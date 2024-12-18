Истребители США обнаружили четыре самолета РФ в зоне идентификации ПВО Аляски

Во вторник, 17 декабря, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, которые действовали в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление NORAD.

Отмечается, что российские военные самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.

"Такая российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - говорится в сообщении.

В NORAD заверили, что благодаря многоуровневой сети спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей готовы "применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки".

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Напомним, на прошлой неделе истребители НАТО, выполняющие миссию воздушного патрулирования в Балтийском регионе, семь раз вылетали для идентификации и сопровождения российских самолетов, которые нарушали правила полетов.