 17:24 Ответить Мне нравится 1
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