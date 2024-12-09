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Новости
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Москалькова утверждает, что Россия передала Украине тела якобы погибших во время падения Ил-76 пленных

іл-76

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что Россия якобы передала Украине тела военнопленных, которые, как настаивает российская сторона, погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года.

Об этом она заявила в комментарии пропагандистскому агентству новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"Они переданы (тела военнопленных. - Ред). Это произошло, и я при этом присутствовала", - заверила она, не указав никаких деталей и не уточнив, когда именно якобы состоялась передача тел.

Официальных комментариев с украинской стороны относительно якобы передачи тел погибших в авиакатастрофе пленных на эту минуту не было.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москвалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела якобы погибших во время катастрофы Ил-76. Впоследствии уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что относительно передачи тел якобы погибших при падении Ил-76 будет коммуникация с РФ.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используется для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.

В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил,что Украина обращалась к России относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области РФ.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) военнопленные (1070) Москалькова Татьяна (213)


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Топ комментарии
+13
Тим уродам російським збрехати що 2 пальці обісцяти
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09.12.2024 12:22
+13
І хто їм тепер повірить.
Літак було збито майже рік тому, і фото розкиданих тіл між уламками літака не було, а тепер передали
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09.12.2024 12:27
+10
Кацапы известные *******.
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09.12.2024 12:32
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Лубінець! "Отвєтний ход"....
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09.12.2024 12:02 Ответить
може черговий раз зеленого прутня посмоктати. або єлдака
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09.12.2024 12:47 Ответить
Нібито. Цим все сказано
"Россия производит впечатление...а больше - ничего не производит" (с)
Доведено Сирією
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09.12.2024 12:10 Ответить
"Производит"... й у великій кількості
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09.12.2024 12:13 Ответить
Так-так ДУЖЕ великій. Настільки , що ключова ставка вже 21% а рубль дешевше 1 цента
Сірія гарно все показала , як і що та рашка призводить
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09.12.2024 12:17 Ответить
військова промисловість зросла на 4%
а в середньому ріст десь 1%
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09.12.2024 12:20 Ответить
Данні росстата такі данні Шкода що ключова ставка про це не знає
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09.12.2024 12:24 Ответить
Люся Абрестович теж може підтвердити, що уже виробляє і "ракети от-от закінчаться" вже не прокатує....
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09.12.2024 12:19 Ответить
Та я ж не про ракети...
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09.12.2024 12:20 Ответить
Ти мені цитуєш підкацапника люсю , а ******** чи фейкіна ?
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09.12.2024 12:25 Ответить
Трохи новин з реального світу.
Коментар експерта зовнішньо економічних справ (хоча навіть я людина , що вчився на ФЕУ - все зрозумів)
Ставка ЦП РФ 21%.
І навіть така висока ставка не може приборкати військову інфляцію, тому в грудні може бути збільшена знову.
Ощадбанк РФ встановив ставку з іпотеки у розмірі 28% і це також не межа.
В наслідок цього цього місяця в Росії збанкрутували дві дуже великі будівельні компанії.
Рубль пробиває позначку 100 за долар.

Доречі , у грудні скоріш за все знов ставку піднімуть
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09.12.2024 12:30 Ответить
Мало того:
Рубль очікується на позначці 110 за 1$ в грудні або в середині січня....
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09.12.2024 12:35 Ответить
головне, що психологічна відмітка в 💯 взята, а далі легше покотитися

.
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09.12.2024 12:49 Ответить
Тим уродам російським збрехати що 2 пальці обісцяти
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09.12.2024 12:22 Ответить
Як вони могли передати якщо їх там не було.
гнила московія не міняється
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09.12.2024 12:27 Ответить
І хто їм тепер повірить.
Літак було збито майже рік тому, і фото розкиданих тіл між уламками літака не було, а тепер передали
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09.12.2024 12:27 Ответить
Ну це ж як з малазійським боїнгом. Казки для ватки
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09.12.2024 12:31 Ответить
Кацапы известные *******.
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09.12.2024 12:32 Ответить
Нещодавно була новина від військових, що на деяких напрямках кацапи збирають трупи, як свої, так і наших воїнів. Тепер залишається тільки гадати, звідки у кацапів з'являться потрібні тіла "загбилих у авіакатастрофі".
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09.12.2024 12:36 Ответить
рашисти брешуть кожного разу, коли відкривають рота!
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09.12.2024 12:40 Ответить
 
 