Зеленский о предоставлении военной помощи сирийским повстанцам: Нет такой официальной информации

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что сирийские повстанцы, которые 8 декабря свергли режим диктатора Башара Асада, получали военную помощь от Украины.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Parisien, информирует Цензор.НЕТ.

Его попросили прокомментировать сообщения СМИ о помощи Украины сирийским повстанцам

"Нет. Нет такой официальной информации. Мы сегодня говорим о гуманитарном треке, то, что мы действительно готовы помочь населению Сирии", - ответил Зеленский.

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Он отметил, что речь идет о муке, пшенице, кукурузе, подсолнечном масле.

Президент добавил, что уже "были контакты", поэтому Киев готовит такую гуманитарную помощь.

Напомним, ранее издание Washington Post со ссылкой на источники писало, что сирийские повстанцы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которые 8 декабря свергли режим диктатора Башара Асада, получали дроны и другую помощь от украинской разведки.

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