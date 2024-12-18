Сенат Чехии признал депортацию крымских татар актом геноцида. ВИДЕО

Сенат Чехии сегодня, 18 декабря, признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, информирует Цензор.НЕТ.

"Признать депортацию Крымских татар из Крыма как акт геноцида! Единогласно!!! 76 - присутствуют; 70- ЗА", - отметила она.

Слово от делегации имел Мустафа Джемилев.

Ранее такое решение приняли в Эстонии и Польше.

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