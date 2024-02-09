Украинских военнопленных не было в российском Ил-76, - Данилов. ВИДЕО
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, упавшем в Белгородской области РФ.
Об этом он сказал в интервью "Бабель", передает Цензор.НЕТ.
"Были ли там наши пленные: я вам точно могу сказать - нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то , что называется, скажем так, погибшими, было бы в значительном количестве", - отметил он.
По словам Данилова, россияне обязательно бы воспользовались этой ситуацией и сняли ее для телекартинки.
"Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И поэтому давайте дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", - сказал секретарь СНБО, добавив, что в современном мире ничего скрыть невозможно.
Падение Ил-76 в Белгородской области РФ
24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.
Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.
ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.
СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.
Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.
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Тому питання: Чому ЗЄ-влада, включно з Даніловим, до останнього була проти того, щоб чинити опір і навмисно вводила в оману громадян України?
Якщо це не сприяння ворогу та держзрада, то що це?
Так що, боюсь, на жаль, там вже нікого повертати.
Єдина для нього позитивна новина, що Залужний відмовився від посади чільника РНБО і Данілов зберіг своє корито.
А от із Залужним вони самі собі підісрали. І вони це прекрасно розуміють. Тому будуть вчиняти певні дії в його сторону. Будуть робити перевірки його дій на посаді і звинувачнння будуть висувати. Не все зразу, мають на це десь півроку.