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Бойко (922) ВР (27381)

Завтра Рада снова рассмотрит постановление об исключении Бойко из Комитета по правам человека

В Верховной Раде повторно зарегистрировали постановление об отзыве депутата Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, утром 19 декабря рассмотрение этого вопроса состоится на регламентном Комитете и затем сразу в зале Верховной Рады.

"На этот раз голосов должно хватить", - добавил Железняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не смогла отозвать Бойко с должности члена Комитета по вопросам прав человека

Бойка знову спробують виключити з Комітету Верховної Ради

Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрет говорить на родном языке".

В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления.

17 декабря Бойко пришел на допрос в СБУ.

После допроса в СБУ он опубликовал в соцсетях новый ролик, в котором решил "принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едиными".

18 декабря Верховная Рада не смогла принять постановление, которое предусматривало исключение Юрия Бойко из состава парламентского Комитета по вопросам прав человека.
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Топ комментарии
+16
Його не з комітету, цю мразоту з життя треба ,,виключати"! Назавжди!
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18.12.2024 21:47
+9
Цей дурдом тільки в нашій країні може відбуватися. 5 колонна ворога, відкрито і нахабно, під час війни сидить при владі і ніхто його сковирнути не може. Божевілля якесь.
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18.12.2024 22:06
+9
мо йому самокат підігнати?
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18.12.2024 22:10
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Цікаво чи знімуть зелепні свого корєша цього разу?
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18.12.2024 21:46 Ответить
Кореш він був у минулої влади, до зелених. Вони ні його, ні Шуфрича, не чіпали. А ця влада одного у СІЗО, а іншому гайки закручує.
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18.12.2024 21:52 Ответить
І кого ж це вони посадили до початку війни?
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18.12.2024 21:57 Ответить
Війна почалася у 2014. А кого посадили з цього періоду часу не пам'ятаю.
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18.12.2024 22:01 Ответить
Зелепні в 2014 відкрито ржали з усього українського розважаючи цапів.
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18.12.2024 22:03 Ответить
Чому до них не було жодних претензій з боку влади, яка прийшла після Яника за такі "розваги"?
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18.12.2024 22:22 Ответить
У зелепнів теж не було претензій до лютого 2022.
Вони ще привели до владних кабінетів купу ригіаналів в 2019, котрі досі обслуговують інтереси найвеличнішого.
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18.12.2024 22:28 Ответить
Хто такі ригіаналі? Це, включаючи того, хто був міністром при Янику, в уряді Азірова? Чи то недоторканний ригіанал?
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18.12.2024 22:40 Ответить
Вибрав кловуна, поржав?
Чому ще не в армії?
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18.12.2024 22:50 Ответить
Якось смішно, коли про армію запитує той що втік.)
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18.12.2024 23:27 Ответить
Виїхав до війни через перемогу ригопопулізму в 2019 році.
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19.12.2024 02:52 Ответить
Голосування як лакмусовий папірець на співпрацю з ворогом...?Може вони і ракети з дронами наводять...?
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19.12.2024 05:27 Ответить
Голосування як лакмусовий папірець на співпрацю з ворогом...?Може вони і ракети з дронами наводять...?
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19.12.2024 05:28 Ответить
Відчуваю завтра в ВР буде спалах коронавірусу, в першу чергу серед Слуг Народу - хіба ж можна ображати, де-факто свого партнера по провладній коаліції?
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18.12.2024 21:47 Ответить
Або урядовий квартал замінують
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18.12.2024 21:49 Ответить
Його не з комітету, цю мразоту з життя треба ,,виключати"! Назавжди!
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18.12.2024 21:47 Ответить
Цього нюхача нафталіну пасувало б посадити на пару рочків .
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18.12.2024 21:47 Ответить
Збереться з силами - кому потрібно накрутять хвости - і знімуть
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18.12.2024 21:48 Ответить
Ну от що йому від того виключення? Якби його мандату позбавили та у в'язницю запроторили, була б інша річ.
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18.12.2024 21:49 Ответить
ага. а він там так бєднєнкий перелякався, шо аж віскарь кушать не может. бояру п'є. ))
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18.12.2024 21:53 Ответить
і навіщо писати номер скликання біля кожного прізвища? Оберіг від деменції?
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18.12.2024 21:55 Ответить
Що це за херня, на робочому місці були присутні лише 272 депутати,
а де інші пожирачі підвищених зарплат??
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18.12.2024 21:55 Ответить
І знову провалять. Зеленим для підголосовки потрібні оті всі недобитки ригоаналів.
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18.12.2024 21:56 Ответить
Бойко кого треба, "уже обілєтіл", то ж голосування успішно провалять.
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18.12.2024 22:02 Ответить
Цей дурдом тільки в нашій країні може відбуватися. 5 колонна ворога, відкрито і нахабно, під час війни сидить при владі і ніхто його сковирнути не може. Божевілля якесь.
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18.12.2024 22:06 Ответить
Група Бойка систематично голосує синхронно з фракцією "Слуга народу", кажуть оглядачі.

Саме голоси її членів не раз допомагали владі проходити через сесійну залу суперечливі рішення.

«Вони працюють дуже конструктивно, підтримують усі ініціативи», - ще у 2022 році заявила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
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18.12.2024 22:09 Ответить
Заяви Бойка можна вважати спробами нагадати проросійському електорату про його існування, чисельність проросійсько електорату, за даними нещодавньої публікації "Української правди", потенційно оцінюється у понад 20% населення країни.
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18.12.2024 22:13 Ответить
мо йому самокат підігнати?
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18.12.2024 22:10 Ответить
Разом з квитком на концерт кабзона
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18.12.2024 22:29 Ответить
Ще на самокат витрачатися - цеглини вистачить.
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18.12.2024 23:43 Ответить
Бойка на нари -ДОВІЧНО!!!
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18.12.2024 22:11 Ответить
Та яка постанова? Тут треба лишати мандата
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18.12.2024 22:15 Ответить
Про Бойка -це смішно,його навіть звільнити в Раді не можуть,це означає,що так як він вважає більшість в Раді,то це катастрофа,
‼️‼️‼️розпустити такий парламент,вони не представляють інтереси українського народу.
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18.12.2024 22:38 Ответить
Знову ці політичні ігри, на яких ми всі страждаємо. Постійно хтось когось намагається виключити, а що з того змінюється? Нічого! Лише більше шуму й ще більше проблем для людей. Якщо в країні війна, то треба думати не про комітети, а про реальні справи: як зібрати гроші на армію, як допомогти людям. А ці от скандали і виключення - це просто відволікання від важливих питань. Коли вже перестанемо грати в політику і почнемо працювати на перемогу?
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18.12.2024 23:07 Ответить
почитали що люди про них говорять кол у сраці ім не сподобався тому порахували що зіграють ще раз в подавки зро***** скорбний вид та пожурять чуть дужче щоб пар в народа трохи спустити
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18.12.2024 23:31 Ответить
Цього ушльопка треба за яйця підвісити на люстрі, під стелею ВР - хай висить, смердить та нагадує всім депутанам, що може статись…
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18.12.2024 23:45 Ответить
Їх там усіх виключити треба...
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18.12.2024 23:46 Ответить
Цікава особливість всіх зебілів: у них завжди влада - це одна особа, самодержець, цар, імператор, ну, як ***** в касапів, чи навіть як ЕрЗе в нас. І повіг їм, що справжня демократична влада має бути коаліцією, де рішення приймаються виважено, і, головне - в законому правовому полі.
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19.12.2024 10:06 Ответить
Это в твоей ************ "влада допускает". У нас немного по другому. Закрой рыло, масквабадская мразь.
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19.12.2024 10:17 Ответить
Забери Виталик свою вишенку--у меня крупнее такая. О какой чистоте власти от швали рыгов и опээзеэшников может идти речь если у нас компартию Украины запретили в 2016г уже после Майдана спустя два года, а право подать аппеляцию на это решение суда (вдумайтесь) только летом 23 г запретили!? До 16 г симоненко шлялся по парламенту страны борзо и нагло имея 3 место по количеству членов фракции своей! Выбирая к кому примкнуть! Капец и сюр.
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19.12.2024 20:06 Ответить
Героїчна профанація, а позбавити мандату і відкрити справу слабо?
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19.12.2024 03:17 Ответить
І усіх інших ОПЗЖешників, разом з ним.
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19.12.2024 03:19 Ответить
Безсоромні, без честі та гідності
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19.12.2024 08:14 Ответить
Петро Порошенко:
З нового, що потішило: відтепер, після вчорашнього мему, що встиг розлетітися у соціальних мережах, (і зараз тут на форумі розносить подляковий бот Nik Den), ми - команда «радикалів»! Його запустив представник російської п'ятої колони, який сказав, що у них з усіма дружні відносини. Окрім, Порошенка та його «радикалів»
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19.12.2024 10:03 Ответить
Херня яка, А у Zраді залишаться оті манкрути?
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19.12.2024 10:13 Ответить
 
 