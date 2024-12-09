Москалькова утверждает, что Россия передала Украине тела якобы погибших во время падения Ил-76 пленных
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что Россия якобы передала Украине тела военнопленных, которые, как настаивает российская сторона, погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года.
Об этом она заявила в комментарии пропагандистскому агентству новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.
"Они переданы (тела военнопленных. - Ред). Это произошло, и я при этом присутствовала", - заверила она, не указав никаких деталей и не уточнив, когда именно якобы состоялась передача тел.
Официальных комментариев с украинской стороны относительно якобы передачи тел погибших в авиакатастрофе пленных на эту минуту не было.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москвалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела якобы погибших во время катастрофы Ил-76. Впоследствии уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что относительно передачи тел якобы погибших при падении Ил-76 будет коммуникация с РФ.
Падение Ил-76 в Белгородской области РФ
24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используется для перевозки техники и десанта.
Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.
ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.
СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.
Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.
Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.
В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил,что Украина обращалась к России относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области РФ.
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"Россия производит впечатление...а больше - ничего не производит" (с)
Доведено Сирією
Сірія гарно все показала , як і що та рашка призводить
а в середньому ріст десь 1%
Коментар експерта зовнішньо економічних справ (хоча навіть я людина , що вчився на ФЕУ - все зрозумів)
Ставка ЦП РФ 21%.
І навіть така висока ставка не може приборкати військову інфляцію, тому в грудні може бути збільшена знову.
Ощадбанк РФ встановив ставку з іпотеки у розмірі 28% і це також не межа.
В наслідок цього цього місяця в Росії збанкрутували дві дуже великі будівельні компанії.
Рубль пробиває позначку 100 за долар.
Доречі , у грудні скоріш за все знов ставку піднімуть
Рубль очікується на позначці 110 за 1$ в грудні або в середині січня....
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гнила московія не міняється
Літак було збито майже рік тому, і фото розкиданих тіл між уламками літака не було, а тепер передали