УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10730 відвідувачів онлайн
Новини
5 135 20

Москалькова стверджує, що Росія нібито передала Україні тіла полонених, загиблих під час падіння Іл-76

іл-76

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова стверджує, що Росія нібито передала Україні тіла військовополонених, які, як наполягає російська сторона, загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня 2024 року.

Про це вона заявила у коментарі пропагандистській агенції новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"Їх передано (тіла військовополонених. - Ред). Це сталося, і я при цьому була присутня", - запевнила вона, не зазначивши жодних деталей та не уточнивши, коли саме начебто відбулася передача тіл.

Офіційних коментарів із української сторони щодо нібито передачі тіл загиблих у авіакатастрофі полонених на цю хвилину не було.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 березня уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москвалькова заявила, що Росія готова передати Україні тіла нібито загиблих під час катастрофи Іл-76. Згодом уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що щодо передачі тіл нібито загиблих під час падіння Іл-76 буде комунікація з РФ.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

Лубінець згодом повідомив, що Росія не допускає до розслідування міжнародних експертів, а МКЧХ цей доступ не вимагає.

На початку лютого представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок падіння в Бєлгородській області літака Іл-76. Росія поки не реагує на ці запити. А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українських військовополонених точно не було в літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області РФ.

Автор: 

авіакатастрофа (1097) військовополонені (926) Москалькова Тетяна (204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Тим уродам російським збрехати що 2 пальці обісцяти
показати весь коментар
09.12.2024 12:22
+13
І хто їм тепер повірить.
Літак було збито майже рік тому, і фото розкиданих тіл між уламками літака не було, а тепер передали
показати весь коментар
09.12.2024 12:27
+10
Кацапы известные *******.
показати весь коментар
09.12.2024 12:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лубінець! "Отвєтний ход"....
показати весь коментар
09.12.2024 12:02 Відповісти
може черговий раз зеленого прутня посмоктати. або єлдака
показати весь коментар
09.12.2024 12:47 Відповісти
Нібито. Цим все сказано
"Россия производит впечатление...а больше - ничего не производит" (с)
Доведено Сирією
показати весь коментар
09.12.2024 12:10 Відповісти
"Производит"... й у великій кількості
показати весь коментар
09.12.2024 12:13 Відповісти
Так-так ДУЖЕ великій. Настільки , що ключова ставка вже 21% а рубль дешевше 1 цента
Сірія гарно все показала , як і що та рашка призводить
показати весь коментар
09.12.2024 12:17 Відповісти
військова промисловість зросла на 4%
а в середньому ріст десь 1%
показати весь коментар
09.12.2024 12:20 Відповісти
Данні росстата такі данні Шкода що ключова ставка про це не знає
показати весь коментар
09.12.2024 12:24 Відповісти
Люся Абрестович теж може підтвердити, що уже виробляє і "ракети от-от закінчаться" вже не прокатує....
показати весь коментар
09.12.2024 12:19 Відповісти
Та я ж не про ракети...
показати весь коментар
09.12.2024 12:20 Відповісти
Ти мені цитуєш підкацапника люсю , а ******** чи фейкіна ?
показати весь коментар
09.12.2024 12:25 Відповісти
Трохи новин з реального світу.
Коментар експерта зовнішньо економічних справ (хоча навіть я людина , що вчився на ФЕУ - все зрозумів)
Ставка ЦП РФ 21%.
І навіть така висока ставка не може приборкати військову інфляцію, тому в грудні може бути збільшена знову.
Ощадбанк РФ встановив ставку з іпотеки у розмірі 28% і це також не межа.
В наслідок цього цього місяця в Росії збанкрутували дві дуже великі будівельні компанії.
Рубль пробиває позначку 100 за долар.

Доречі , у грудні скоріш за все знов ставку піднімуть
показати весь коментар
09.12.2024 12:30 Відповісти
Мало того:
Рубль очікується на позначці 110 за 1$ в грудні або в середині січня....
показати весь коментар
09.12.2024 12:35 Відповісти
головне, що психологічна відмітка в 💯 взята, а далі легше покотитися

.
показати весь коментар
09.12.2024 12:49 Відповісти
Тим уродам російським збрехати що 2 пальці обісцяти
показати весь коментар
09.12.2024 12:22 Відповісти
Як вони могли передати якщо їх там не було.
гнила московія не міняється
показати весь коментар
09.12.2024 12:27 Відповісти
І хто їм тепер повірить.
Літак було збито майже рік тому, і фото розкиданих тіл між уламками літака не було, а тепер передали
показати весь коментар
09.12.2024 12:27 Відповісти
Ну це ж як з малазійським боїнгом. Казки для ватки
показати весь коментар
09.12.2024 12:31 Відповісти
Кацапы известные *******.
показати весь коментар
09.12.2024 12:32 Відповісти
Нещодавно була новина від військових, що на деяких напрямках кацапи збирають трупи, як свої, так і наших воїнів. Тепер залишається тільки гадати, звідки у кацапів з'являться потрібні тіла "загбилих у авіакатастрофі".
показати весь коментар
09.12.2024 12:36 Відповісти
рашисти брешуть кожного разу, коли відкривають рота!
показати весь коментар
09.12.2024 12:40 Відповісти
 
 