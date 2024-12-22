Оккупанты потеряли за сутки на Юге 69 человек и почти 40 единиц техники и вооружения, - Силы обороны
Силы обороны Юга Украины не прекращают отражать вражеские атаки, нанося огневое поражение по местам дислокации противника и его позициям.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Так, за прошедшие боевые сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава агрессора на 69 человек.
Также оккупанты потеряли:
- миномет, пушка корпусной артиллерии и зенитная пушка "АЗГ-57";
- 15 единиц автомобильной и бронетехники;
- 7 единиц ударных БпЛА типа "Shahed-136";
- 1 лодка;
- 3 мотоцикла и квадроцикл;
- 1 багги;
- 1 спутниковый терминал "Starlink";
- 2 антенны связи и антенну управления БпЛА;
- 3 генератора.
Кроме того, поражено:
- 2 блиндажа и 2 укрытия личного состава;
- место хранения боеприпасов и место взлета БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 774 100 российских захватчиков.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...