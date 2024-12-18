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Сенат Чехии признал депортацию крымских татар актом геноцида. ВИДЕО

Сенат Чехии сегодня, 18 декабря, признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, информирует Цензор.НЕТ.

"Признать депортацию Крымских татар из Крыма как акт геноцида! Единогласно!!! 76 - присутствуют; 70- ЗА", - отметила она.

Слово от делегации имел Мустафа Джемилев.

Ранее такое решение приняли в Эстонии и Польше.

Сенат Чехії визнав депортацію кримських татар геноцидом

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Сенат Чехії визнав депортацію кримських татар геноцидом
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..от тільки хвойда (незрозуміло остаточно кого, чи просто барига-мародер) Умеров - ганьба татар.. не покривайте цю муйню...
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18.12.2024 15:12 Ответить
Умєров! Жумаділов! Іншаллах! Іншаллах!
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18.12.2024 15:48 Ответить
Дякуємо чехам
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18.12.2024 17:24 Ответить
 
 