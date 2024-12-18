Завтра Рада снова рассмотрит постановление об исключении Бойко из Комитета по правам человека

В Верховной Раде повторно зарегистрировали постановление об отзыве депутата Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, утром 19 декабря рассмотрение этого вопроса состоится на регламентном Комитете и затем сразу в зале Верховной Рады.

"На этот раз голосов должно хватить", - добавил Железняк.

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Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрет говорить на родном языке".

В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления.

17 декабря Бойко пришел на допрос в СБУ.

После допроса в СБУ он опубликовал в соцсетях новый ролик, в котором решил "принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едиными".

18 декабря Верховная Рада не смогла принять постановление, которое предусматривало исключение Юрия Бойко из состава парламентского Комитета по вопросам прав человека.