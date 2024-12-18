В 2024 году Германия удвоила экспорт оружия в Украину, - Reuters

По сравнению с 2023 годом, в этом году Германия удвоила экспорт оружия в Украину. В то же время поставки немецкого оружия в Израиль сократились вдвое.

Об этом пишет агенство Reuters со ссылкой на данные Минэкономики Германии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в 2024 году Украина получила от Германии оружие на 8,1 миллиарда евро. В 2023 году эта цифра была почти вдвое меньше - 4,4 млрд евро.

В то же время Германия сократила поставки своего оружия Израилю. Так, в 2023 году Германия отправила Израилю оружие на 326,5 миллиона евро. Но в этом году сумма сократилась вдвое - до 161 миллиона евро.

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В общей сложности, в этом году ФРГ разрешила экспорт оружия на сумму 13,2 миллиарда евро. Кроме Украины и Израиля, поставки немецкого оружия стоимостью 1,2 миллиарда евро были одобрены для Сингапура.

Ранее канцлер ФРн Олаф Шольц заявлял, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против полномасштабной российской агрессии.

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