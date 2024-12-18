РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9729 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
823 2
Германия (6732) оружие (10031) поставки (208)

В 2024 году Германия удвоила экспорт оружия в Украину, - Reuters

поставки зброї від Німеччини зросли

По сравнению с 2023 годом, в этом году Германия удвоила экспорт оружия в Украину. В то же время поставки немецкого оружия в Израиль сократились вдвое.

Об этом пишет агенство Reuters со ссылкой на данные Минэкономики Германии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в 2024 году Украина получила от Германии оружие на 8,1 миллиарда евро. В 2023 году эта цифра была почти вдвое меньше - 4,4 млрд евро.

В то же время Германия сократила поставки своего оружия Израилю. Так, в 2023 году Германия отправила Израилю оружие на 326,5 миллиона евро. Но в этом году сумма сократилась вдвое - до 161 миллиона евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц считает, что Трамп поддержал бы его позицию не давать Украине Taurus

В общей сложности, в этом году ФРГ разрешила экспорт оружия на сумму 13,2 миллиарда евро. Кроме Украины и Израиля, поставки немецкого оружия стоимостью 1,2 миллиарда евро были одобрены для Сингапура.

Ранее канцлер ФРн Олаф Шольц заявлял, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против полномасштабной российской агрессии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит еще 20 дополнительных БМП Marder от Германии в первой половине 2025 года
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось порівнював обсяги зброї надані Заходом та поставлені у ЗСУ Шапітолієм Зеленського?
показать весь комментарий
18.12.2024 20:30 Ответить
В разі відкриття Другого Фронту проти світової російської терористичної загрози потрібні поставки зброї на порядок вищі. 8 млрд потрібно множити на 10. І так робити кожній країні-члену НАТО, щоб впоратись з терористами та "зробити росію знову маленькою", а краще, якщо перефразувати Джонсона, щоб на географічній карті світу від неї залишилась тільки пляма.
показать весь комментарий
18.12.2024 20:31 Ответить
 
 