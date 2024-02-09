Українських військовополонених не було в російському Іл-76, - Данілов. ВIДЕО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українських військовополонених точно не було в літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

"Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості", - зазначив він.

За словами Данілова, росіяни обовʼязково б скористалися цією ситуацією та зафільмували її для телекартинки.

"Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка", - сказав секретар РНБО, додавши, що в сучасному світі нічого приховати не можливо.

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Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

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