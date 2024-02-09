Украинских военнопленных не было в российском Ил-76, - Данилов. ВИДЕО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, упавшем в Белгородской области РФ.

Об этом он сказал в интервью "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

"Были ли там наши пленные: я вам точно могу сказать - нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то , что называется, скажем так, погибшими, было бы в значительном количестве", - отметил он.

По словам Данилова, россияне обязательно бы воспользовались этой ситуацией и сняли ее для телекартинки.

"Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И поэтому давайте дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", - сказал секретарь СНБО, добавив, что в современном мире ничего скрыть невозможно.

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Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

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