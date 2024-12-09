Москалькова стверджує, що Росія нібито передала Україні тіла полонених, загиблих під час падіння Іл-76

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова стверджує, що Росія нібито передала Україні тіла військовополонених, які, як наполягає російська сторона, загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня 2024 року.

Про це вона заявила у коментарі пропагандистській агенції новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"Їх передано (тіла військовополонених. - Ред). Це сталося, і я при цьому була присутня", - запевнила вона, не зазначивши жодних деталей та не уточнивши, коли саме начебто відбулася передача тіл.

Офіційних коментарів із української сторони щодо нібито передачі тіл загиблих у авіакатастрофі полонених на цю хвилину не було.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 березня уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москвалькова заявила, що Росія готова передати Україні тіла нібито загиблих під час катастрофи Іл-76. Згодом уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що щодо передачі тіл нібито загиблих під час падіння Іл-76 буде комунікація з РФ.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

Лубінець згодом повідомив, що Росія не допускає до розслідування міжнародних експертів, а МКЧХ цей доступ не вимагає.

На початку лютого представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок падіння в Бєлгородській області літака Іл-76. Росія поки не реагує на ці запити. А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українських військовополонених точно не було в літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області РФ.