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Українських військовополонених не було в російському Іл-76, - Данілов. ВIДЕО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українських військовополонених точно не було в літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

"Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості", - зазначив він.

За словами Данілова, росіяни обовʼязково б скористалися цією ситуацією та зафільмували її для телекартинки.

"Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка", - сказав секретар РНБО, додавши, що в сучасному світі нічого приховати не можливо.

Також дивіться: Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через незаконні вироки 33 українським військовополоненим у "ДНР". ВIДЕО

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Більшість воїнів, які повернулись сьогодні з полону, – захисники Маріуполя та "Азовсталі", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (936) Данілов Олексій (1259) росія (65191) літак (2903)


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Топ коментарі
+28
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09.02.2024 09:30
+23
Це добре, але сьогодні це виглядає, як новина відволікти від відставки Залужного ...
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09.02.2024 09:30
+18
Та понятно что если бы там были военнопленные то рашисты день и ночь крутили бы ето по телевизору и дрочили бы от возбуждения
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09.02.2024 09:35
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09.02.2024 09:30 Відповісти
Говорити таке і "не бачити" це різне, на той час таке було потрібне, - картинка для раші про "нормалек". Війська то розвертали. Якби дійсно "не бачили", то ***** давно б відсвіткував перемогу, а так - набили пику. Чим менше ворог та преса знає про плани тим вони виконуються успішніше. Язик довбойоба - найперший ворог перемоги. АРХ М
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09.02.2024 09:50 Відповісти
От тільки війська розгортав Залужний впотай від ЗЄ, який його звільнив.

Тому питання: Чому ЗЄ-влада, включно з Даніловим, до останнього була проти того, щоб чинити опір і навмисно вводила в оману громадян України?

Якщо це не сприяння ворогу та держзрада, то що це?
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09.02.2024 11:26 Відповісти
Знаєш за що я люблю дві названі мною частини(розумні та дурні) українського народу? За те, що одна сере, а інша прибирає, - всі при ділі. Відкрив УНІАН, а там: - ще не вмерла Україна", *******, стілець ще не вихолонув від Залужного, як вже обісрали, ЦЕ МАБУТЬ "ПІД ЗІРОЧКУ.".. Ще й мольфара приплели, ну моль вона й є моль, мабуть дуже маленька, набагато менша чим Египетська Авіа-фара. Авіатори знають про що я, тримав це в руках і радянське і НАТОвське. АРХ М
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09.02.2024 14:54 Відповісти
брехні і заговорювання від влади стало занадто багато, щоб списувати це на необхідність і щоб їй вірити надалі. Така ситуація може бути катастрофою.
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09.02.2024 10:21 Відповісти
Це добре, але сьогодні це виглядає, як новина відволікти від відставки Залужного ...
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09.02.2024 09:30 Відповісти
Думаю ОПа сьогодні багато позитивних новин приготували, будуть поступово вкидати і через свої ботоферми роздмухувати ...
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09.02.2024 09:33 Відповісти
Так, це добре. Але є одна проблема. Як їх тепер визволяти (обмінювати), якщо за версією раші вони загинули?
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09.02.2024 09:46 Відповісти
Так, наші воїни стали заручниками ситуації, і будуть ними до кінцевого прояснення ситуації. До того моменту будемо звільняти інших полонених, а їх багато ...
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09.02.2024 09:52 Відповісти
В мене таке відчуття, що той список з літаку складався з тих, хто вже загинув у полоні - від тортурів, від голоду, від знущань. Треба було якось пояснити світовому суспільству, чому померли полонені, тут літак і підвернувсь. А оскільки вони це не планували, просто дуже вдало вийшло, що і літак наші збили, і на їхній території він впав, то вони нічого і не підготували - ані трупів, ані біологічного матеріалу. Тільки "павєрьтє мнє на слово!"...
Так що, боюсь, на жаль, там вже нікого повертати.
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09.02.2024 10:19 Відповісти
Дуже погано що кількість біологічного матеріалу у особі Зеленського, Єрмака, Татарова та інших недолугих "слуг" та їх "кумів" у керівництві країни надто велика через що там не можуть утримуватись та довго працювати реальні добрі люди, бо це лайно не дає їм там утримуватись через надто великий сморід та намагання вивалити у собі все до чого може дотягнутися!!!
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09.02.2024 09:33 Відповісти
Добра новина від Данілова - хоть якась користь
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09.02.2024 09:33 Відповісти
Та понятно что если бы там были военнопленные то рашисты день и ночь крутили бы ето по телевизору и дрочили бы от возбуждения
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09.02.2024 09:35 Відповісти
Взагалі то вони це роблять, АЛЕ без будь яких РЕАЛЬНИХ доказів а лише на словах, як із "американськими біолабораторіями", "українським фашизмом", "розіп'ятим хлопчиком" і т.п. виключно НА СЛОВАХ! Але на Московії (т.з. "роССії") плебс і так давно звик сприймати СЛОВА що народжені виключно власною фантазією як "факти", тож......
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09.02.2024 09:47 Відповісти
вони це і роблять
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10.02.2024 05:02 Відповісти
"Документа про відставку головнокомандувача на сьогодні немає. Якщо з'явиться, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доки його немає, я б не радив підіймати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося. Це дуже дестабілізує ситуацію безпосередньо в армії", - сказав Данілов.
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09.02.2024 09:36 Відповісти
Розтягують подію в часі, щоб не було дуже сильного сплеску обурення, яке може і знести ... Це називається варити лягушку на повільному вогні ...
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09.02.2024 09:48 Відповісти
Якого кольору сорочка має беззаперечно вказувати на цей факт?
Єдина для нього позитивна новина, що Залужний відмовився від посади чільника РНБО і Данілов зберіг своє корито.
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09.02.2024 09:39 Відповісти
Не може давати спокою звістка про звільнення Залужного. Коли сповіщення, натяки про це ще тільки розпочалися та до останнього часу я заспокоював себе та інших фразою на кшталт "Та не настільки ж ЗЕзидент тупий аби це зробити та ТАК нашкодити країні підставляючи себе?!". Однак виявилось що НАСТІЛЬКИ! Тому перед українцями стоїть одне питання: Від чого буде більше шкоди Україні - від подальшого перебування Зеленського та його кодли при владі, чи від насильного скидання цих покидьків з "трону"?! Бо з одного боку купа лайна що вони вже накоїли та продовжують робити все більше послаблює державу, з іншого при скиданні "слуг" на деякий час буде період безвладдя та некерованості держструктур, чим звісно рашисти скористуються, але це точно буде НЕ нескінченний період!!! Тож пора рахувати "+" та "-"!!!
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09.02.2024 09:43 Відповісти
Треба порахувати можливості. Їх немає. Немає жодної можливості усунути Зеленського і ко без виборів.
А от із Залужним вони самі собі підісрали. І вони це прекрасно розуміють. Тому будуть вчиняти певні дії в його сторону. Будуть робити перевірки його дій на посаді і звинувачнння будуть висувати. Не все зразу, мають на це десь півроку.
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09.02.2024 09:59 Відповісти
Варто прочитати останнє повідомлення про Іл у NYT. На жаль їхні джерела в Пентагоні підтверджують і Петріот і полонених. Щоправда кількість загиблих остаточно невідома і москалі можуть намалювати будь-яку цифру. Ну а в Данілова робота така-говорити те, що потрібно на сьогодні, бо завтра його може не бути на посаді.
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09.02.2024 09:53 Відповісти
нету тел ,нету дел
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09.02.2024 09:57 Відповісти
У Дніпропетровській області за допомогою РЕБ приземлили "Шахед" ..... как новенький
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09.02.2024 09:55 Відповісти
"нє біт нє крашен"?
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09.02.2024 14:20 Відповісти
Шкіряний салон, навігатор
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10.02.2024 08:49 Відповісти
Після Боїнгу в 2014 році все поле було завалено ЦІЛИМИ тілами. А тут знайшли типу тільки пілотів, а інші - в вигляді дрібних фрагментів. Муйня якась.
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09.02.2024 09:58 Відповісти
І ви уявіть ,що Боїнг йшов з висоти 10 тис.км.
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09.02.2024 10:32 Відповісти
Лгал и пытался сделать из себя жертву − ISW проанализировал интервью Путина
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09.02.2024 09:59 Відповісти
"я старый, меня девушки не любят..." (с) путин
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09.02.2024 10:00 Відповісти
..я не понимаю,это тупость пробилась или накладка службы мокшам!!!Трупы людей не имеют свойств испаряться..Везли оружие...Верить тварям болот мацковии не следует
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09.02.2024 10:00 Відповісти
Было видео как собирают фрагменты тел. Самый большой - примерно половина руки. Там нужно было ещё понять что то что видишь - часть тела. Утверждалось что нашли около 700 фрагментов.
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09.02.2024 18:37 Відповісти
На відео перед падінням літака,було видно ,або якесь скидання вантажу, або,щось відвалювалось від літака, схоже на великий ящик.
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09.02.2024 10:30 Відповісти
Літак знайшли і те добре.
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09.02.2024 10:46 Відповісти
Хто ж не повірить янгельському ліку самого Данілова ( Здесь вам не тут )))
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09.02.2024 11:13 Відповісти
Буданов сказав, що йому не відомо. А зоотехнік вирішив дати таку інформацію.
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09.02.2024 12:02 Відповісти
Завірив націю той, який ні разу не брехав!
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09.02.2024 14:24 Відповісти
Чому таке здивування?Хіба вже всі зібули-"руки,які ніколи не крали", злодії чиновники з відрубаними руками-за те що крали- Буданов то подрібніше буде...
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09.02.2024 16:16 Відповісти
Ветеринар Данілов точно знає.
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10.02.2024 00:51 Відповісти
 
 