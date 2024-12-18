Сырский о решении о наступлении на Курщину: Выбора не было, я должен был провести эту операцию

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему была начата операция на Курщине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил в интервью Le Monde.

"У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы", - сказал он.

Операцию на Курщине, добавил Сырский, проводили при "относительно немногочисленных украинских войсках".

По словам генерала, таким образом удалось ослабить российский наступательный потенциал и снизить интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".

Ранее сообщалось, что войска РФ третью ведут активное наступление на Курщине с привлечением подразделений армии Северной Кореи.

Наступление северокорейских солдат на населенный пункт Плехово в Курской области обошлось им в сотни мертвых и раненых.

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