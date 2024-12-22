Оккупанты потеряли за сутки на Юге 69 человек и почти 40 единиц техники и вооружения, - Силы обороны

Силы обороны Юга Украины не прекращают отражать вражеские атаки, нанося огневое поражение по местам дислокации противника и его позициям.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие боевые сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава агрессора на 69 человек.



Также оккупанты потеряли:

миномет, пушка корпусной артиллерии и зенитная пушка "АЗГ-57";

15 единиц автомобильной и бронетехники;

7 единиц ударных БпЛА типа "Shahed-136";

1 лодка;

3 мотоцикла и квадроцикл;

1 багги;

1 спутниковый терминал "Starlink";

2 антенны связи и антенну управления БпЛА;

3 генератора.

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Кроме того, поражено:

2 блиндажа и 2 укрытия личного состава;

место хранения боеприпасов и место взлета БпЛА.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 774 100 российских захватчиков.