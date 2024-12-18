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Новости Война
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боевые действия (3480) Александр Сырский (482) Курск (850) война в Украине (1209)

Сырский о решении о наступлении на Курщину: Выбора не было, я должен был провести эту операцию

Сирський пояснив доцільність операції на Курщині

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему была начата операция на Курщине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил в интервью Le Monde.

"У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы", - сказал он.

Операцию на Курщине, добавил Сырский, проводили при "относительно немногочисленных украинских войсках".

По словам генерала, таким образом удалось ослабить российский наступательный потенциал и снизить интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".

Ранее сообщалось, что войска РФ третью ведут активное наступление на Курщине с привлечением подразделений армии Северной Кореи.

Наступление северокорейских солдат на населенный пункт Плехово в Курской области обошлось им в сотни мертвых и раненых.

Также читайте: В этом году Россия увеличила количество войск в Украине на 100 тысяч, - Сырский
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Топ комментарии
+10
Курська операція була потрібна з багатьох причин. Вона є успішною. Ворога треба бити на його території.
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18.12.2024 17:24
+10
Не брешіть. Його звільнив зеЛідор і зовсім не з причини здоров'я Залужного.
зеЛідор сказав, що звільняє Залужного, тому що на фронті застій, який не влаштовував зеЛідора.
От тепер топчик при Сирському. Фронт рухається!
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18.12.2024 17:34
+8
Курська операція має єдиний головний недолік - вона запізнилась на 2 роки !
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18.12.2024 17:28
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В Курщину ввіишли як ніж в масло - чого ж Донбас просираєм?
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18.12.2024 17:14 Ответить
Саме тому.

Людей не вистачає на піар-компанії ЗЄ та реальну оборону одночасно.

А знижувати мобілізаційний вік рейтинги ЗЄ не дозволяють.
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18.12.2024 17:21 Ответить
Уважно читати потрібно , все буде зрозуміло .
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18.12.2024 18:32 Ответить
Вибір завжди є.
Але у сирського не було вибору, бо він рашист та працює на пуйла.
Для шістки пуйла не було вибору, ніж тупо виконати наказ зрадника.
А от для Залужного був вибір.
Відмовився виконувати злочинний наказ, тому його і звільнили.
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18.12.2024 17:16 Ответить
Так він же *безнадійно хворий*. Тому й звільнився.
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18.12.2024 17:20 Ответить
До речі - цікаво з яким діагнозом ?
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18.12.2024 17:23 Ответить
Самому цікаво.
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18.12.2024 17:27 Ответить
Всі в ЗСУ цим цікавляться ...
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18.12.2024 17:30 Ответить
Так спитайте у верховного. Це ж він звільнив Залужного. Але причину назвав зовсім іншу, не проблеми зі здоров'ям.
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18.12.2024 17:35 Ответить
В ЗСУ никто не интересуется почему Залужного уволили. И так все знают почему - высокие рейтинги, бережное отношение к солдатам и требование правды от подчиненных, а не "потужных реляций".
Он был слишком успешным, независимым, умным и неудобным
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18.12.2024 18:10 Ответить
В ЗСУ може і не цікавить , але просто так , для інформації , коли ВЛК сліпих ,глухих , одноногих і епілептиків визнає придатними для ДШБ , то який діагноз не дозволяє працювати у штабі , адже зараз розподіл придатності по категоріях існує ?
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18.12.2024 18:34 Ответить
Залужного не могли оставить в армии. У него была высшая должность, т.е. оставить в ЗСУ - понижение. За что понижение- за освобождение Харьковской обл. , Херсона и пр.?
Вот ему и вписали диагноз. Потому что других оснований во время войны для увольнения нет, кроме здоровья.
А просто сидеть в запасе или бегать мальчиком у Сырника он не захотел.
Он служил и служит Украине.
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18.12.2024 21:39 Ответить
1. Посада не вічна і не спадкова .
2. "Не могли залишити в армії " - абсурдне твердження .
3. "За что " завжди можна знайти підставу , той самий роботинський контрнаступ , наприклад чи халатність у підборі керівного складу та порушення дисципліни підлеглими ( що там із гранатами в подарунок заступникові ) , врешті -решт його власний рапорт , ну а зміст наказу засекретити.
4. Саме це багатьох і цікавить ........ діагноз, що був підставою для звільнення із ЗСУ , його ж саме за діагнозом звільнили , а у класифікаторі тепер є місце для служби у навчальних закладах , тобто могли ,наприклад, відправити у почесну відставку ректором якогось військового вузу , посилаючись на стан здоров'я , а тут так виходить що стан здоров'я ніяк не дозволяє цього ((
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18.12.2024 22:08 Ответить
Так спитайте у Безмозкої, вона присутня у кількох соцмережах і відповідає на коментарі.
Вона ненавидить Залужного і дзявкотіла в його бік навіть після його звільнення.
Вона ж крутий носій інсайдів. Вона точно знає діагноз. Питайте у тих, хто знає, а не приставайте до пересічних людей на форумах.
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19.12.2024 12:34 Ответить
Не нервуйтеся так , я до вас не чіплявся у цьому питанні , мені вистачило спілкування з вами щодо "авантюри" ((
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19.12.2024 14:21 Ответить
Я абсолютно спокійна. А для вас не важливий діагноз Залужного, для вас важливо "накинути" на нього. Інакше, ви би дослухались до моєї поради, щоб задовільнити свою цікавість.
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19.12.2024 14:32 Ответить
Я ні на кого не накидаю , це навпаки ви намагаєтеся створити ідола для поклоніння (( Ми вже пам'ятаємо таких ідолів і історії України - Юля що усіх захистить , Надя що усіх "побідила" ....... Так і тут , перемоги 2022 не в штабах кувалися , а ціною життів на передовій здобувалися , і як не дивно , але тоді Сирський до передової ( звісно якщо вірити наявній інформації ) був трішки ближче за Залужного . Я не намагаюся когось звеличити , а когось принизити , просто кожному потрібно віддавати по заслугах його , а на сьогодні я не впевнений що Сирський заробив те , що ви на нього намагаєтеся повісити .
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19.12.2024 18:20 Ответить
P.S. Суть не у причинах , а у підставах , адже можна було просто наказ підписати про звільнення із займаної посади і крапка , а не херню нести про стан здоров'я.
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18.12.2024 18:36 Ответить
Це ти зараз перднув в калюжу. Розкажи яким наказом можна демобілізувати?
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18.12.2024 19:29 Ответить
Це ти зараз у тій калюжі пердиш !Яким боком демобілізація до звільнення із займаної посади ? Чи щоб звільнити Залужного з посади головнокомандуючого потрібно було його обов'язково демобілізовувати не мобілізувавши ? Щось у тебе перемкнуло ........
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18.12.2024 20:03 Ответить
ХТО конкретно ніс хрєнь про стан здоров'я?
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19.12.2024 12:25 Ответить
Конкретно про стан здоров'я несли ті що оголошували про звільнення із ЗСУ , претензії до них , а я просто так написав тому , що під час дії воєнного стану шлях до звільнення лише один - за станом здоров'я , ну а коли тут "за станом" коло дуже звужене , то питання досить проблематичне як зелемордики це протягли.
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19.12.2024 14:18 Ответить
Вона має знати. Але чомусь мовчить саме з цього приводу.

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19.12.2024 14:35 Ответить
Скажу більше , навіть сам Залужний мовчить , а його поведінка при звільненні ( радісні обнімашки із зелідором під час офіційного розставання ) викликають деякий сумнів щодо його незгоди з тим що сталося , а швидше навпаки .
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19.12.2024 18:23 Ответить
А який діагноз у тебе що сидиш в тилу та цікавишся чужими діагнозами?
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18.12.2024 20:05 Ответить
діагноз мій простий - критичність у поглядах на оточуючі події , мені це важливо ,бо я в Україні , а не там де ти ((
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19.12.2024 14:23 Ответить
Не брешіть. Його звільнив зеЛідор і зовсім не з причини здоров'я Залужного.
зеЛідор сказав, що звільняє Залужного, тому що на фронті застій, який не влаштовував зеЛідора.
От тепер топчик при Сирському. Фронт рухається!
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18.12.2024 17:34 Ответить
Не тре бре, шановний пб.
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19.12.2024 12:03 Ответить
От і не бреши.

"Президент Володимир Зеленський пояснив звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ потребою у «перезавантаженні». Про це він сказав https://www.foxnews.com/video/6347413768112 в інтерв'ю FoxNews.

При цьому Зеленський зауважив, що не йдеться про «перезавантаження напрямків дій», про «речі, які довго не змінювалися».

«Нам потрібно бути більш швидкими. А для цього потрібно позбавитись бюрократії, яка в нас є. В іншому випадку, у нас немає шансу."

P.S. Зараз, при Сирському швидкість, з якою рухаються ЗСУ ( в бік Дніпра, Києва, Харкова ) влаштовує зеЛідора.
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19.12.2024 12:30 Ответить
З пб сперечатись - себе не поважати.
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19.12.2024 13:44 Ответить
А тупий наказ про контрнаступ на Півдні - поперти у лоба на Токмак, на 3 линії кацпської оборони - Залужний не відмовився? А шо так?
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18.12.2024 17:26 Ответить
І тому, що Сирський такий він отримав:
1. Орден Богдана Хмельницького ІІІ ст. (14 березня 2015)
2. Звання генерал-лейтенант (5 грудня 2016 року).
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18.12.2024 17:28 Ответить
І що тобі не так ? У чому заздрість , що ордена тобі не дали , чи що званням не вийшов ?
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18.12.2024 18:38 Ответить
Думаю він має на увазі кацапський агент сирок відкормився прямо з рук патрошенка
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21.12.2024 17:11 Ответить
Тобто не було вибору?

А, якщо ЗЄ накаже викинутися з вікна?
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18.12.2024 17:19 Ответить
Викинутися? Зробить ! Але вікно буде стояти на землі....
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18.12.2024 17:45 Ответить
Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. --- окуповані рашистом українські території, за той час ,що було відправлені добре підготовлені українські війска і західна техніка на Курський напрямок , вказує на те,що саме для більшої і швидкої окупації української території ,був підготовлений і зроблений ворогами України,цей "вибір"
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18.12.2024 17:21 Ответить
І не допустити відкриття нового фронту на Суми. Джерело: https://censor.net/ua/n3525795
Брехня - на кордоні стояли лише строковики і фсбшники , наступального угруповування виявлено не було !
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18.12.2024 17:22 Ответить
"Брехня - на кордоні стояли лише строковики і фсбшники , наступального угруповування виявлено не було ! " ...... Звиняйте , пане Буданов , не признав ((
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18.12.2024 18:39 Ответить
Який наступ ви зірвали, якщо там були тільки рашистські строковики?
Брехуни часто забувають про те, що брехали до цього.
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18.12.2024 17:23 Ответить
"Який наступ ви зірвали, якщо там були тільки рашистські строковики?"...... де саме , покажіть ось тут , звідки не мало бути нападу ? Все це здогади зрідні початку 2022 , чи у вас достовірна інформація із першоджерела ?
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18.12.2024 18:43 Ответить
Це інформація від офіційних осіб України та різного штибу експертів. Якщо ви не пам'ятаєте новини того часу, в тому числі і новини про захоплення в полон на Курщині переважно рашистських строковиків, то погугліть інформацію про це.
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18.12.2024 19:33 Ответить
Повторюся - "офіційні особи"у 2022 розповідали про шашлики і хутін нє нападьот , рівно як "ікспєрди" про "мімарандум" туркотіли . Для роздумів інше є - якщо кацапи не планували наступу на Суми , то де тоді взяли війська для курська , не знявши зі сходу ? Ну а про строковиків сам Сирський відповідь дав :"Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону", Джерело: https://censor.net/ua/n3525795 " Історія пам'ятає набагато масштабніші обсирони параші у вигляді совка , коли у 1941 нацисти мільйонні радянські армії , що готувалися до наступу , минали і йшли вглиб держави , а тут якихось кілька десятків тисяч кацапні на півночі України ((
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18.12.2024 20:15 Ответить
Про шашлики гундосив наш найвеличніший. Західні розвідки постійно кричали про велику кількість рашистів біля наших кордонів. Перед курською авантюрою вони такого не фіксували.
Під Курськ вже після того, як ЗСУ туди зайшли, рашисти стали перекидати свої війська з глибоких тилів. Наприклад, з Калінінградської області і інших віддалених регіонів. Про це писали західні розвідки.
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18.12.2024 20:39 Ответить
Пані , ви сама собі суперечите - то у вас "офіційні особи України" , то "західні розвідки " . Хочу сказати що якби "західні розвідки" оприлюднили для загалу все що вони насправді знають , то лисим в Україні був би не один Гордон , а 99 ,9(9) % .
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18.12.2024 20:46 Ответить
Читайте уважно. Перший абзац мого коментаря про події ДО 24 лютого 2022 року.
Другий абзац про Курську авантюру і заяви стосовно неї.
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18.12.2024 21:05 Ответить
Я читаю уважно не тільки ваші коментарі , тому скажу так : називати авантюрою курську операцію має право тільки той , хто організував та провів якусь більш успішну у цій війні . Назвіть на якому саме напрямкові ви це здійснили , ну або краще помовчіть , бо 200 тисяч бракованих мін , дефіцит снарядів , недопоставка обіцяного озброєння - не провина Сирського , як і не його провина що у кацапів ресурсів більше аніж у нас .
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18.12.2024 21:48 Ответить
Ви особисто за 10 років війни не написали жодного критичного коментаря на форумах або в соцмережах з приводу будь-якої воєнної операції? Ви вважаєте, що все робилось правильно?
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18.12.2024 22:22 Ответить
Між критикою операції та обзиванням її авантюрою є велика різниця у тому випадкові , коли це авантюрою ніяк назвати неможливо (( Чи був роботинський контрнаступ авантюрою ? НІ ! Чи був він достатньо підготованим ? Ні !Чи варто було про нього трубити за місяці до початку ? Ні ! Чи результат цього наступу задовольнив Україну ? Ні !Чи варто було його здійснювати ? Не знаю , бо не я у генштабі ! Так і з курським . Ні ви , ні я там не були ; ні ви , ні я не розуміємо для чого конкретно цей наступ розпочинали бо не володіємо усією повнотою інформації ; чи можемо ви чи я давати оцінку результатам ? Можемо у силу наявної у нас інформації , оцінивши його як виграшним , програшним , безрезультатним , але ніяк не авантюрою , бо це війна , а не поїздка на море з тисячою гривень у кишені , от останнє - це авантюра коли ти чоловік і не завжди у випадку коли ти жінка і дечого тобі не жаль ((
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19.12.2024 00:36 Ответить
Кривоніс Марченко теж саме говорили про ту курську авантюру не в інтересах України, а лиш би відвести боєздатні резерви України з Донбасу. Не несіть херні
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21.12.2024 17:15 Ответить
Не являюсь поклонником Сырского, и не уверен в его высоких талантах как главнокомандующего. Хотя тактик он неплохой, о чем свидетельствует Купянско-Балаклейская и Курская операции. Это же азы военной стратегии - где враг силен - обороняйся, где враг слаб - бей.
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18.12.2024 17:23 Ответить
Курська операція була потрібна з багатьох причин. Вона є успішною. Ворога треба бити на його території.
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18.12.2024 17:24 Ответить
А на нашій території ворог нехай наступає ....
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18.12.2024 17:28 Ответить
А він хіба не наступав в Бахмуті і Авдіївці до Курської операції?
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18.12.2024 18:30 Ответить
З такою ж швидкістю захоплював наші території, як зараз?
Навіть верховний Зе називав тодішній стан на фронті застоєм.
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18.12.2024 19:24 Ответить
Від того з якою швидкістю - результат не змінили, більше того стерло наші сили, що в Авдіївці, що в Бахмуті. Курьську, Брянську та Білгородську наступальну операцію потрібно було робити ще коди були сили і стирати в боях російські міста і села, а не українські.
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18.12.2024 20:16 Ответить
"Від того з якою швидкістю - результат не змінили"
Серйозно?
Не має значення з якою швидкістю ворог окуповує наші території?
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18.12.2024 20:31 Ответить
Курська операція має єдиний головний недолік - вона запізнилась на 2 роки !
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18.12.2024 17:28 Ответить
100%. Замість того, щоб місяць у лоба, по мінних полях довбати Роботине, треба було заходити у курську і бєлгородську...
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18.12.2024 17:40 Ответить
Курская операция была начата когда надо. Откройте новости того времени. Были инсайды от зарубежных источников. Вот вот наши политики собирались встретиться для переговоров с кацапами. От такой наглости, кацапы сорвали, еще не начавшиеся пераговоры
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18.12.2024 22:10 Ответить
Мабуть усе погано...
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18.12.2024 17:30 Ответить
А буде ще краще.
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18.12.2024 20:10 Ответить
Вибору не було-ермак приказав.
Але є ще відповідальність за виконання злочинних наказів навіть не уповноваженої особи.
Нехай оцінить тепер наслідки своїх дій і де зараз елітні бригади,що обороняли Схід,що з ними зараз?
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18.12.2024 17:37 Ответить
Без взяття Курської АЕС операція недороблена. Курська АЕС - Джокер, козирний туз!
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18.12.2024 17:49 Ответить
Я не сомневаюсь. США бы выбросили воздушный десант для защиты Курской АЭС. Вспомните, в день марша Пригожина Америка требовала тишины на фронте
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18.12.2024 22:13 Ответить
Іноді просто бісить від того, що усі оці ,,розумники" з ОП вважають усіх за дурнів і думають що усім можна отак безбожно вішати лапшину на вуха..... Усі його пояснення можливо б були гарними десь у дитячому садочку....Бо по усім пунктам цих пояснень (причини, цілі і наслідки цієі операціі) не витримують жодноі критики, бо жодне не відповідає дійсності і не є правдивим......Ворог тиск не послабив, війська не відвів, кожного дня захоплює по декілька населенних пунктів, незупинно наступає. Ми влізли у Курську область я к у пастку, бо війська вторгнення не були задіяні на інших критичних напрямках. чим і було там послаблено оборону. Рано чи піздно нашим віськам доведеться залишити Курську область, а ворог вже з захоплених ним за цей час наших теріторій вже не піде......Сирський каже що в нього не було вибору. Але вибір завжди є. Але в нього немає ні сил ні бажання противитись дурним забажанкам зеленського, і він завжди і в усьому з ним згоден і готовий іх виконувати дез діскусій..... Тому зеленський і прибрав Залужного і поставив на його місце Сирського. Бо Залужний завжди мав свою думку і не боявся іі відстоювати. I до речі він свого часу був проти цієі авантюри......
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18.12.2024 17:51 Ответить
Те саме можна сказати і про "контрнаступ" - впертися лобом в мінні поля. Це все емоції
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18.12.2024 18:11 Ответить
Если армия в любой стране противитися дурним забажанкам гражданского руководства это хунта. Американский министр обороны выполняет желания Саливана
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18.12.2024 22:17 Ответить
Да у Вас просто праздничный винегрет какой-то..... Во первых-Ху́нта это политическая группировка, пришедшая к власти неконституционным путём и осуществляющая диктаторское правление методами террора. Где Вы там что- то такое увидели? Во вторых- С какого такого перепуга вдруг Министр обороны США будет выполнять желания какого там советника президента по национальной безопасности? Министр Обороны в подчинении у советника? в третьих-эффективность любой армии определяется умением офицеров иметь свое мнение и точку зрения и при необходимости уметь ее аргументировать и доказывать, Офицер в армии не умеющий или не желающий этого делать, и всегда со всем соглащающийся со своим начальством- абсолютно бесполезное звено в ней, Особенно это касается в вопросах планирования,штабной работы, обсуждения коллективных вопросов.....История знает немало примеров когда единоособное но некомпетентное и непрофессиональное управление армиями приводило их к поражениям......
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18.12.2024 23:40 Ответить
Еще раз. Во всем мире армия обслуживает политиков. Армия осуществляющая политическую власть это хунта. И поэтому президент выслушав мнение советника дает указание Министру обороны. Но никак не наоборот. Решение об эвакуации из Афганистана принимали не советские/американские военные, а политики. Грачеву дали указание штурмовать Грозный, а Залужному идти на минные поля. Армия всегда в положении "как прикажете" для этого её гражданские и кормят.
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19.12.2024 00:15 Ответить
Да, это все так, Но Вы отвлеклись от темы, Не об этом был разговор кто кому отдает приказы. А о том что у военных должно всегда быть свое мнение и они должны его высказывать и аргументировать и не боятся его высказывать, если считают решение политиков ошибочным , и о том должны ли политики прислушиваться к мнению своих военных, К примеру тот же Залужный был против летнего наступления, аргументируя недостаточным количеством бронетехники, личного состава, авиации.... Но вынужден был подчиниться политикам. И он сам же его остановил уже на 4-й день не дожидаясь команд сверху увидев огромные потери и отсутствие преспектив. Был против и бесполезной обороны Бахмута и Курской операции.Настаивал о начале мобилизации , против которой был зеленский.... И много еще чего. Поэтому его и убрали, Поставили Сырского, который во всем соглашается..... Вот так не должно быть, Я об этом говорил. Политики должны прислушиваться к мнению своих военных, особенно если в этом они ничего не соображают. Если проводить паралели из истории то тот-же Сталин и Жуков, несмотря на всю жестокость своих характеров, умели прислушиваться к чужому мнению и уважали тех людей которые его имели и могли его высказать.... И тот- же Гитлер, мог бы иметь все шансы выиграть ту войну, если бы он прислушивался в свое время к мнению своих генералов при принятии важных решений. ( в первой половине войны еще были такие люди в его окружении) А в конце войны он уже жаловался что его окружают лишь только люди которые со всем соглашаются ....Да. армия подчиняется воле политиков. Но как видим, как и в прошлом, так и сейчас это порочная практика и гибельный путь когда политики не прислушиваюися к мнению своих военных, или же когда военные не могут высказать или не имеют собственного мнения ......Или, что еще хуже- когда и то и другое вместе......
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19.12.2024 06:05 Ответить
Як же так вийшло що "нечисленні українські війська" швидко і легко дійшли аж до Корєнєво при тому що мав бути відкритий (по Сирському) "фронт на Суми" і якщо це так то де ж було сконцентроване і готове до наступу угрупування орків. Коли в в квітні 2021 орки проводили тренування по передислокації не менше 60 БТГ в прикордоння то ліси поряд з Сумщиною були забиті їхньою технікою і особовим складом. Тут у багатьох є родичі зразу за кордоном і інформація була.
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18.12.2024 18:12 Ответить
Ремарка - "родичі були " , тепер від тієї "рідні " мати інформацію ...... краще такої рідні не мати.
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18.12.2024 18:46 Ответить
Це було не "тепер" а в 2021 році і особисто в мене їх там не було останні два століття (архів метричних книг державного архіва Сумської області).
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18.12.2024 21:11 Ответить
Так нападають.І ми "напали", а на Донбасі просто.....
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18.12.2024 19:05 Ответить
Бреше
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18.12.2024 19:03 Ответить
Однозначно, бо не він прийма рішення такого рівня.
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18.12.2024 20:35 Ответить
Тобто стало краще. Все, зради нема, розходимось.
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18.12.2024 19:30 Ответить
Всі ці розмови про Курщину, Брянщину тощо - просто відволіканя уваги від головних проблем. Тобто - куди, хто і навіщо продав українську зброю? Хто здав українськи тееритоорії без усякого спротиву? Хто злив два Майдани?? Чому всі ці посадовці досі ніяк не покарані , і перебувають у " корита" ???
І нарешті вопрос : Як з таким бекграундом, і з такою владою ви збираєтесь перемогати ???
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18.12.2024 20:10 Ответить
Мені більш цікаво, чому території на Півдні здали за кілька днів.
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18.12.2024 20:13 Ответить
не Сирський приймав рішення щодо курської операції, це не його рівень. Сирського роблять цапом відбувайлом але він цьому підігрує.
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18.12.2024 20:34 Ответить
фронта на сумщину не було - поки ти його не відкрив
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18.12.2024 20:57 Ответить
Ну, звичайно, не було вибору, бо безтолковий ішак вирішив побавитись в геніальність, а ручний та беззубий Сирський "рад старатса". Безтолкове чмо поклало купу народу та техніки, просрало купу теритарії на Донбасі і вийде з курщини. Там, де вставить своїх пять копійок цей обкурений мудак, там завжди біда та горе.
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18.12.2024 21:20 Ответить
Сирок про трагедію на курвщині не розповідає,а лише про уявні успіхи,що свідчить наскільки він володіє там ситуацією.
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18.12.2024 21:58 Ответить
ПИТАННЯ ЧОГО ЗУПИНИВ !?)
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19.12.2024 06:46 Ответить
Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону.
Хто тоді п#здить? Зелідор казав що готується наступ на Сумщину. А цей воєвода каже що русні мала кільськіть була. Шо за фігня?
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19.12.2024 12:24 Ответить
 
 