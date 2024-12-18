Сырский о решении о наступлении на Курщину: Выбора не было, я должен был провести эту операцию
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему была начата операция на Курщине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил в интервью Le Monde.
"У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы", - сказал он.
Операцию на Курщине, добавил Сырский, проводили при "относительно немногочисленных украинских войсках".
По словам генерала, таким образом удалось ослабить российский наступательный потенциал и снизить интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".
Ранее сообщалось, что войска РФ третью ведут активное наступление на Курщине с привлечением подразделений армии Северной Кореи.
Наступление северокорейских солдат на населенный пункт Плехово в Курской области обошлось им в сотни мертвых и раненых.
Пожалуйста, подождите...
Людей не вистачає на піар-компанії ЗЄ та реальну оборону одночасно.
А знижувати мобілізаційний вік рейтинги ЗЄ не дозволяють.
Але у сирського не було вибору, бо він рашист та працює на пуйла.
Для шістки пуйла не було вибору, ніж тупо виконати наказ зрадника.
А от для Залужного був вибір.
Відмовився виконувати злочинний наказ, тому його і звільнили.
Он был слишком успешным, независимым, умным и неудобным
Вот ему и вписали диагноз. Потому что других оснований во время войны для увольнения нет, кроме здоровья.
А просто сидеть в запасе или бегать мальчиком у Сырника он не захотел.
Он служил и служит Украине.
2. "Не могли залишити в армії " - абсурдне твердження .
3. "За что " завжди можна знайти підставу , той самий роботинський контрнаступ , наприклад чи халатність у підборі керівного складу та порушення дисципліни підлеглими ( що там із гранатами в подарунок заступникові ) , врешті -решт його власний рапорт , ну а зміст наказу засекретити.
4. Саме це багатьох і цікавить ........ діагноз, що був підставою для звільнення із ЗСУ , його ж саме за діагнозом звільнили , а у класифікаторі тепер є місце для служби у навчальних закладах , тобто могли ,наприклад, відправити у почесну відставку ректором якогось військового вузу , посилаючись на стан здоров'я , а тут так виходить що стан здоров'я ніяк не дозволяє цього ((
Вона ненавидить Залужного і дзявкотіла в його бік навіть після його звільнення.
Вона ж крутий носій інсайдів. Вона точно знає діагноз. Питайте у тих, хто знає, а не приставайте до пересічних людей на форумах.
зеЛідор сказав, що звільняє Залужного, тому що на фронті застій, який не влаштовував зеЛідора.
От тепер топчик при Сирському. Фронт рухається!
"Президент Володимир Зеленський пояснив звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ потребою у «перезавантаженні». Про це він сказав https://www.foxnews.com/video/6347413768112 в інтерв'ю FoxNews.
При цьому Зеленський зауважив, що не йдеться про «перезавантаження напрямків дій», про «речі, які довго не змінювалися».
«Нам потрібно бути більш швидкими. А для цього потрібно позбавитись бюрократії, яка в нас є. В іншому випадку, у нас немає шансу."
P.S. Зараз, при Сирському швидкість, з якою рухаються ЗСУ ( в бік Дніпра, Києва, Харкова ) влаштовує зеЛідора.
1. Орден Богдана Хмельницького ІІІ ст. (14 березня 2015)
2. Звання генерал-лейтенант (5 грудня 2016 року).
А, якщо ЗЄ накаже викинутися з вікна?
Брехня - на кордоні стояли лише строковики і фсбшники , наступального угруповування виявлено не було !
Брехуни часто забувають про те, що брехали до цього.
Під Курськ вже після того, як ЗСУ туди зайшли, рашисти стали перекидати свої війська з глибоких тилів. Наприклад, з Калінінградської області і інших віддалених регіонів. Про це писали західні розвідки.
Другий абзац про Курську авантюру і заяви стосовно неї.
Навіть верховний Зе називав тодішній стан на фронті застоєм.
Серйозно?
Не має значення з якою швидкістю ворог окуповує наші території?
Але є ще відповідальність за виконання злочинних наказів навіть не уповноваженої особи.
Нехай оцінить тепер наслідки своїх дій і де зараз елітні бригади,що обороняли Схід,що з ними зараз?
І нарешті вопрос : Як з таким бекграундом, і з такою владою ви збираєтесь перемогати ???
Хто тоді п#здить? Зелідор казав що готується наступ на Сумщину. А цей воєвода каже що русні мала кільськіть була. Шо за фігня?