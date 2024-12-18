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Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск, - Минобороны

Павла Ткачука звільнили з посади начальника академії Сагайдачного

Генерал-лейтенанта Павла Ткачука, на которого жаловались курсанты за травлю и унижения, уволили с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Львов, министр обороны Рустем Умеров доложил ему о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности Национальной академии Сухопутных войск и многочисленных нарушений.

Президент поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию.

"Сегодня приказом министра обороны Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного", - добавили в оборонном ведомстве.

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Что предшествовало?

Курсантами академии неоднократно подавались жалобы на травлю, унижения, буллинг, а также на низкое качество питания и отсутствие необходимых лекарств в медпункте. В середине марта в ВСК поступила коллективная жалоба, которая касалась условий для увольнения курсантов, которые требовали приезда родственников или жены, чтобы забрать их на выходные.

Как отметила нардеп Юлия Яцык, такая ситуация является абсурдной, когда взрослые офицеры вынуждены зависеть от родителей для получения разрешения на выходные.

Эти жалобы стали поводом для проверки академии, а в случае подтверждения нарушений будут приняты меры в соответствии с законодательством.

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Что известно о Ткачуке?

Павел Ткачук занимал должность начальника Национальной академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного с сентября 2009 года.

В 2015 году он получил награду Заслуженный работник образования Украины - за значительный личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга, и по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

В июне Государственное бюро расследований объявило о подозрении в избиении и унижении курсантов начальнику курса Национальной академии сухопутных войск. Следствие задокументировало избиение четырех курсантов. Офицер бил их по голове и различным частям тела руками, прикладом и ремнем.

В академии отметили, что офицера перевели "в одну из боевых бригад ВСУ" еще 26 апреля. 6 июня его задержали правоохранители. Кроме того, в академии добавили, что сразу после того, как руководство узнало о нарушениях со стороны военного, его переназначили на должность, которая не предусматривает работу с личным составом.

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Топ комментарии
+13
Цього злочинця та хабарника треба не тільки звільняти а садити на зону, за його злочинну діяльність на посаді начальника військової академії.
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18.12.2024 21:08
+8
Він підготував собі таку достойну заміну, що треба 2\3 керівного складу звільнять для кардинального поліпшення становища.
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18.12.2024 21:22
+7
Даже сумно та смішно, одночасно, тому що покарання як самого і нема. Ну звільнили, пенсію мабуть нехилу заробив, захоче через рік поновиться. У особистій справі мабуть записали - по стану здоров'я або по згоді сторін. Ну насмішили.
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18.12.2024 21:33
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Цікаво, куди його відправлять послом?
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18.12.2024 21:08 Ответить
Даже сумно та смішно, одночасно, тому що покарання як самого і нема. Ну звільнили, пенсію мабуть нехилу заробив, захоче через рік поновиться. У особистій справі мабуть записали - по стану здоров'я або по згоді сторін. Ну насмішили.
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18.12.2024 21:33 Ответить
Я бачу - з тебе "піджак" так і лізе... Яка "згода сторін - у армії? Це тобі не фірма "Роги і копита"!
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19.12.2024 03:35 Ответить
Цього злочинця та хабарника треба не тільки звільняти а садити на зону, за його злочинну діяльність на посаді начальника військової академії.
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18.12.2024 21:08 Ответить
Не можна!
Тоді виникнуть питання до відповідальних осіб в міністерстві, куди раніше дивились!
А це вже розхитування!
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19.12.2024 09:43 Ответить
Він нещодавно продавав маєток за 2 000 000 $.
Певно пішов на заслужену пенсію.
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18.12.2024 21:19 Ответить
Цей Ткачук так само, як і Крупа з МСЕК. За чотирьох президентів на цій посаді. Що до Яника, що після нього нічого доброго, окрім нових гасел.
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18.12.2024 21:20 Ответить
Депутат партії рИгіонів 2009-2015р
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19.12.2024 00:41 Ответить
Як такии самодур 15р обіимав цю посаду?
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18.12.2024 21:21 Ответить
Він підготував собі таку достойну заміну, що треба 2\3 керівного складу звільнять для кардинального поліпшення становища.
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18.12.2024 21:22 Ответить
Зажрався за 15 років. Їх треба міняти через 3-4 роки.
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18.12.2024 21:48 Ответить
Потужна боротьба з корупцією під патронатом нашого вождя .
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18.12.2024 21:51 Ответить
Як https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XCwqse6Ah1yj8oW9RwHkHAw4R65fus7RdwkHBmLpGWv3U3A3uDDh5mXerM8Te4Sml&id=100000156622011 зазначила нардепка Юлія Яцик, така ситуація є абсурдною, коли дорослі офіцери змушені залежати від батьків для отримання дозволу на вихідні.
Курсант це ще не офіцер. За ньог відповідальний його командир.
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18.12.2024 22:05 Ответить
Низька якість харчування???
Пі... краще ніж в НАСВ не годують ніде... Окрім хіба, що ген штабу.
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18.12.2024 23:01 Ответить
Якби цим звільненням хотіли щось пркращити. Зараз призначать когось з команди зе-вилупка, який ще цю академію розвалить. Чомусь більшість кадрових призначень зеленої банди спрямовані на знищення обороноздатності
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18.12.2024 23:06 Ответить
Разжаловать до рядового, послать в бригаду несущую сейчас самые большие потери.
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19.12.2024 01:03 Ответить
Совкових уйопків потрібно стріляти.
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19.12.2024 02:47 Ответить
 
 