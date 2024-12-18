Завтра Рада снова рассмотрит постановление об исключении Бойко из Комитета по правам человека
В Верховной Раде повторно зарегистрировали постановление об отзыве депутата Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, утром 19 декабря рассмотрение этого вопроса состоится на регламентном Комитете и затем сразу в зале Верховной Рады.
"На этот раз голосов должно хватить", - добавил Железняк.
Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрет говорить на родном языке".
В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления.
17 декабря Бойко пришел на допрос в СБУ.
После допроса в СБУ он опубликовал в соцсетях новый ролик, в котором решил "принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едиными".
18 декабря Верховная Рада не смогла принять постановление, которое предусматривало исключение Юрия Бойко из состава парламентского Комитета по вопросам прав человека.
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Вони ще привели до владних кабінетів купу ригіаналів в 2019, котрі досі обслуговують інтереси найвеличнішого.
Чому ще не в армії?
а де інші пожирачі підвищених зарплат??
Саме голоси її членів не раз допомагали владі проходити через сесійну залу суперечливі рішення.
«Вони працюють дуже конструктивно, підтримують усі ініціативи», - ще у 2022 році заявила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
‼️‼️‼️розпустити такий парламент,вони не представляють інтереси українського народу.
З нового, що потішило: відтепер, після вчорашнього мему, що встиг розлетітися у соціальних мережах, (і зараз тут на форумі розносить подляковий бот Nik Den), ми - команда «радикалів»! Його запустив представник російської п'ятої колони, який сказав, що у них з усіма дружні відносини. Окрім, Порошенка та його «радикалів»