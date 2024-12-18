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россия (93025) самолет (3551) США (24862) Аляска (8) перехват (338)

Истребители США обнаружили четыре самолета РФ в зоне идентификации ПВО Аляски

Винищувачі США виявили чотири літаки РФ у зоні ідентифікації ППО Аляски

Во вторник, 17 декабря, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, которые действовали в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление NORAD.

Отмечается, что российские военные самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.

"Такая российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - говорится в сообщении.

В NORAD заверили, что благодаря многоуровневой сети спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей готовы "применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки".

Также смотрите: Спикер Госдумы РФ Володин угрожает США "вернуть" Аляску. ВИДЕО

Напомним, на прошлой неделе истребители НАТО, выполняющие миссию воздушного патрулирования в Балтийском регионе, семь раз вылетали для идентификации и сопровождения российских самолетов, которые нарушали правила полетов.
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Топ комментарии
+10
🚁На росії вертольотопад - демобілізували Ка-52

Земля бетоном, падли!
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18.12.2024 18:26
+7
Вспоминается как Тампон расказывал что Европа пускай сама беспокоится за себя а США за океаном никто не достанет. Ню-ню. Трамп давай прячься под стол или в свой бункер. Главное не сбивать розийские самолеты а то у ***** есть ядерная кнопка
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18.12.2024 18:51
+5
Ескалація, чи ще ні?
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18.12.2024 18:27
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Будуть асвабаждать від янкі Аляску, ісконна рускую землю.
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18.12.2024 18:24 Ответить
аж до fort ross
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18.12.2024 18:29 Ответить
До Каліфорнії теж дістались ?
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18.12.2024 18:32 Ответить
ну а знаменита "Юнона і Авось"?
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18.12.2024 18:33 Ответить
******* опера Радіона Щедріна , про рос.морячків , які там тусили ,
знаю , дякую !!
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18.12.2024 18:41 Ответить
Ну таке ... Один раз они уже пробовали освободить какой-то нефтезавод в Сирии. Так себе получилось.
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19.12.2024 01:07 Ответить
🚁На росії вертольотопад - демобілізували Ка-52

Земля бетоном, падли!
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18.12.2024 18:26 Ответить
Ескалація, чи ще ні?
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18.12.2024 18:27 Ответить
,,озабоченность,,
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18.12.2024 18:53 Ответить
І туди дісталась , мразь ї@уча 🙁
З дуру продали Аляску за 6 мілліонів доларів США
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18.12.2024 18:27 Ответить
і так добре, вони б її не пертравили. збільшувалася американська комерційна присутність, то могла б і безкоштовно в радную гавань..тепер це повторюється з Сибіром і ДС
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18.12.2024 18:32 Ответить
Не "здуру"... Просто побоялися, що після розгрому у Кримській війні Великобританія просто пришле свій флот і забере собі Аляску даром... От Олександр і вирішив хоч щось за неї отримать... За отримані гроші кацапня розвернула будівництво в Росії залізниці...
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18.12.2024 19:29 Ответить
Кацапи засрали всю росію , залишилась Аляска !!
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18.12.2024 18:30 Ответить
Нафта стане по 45-50 - і перестануть літати ....
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18.12.2024 18:38 Ответить
Вспоминается как Тампон расказывал что Европа пускай сама беспокоится за себя а США за океаном никто не достанет. Ню-ню. Трамп давай прячься под стол или в свой бункер. Главное не сбивать розийские самолеты а то у ***** есть ядерная кнопка
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18.12.2024 18:51 Ответить
"...російські військові літаки перебували в міжнародному повітряному просторі й не входили в повітряний простір США чи Канади..." А що, вже можна збивати літаки в міжнародному повітряному просторі? Американці не терористи і порушувати міжнародне право не будуть, а от кацапи ніколи не залетять у їх повітряний простір, бо навіть не встигнуть подумати, як прилетить ракета. Просто гадять, лякають - це коньок кацапа, а як получать по зубах, то починають скулити що його образили.
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18.12.2024 19:19 Ответить
Не просто "гадять"... Не виключено, що десь поблизу вертівся Іл-20. Там стоїть комплекс радіотехнічної розвідки, який фіксує роботу РЛС, радіостанцій та інших засобів радіоелектронного сканування повітряного простору та їх взаємодії між собою...
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18.12.2024 19:33 Ответить
Дивно, що на чай ще не запрошують!!
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18.12.2024 19:07 Ответить
Чому б не випробувати лазерну зброю, ще щось - вони ж самі себе пропонують ....
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18.12.2024 21:04 Ответить
Тому, що кацап летал в "международном воздушном пространстве"
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19.12.2024 01:11 Ответить
Вам не здається, що вся ця войовнича поведінка всіх ( ???) сторін вже просто набридла , і нагадує дешеву виставу ?? Вже і літаючи таріілки пішли в хід.♧♣♧☆★♣
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18.12.2024 21:50 Ответить
 
 