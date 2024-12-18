Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск, - Минобороны

Генерал-лейтенанта Павла Ткачука, на которого жаловались курсанты за травлю и унижения, уволили с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Львов, министр обороны Рустем Умеров доложил ему о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности Национальной академии Сухопутных войск и многочисленных нарушений.

Президент поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию.

"Сегодня приказом министра обороны Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного", - добавили в оборонном ведомстве.

Читайте также: Минобороны совершенствует контроль за тыловыми закупками

Что предшествовало?

Курсантами академии неоднократно подавались жалобы на травлю, унижения, буллинг, а также на низкое качество питания и отсутствие необходимых лекарств в медпункте. В середине марта в ВСК поступила коллективная жалоба, которая касалась условий для увольнения курсантов, которые требовали приезда родственников или жены, чтобы забрать их на выходные.

Как отметила нардеп Юлия Яцык, такая ситуация является абсурдной, когда взрослые офицеры вынуждены зависеть от родителей для получения разрешения на выходные.

Эти жалобы стали поводом для проверки академии, а в случае подтверждения нарушений будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Студенты, аспиранты и докторанты не смогут до конца декабря оформить онлайн-отсрочку в "Резерв+", - Минобороны

Что известно о Ткачуке?

Павел Ткачук занимал должность начальника Национальной академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного с сентября 2009 года.

В 2015 году он получил награду Заслуженный работник образования Украины - за значительный личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга, и по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

В июне Государственное бюро расследований объявило о подозрении в избиении и унижении курсантов начальнику курса Национальной академии сухопутных войск. Следствие задокументировало избиение четырех курсантов. Офицер бил их по голове и различным частям тела руками, прикладом и ремнем.

В академии отметили, что офицера перевели "в одну из боевых бригад ВСУ" еще 26 апреля. 6 июня его задержали правоохранители. Кроме того, в академии добавили, что сразу после того, как руководство узнало о нарушениях со стороны военного, его переназначили на должность, которая не предусматривает работу с личным составом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подаст заявку на сертификацию курсов военного образования по стандартам НАТО, - Минобороны