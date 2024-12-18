Курская операция заставила Россию инициировать коммуникацию с Украиной по обменам, - Лубинец

На фоне Курской операции ВСУ страна-агрессор РФ впервые сама инициировала коммуникацию с Украиной по обмену пленными.

Об этом в интервью"Украинской правде" рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

Омбудсмен отметил, что в 2022-2023 и первой половине 2024 года коммуникацию всегда инициировала украинская команда.

"Но в этом году российская сторона впервые лично проявила инициативу по общению. Это было начало военной операции ВСУ на территории Курской области. Поэтому, на мой взгляд, Курская операция максимально добавила положительных аргументов для Украины", - рассказал Лубинец.

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В то же время Лубинец отметил, что Россия продолжает вести гибридную войну против Украины и он непосредственно ощущает это в своей работе как омбудсмен.

Он озвучил примеры ИПСО, которые Россия запускает для дискредитации украинской власти и переговорного процесса. В частности, Лубинец привел историю со списками пленных от Москальковой, заявления россиян о катастрофе ИЛ-76 и публичной казни украинских военных в Еленовке.

К слову, в августе этого года Лубинец заявлял, что продвижение ВСУ в Курской области заставило Россию проявлять инициативу в вопросе обмена пленными.

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