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Украинских военнопленных не было в российском Ил-76, - Данилов. ВИДЕО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, упавшем в Белгородской области РФ.

Об этом он сказал в интервью "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

"Были ли там наши пленные: я вам точно могу сказать - нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то , что называется, скажем так, погибшими, было бы в значительном количестве", - отметил он.

По словам Данилова, россияне обязательно бы воспользовались этой ситуацией и сняли ее для телекартинки.

"Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И поэтому давайте дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", - сказал секретарь СНБО, добавив, что в современном мире ничего скрыть невозможно.

Также читайте: Россия не предоставила доказательств в подтверждение своих заявлений относительно аварии Ил-76, - США в ОБСЕ

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Читайте также: Лубинец о падении Ил-76 в РФ: Красный Крест не требует ничего от россиян

Автор: 

военнопленные (1070) Данилов Алексей (1066) россия (95546) самолет (3591)


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Топ комментарии
+28
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09.02.2024 09:30
+23
Це добре, але сьогодні це виглядає, як новина відволікти від відставки Залужного ...
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09.02.2024 09:30
+18
Та понятно что если бы там были военнопленные то рашисты день и ночь крутили бы ето по телевизору и дрочили бы от возбуждения
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09.02.2024 09:35
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09.02.2024 09:30 Ответить
Говорити таке і "не бачити" це різне, на той час таке було потрібне, - картинка для раші про "нормалек". Війська то розвертали. Якби дійсно "не бачили", то ***** давно б відсвіткував перемогу, а так - набили пику. Чим менше ворог та преса знає про плани тим вони виконуються успішніше. Язик довбойоба - найперший ворог перемоги. АРХ М
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09.02.2024 09:50 Ответить
От тільки війська розгортав Залужний впотай від ЗЄ, який його звільнив.

Тому питання: Чому ЗЄ-влада, включно з Даніловим, до останнього була проти того, щоб чинити опір і навмисно вводила в оману громадян України?

Якщо це не сприяння ворогу та держзрада, то що це?
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09.02.2024 11:26 Ответить
Знаєш за що я люблю дві названі мною частини(розумні та дурні) українського народу? За те, що одна сере, а інша прибирає, - всі при ділі. Відкрив УНІАН, а там: - ще не вмерла Україна", *******, стілець ще не вихолонув від Залужного, як вже обісрали, ЦЕ МАБУТЬ "ПІД ЗІРОЧКУ.".. Ще й мольфара приплели, ну моль вона й є моль, мабуть дуже маленька, набагато менша чим Египетська Авіа-фара. Авіатори знають про що я, тримав це в руках і радянське і НАТОвське. АРХ М
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09.02.2024 14:54 Ответить
брехні і заговорювання від влади стало занадто багато, щоб списувати це на необхідність і щоб їй вірити надалі. Така ситуація може бути катастрофою.
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09.02.2024 10:21 Ответить
Це добре, але сьогодні це виглядає, як новина відволікти від відставки Залужного ...
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09.02.2024 09:30 Ответить
Думаю ОПа сьогодні багато позитивних новин приготували, будуть поступово вкидати і через свої ботоферми роздмухувати ...
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09.02.2024 09:33 Ответить
Так, це добре. Але є одна проблема. Як їх тепер визволяти (обмінювати), якщо за версією раші вони загинули?
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09.02.2024 09:46 Ответить
Так, наші воїни стали заручниками ситуації, і будуть ними до кінцевого прояснення ситуації. До того моменту будемо звільняти інших полонених, а їх багато ...
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09.02.2024 09:52 Ответить
В мене таке відчуття, що той список з літаку складався з тих, хто вже загинув у полоні - від тортурів, від голоду, від знущань. Треба було якось пояснити світовому суспільству, чому померли полонені, тут літак і підвернувсь. А оскільки вони це не планували, просто дуже вдало вийшло, що і літак наші збили, і на їхній території він впав, то вони нічого і не підготували - ані трупів, ані біологічного матеріалу. Тільки "павєрьтє мнє на слово!"...
Так що, боюсь, на жаль, там вже нікого повертати.
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09.02.2024 10:19 Ответить
Дуже погано що кількість біологічного матеріалу у особі Зеленського, Єрмака, Татарова та інших недолугих "слуг" та їх "кумів" у керівництві країни надто велика через що там не можуть утримуватись та довго працювати реальні добрі люди, бо це лайно не дає їм там утримуватись через надто великий сморід та намагання вивалити у собі все до чого може дотягнутися!!!
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09.02.2024 09:33 Ответить
Добра новина від Данілова - хоть якась користь
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09.02.2024 09:33 Ответить
Та понятно что если бы там были военнопленные то рашисты день и ночь крутили бы ето по телевизору и дрочили бы от возбуждения
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09.02.2024 09:35 Ответить
Взагалі то вони це роблять, АЛЕ без будь яких РЕАЛЬНИХ доказів а лише на словах, як із "американськими біолабораторіями", "українським фашизмом", "розіп'ятим хлопчиком" і т.п. виключно НА СЛОВАХ! Але на Московії (т.з. "роССії") плебс і так давно звик сприймати СЛОВА що народжені виключно власною фантазією як "факти", тож......
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09.02.2024 09:47 Ответить
вони це і роблять
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10.02.2024 05:02 Ответить
"Документа про відставку головнокомандувача на сьогодні немає. Якщо з'явиться, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доки його немає, я б не радив підіймати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося. Це дуже дестабілізує ситуацію безпосередньо в армії", - сказав Данілов.
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09.02.2024 09:36 Ответить
Розтягують подію в часі, щоб не було дуже сильного сплеску обурення, яке може і знести ... Це називається варити лягушку на повільному вогні ...
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09.02.2024 09:48 Ответить
Якого кольору сорочка має беззаперечно вказувати на цей факт?
Єдина для нього позитивна новина, що Залужний відмовився від посади чільника РНБО і Данілов зберіг своє корито.
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09.02.2024 09:39 Ответить
Не може давати спокою звістка про звільнення Залужного. Коли сповіщення, натяки про це ще тільки розпочалися та до останнього часу я заспокоював себе та інших фразою на кшталт "Та не настільки ж ЗЕзидент тупий аби це зробити та ТАК нашкодити країні підставляючи себе?!". Однак виявилось що НАСТІЛЬКИ! Тому перед українцями стоїть одне питання: Від чого буде більше шкоди Україні - від подальшого перебування Зеленського та його кодли при владі, чи від насильного скидання цих покидьків з "трону"?! Бо з одного боку купа лайна що вони вже накоїли та продовжують робити все більше послаблює державу, з іншого при скиданні "слуг" на деякий час буде період безвладдя та некерованості держструктур, чим звісно рашисти скористуються, але це точно буде НЕ нескінченний період!!! Тож пора рахувати "+" та "-"!!!
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09.02.2024 09:43 Ответить
Треба порахувати можливості. Їх немає. Немає жодної можливості усунути Зеленського і ко без виборів.
А от із Залужним вони самі собі підісрали. І вони це прекрасно розуміють. Тому будуть вчиняти певні дії в його сторону. Будуть робити перевірки його дій на посаді і звинувачнння будуть висувати. Не все зразу, мають на це десь півроку.
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09.02.2024 09:59 Ответить
Варто прочитати останнє повідомлення про Іл у NYT. На жаль їхні джерела в Пентагоні підтверджують і Петріот і полонених. Щоправда кількість загиблих остаточно невідома і москалі можуть намалювати будь-яку цифру. Ну а в Данілова робота така-говорити те, що потрібно на сьогодні, бо завтра його може не бути на посаді.
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09.02.2024 09:53 Ответить
нету тел ,нету дел
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09.02.2024 09:57 Ответить
У Дніпропетровській області за допомогою РЕБ приземлили "Шахед" ..... как новенький
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09.02.2024 09:55 Ответить
"нє біт нє крашен"?
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09.02.2024 14:20 Ответить
Шкіряний салон, навігатор
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10.02.2024 08:49 Ответить
Після Боїнгу в 2014 році все поле було завалено ЦІЛИМИ тілами. А тут знайшли типу тільки пілотів, а інші - в вигляді дрібних фрагментів. Муйня якась.
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09.02.2024 09:58 Ответить
І ви уявіть ,що Боїнг йшов з висоти 10 тис.км.
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09.02.2024 10:32 Ответить
Лгал и пытался сделать из себя жертву − ISW проанализировал интервью Путина
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09.02.2024 09:59 Ответить
"я старый, меня девушки не любят..." (с) путин
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09.02.2024 10:00 Ответить
..я не понимаю,это тупость пробилась или накладка службы мокшам!!!Трупы людей не имеют свойств испаряться..Везли оружие...Верить тварям болот мацковии не следует
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09.02.2024 10:00 Ответить
Было видео как собирают фрагменты тел. Самый большой - примерно половина руки. Там нужно было ещё понять что то что видишь - часть тела. Утверждалось что нашли около 700 фрагментов.
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09.02.2024 18:37 Ответить
На відео перед падінням літака,було видно ,або якесь скидання вантажу, або,щось відвалювалось від літака, схоже на великий ящик.
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09.02.2024 10:30 Ответить
Літак знайшли і те добре.
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09.02.2024 10:46 Ответить
Хто ж не повірить янгельському ліку самого Данілова ( Здесь вам не тут )))
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09.02.2024 11:13 Ответить
Буданов сказав, що йому не відомо. А зоотехнік вирішив дати таку інформацію.
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09.02.2024 12:02 Ответить
Завірив націю той, який ні разу не брехав!
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09.02.2024 14:24 Ответить
Чому таке здивування?Хіба вже всі зібули-"руки,які ніколи не крали", злодії чиновники з відрубаними руками-за те що крали- Буданов то подрібніше буде...
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09.02.2024 16:16 Ответить
Ветеринар Данілов точно знає.
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10.02.2024 00:51 Ответить
 
 