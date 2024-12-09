Москалькова утверждает, что Россия передала Украине тела якобы погибших во время падения Ил-76 пленных

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что Россия якобы передала Украине тела военнопленных, которые, как настаивает российская сторона, погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года.

Об этом она заявила в комментарии пропагандистскому агентству новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"Они переданы (тела военнопленных. - Ред). Это произошло, и я при этом присутствовала", - заверила она, не указав никаких деталей и не уточнив, когда именно якобы состоялась передача тел.

Официальных комментариев с украинской стороны относительно якобы передачи тел погибших в авиакатастрофе пленных на эту минуту не было.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москвалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела якобы погибших во время катастрофы Ил-76. Впоследствии уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что относительно передачи тел якобы погибших при падении Ил-76 будет коммуникация с РФ.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используется для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.

В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил,что Украина обращалась к России относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области РФ.