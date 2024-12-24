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приговор (1176) суд (24820) мобилизация (2607) уклонисты (651) ТЦК (395) Полтавская область (14)

Жителя Полтавщины приговорили к 3 годам тюрьмы за уклонение от мобилизации

вирок

На Полтавщине мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Пирятинского районного суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

Материалы дела

Согласно материалам дела, обвиняемый по вызову прибыл в ТЦК 15 мая 2024 года с целью получения временного удостоверения военнообязанного. На месте мужчине выдали направление на ВВК, которая на следующий день признала его годным к военной службе во время всеобщей мобилизации.

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"В этот же день, 16 мая, ему вручили боевую повестку с требованием явиться 18 мая в 05:30 в ТЦК для отправки в воинскую часть. Кроме того, мужчину предупредили об ответственности в случае уклонения от призыва.

Однако он не явился в определенное время и проигнорировал повестку без уважительных причин, чем прямо уклонился от призыва на военную службу по мобилизации в особый период", - отмечают в ТЦК.

Приговор

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Пирятинский районный суд Полтавской области признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, что является нарушением статьи 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Срок отбывания наказания считается с момента задержания.
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Топ комментарии
+29
Ех, якби ще кілька разів ''ухилився'' то мігби стати президентом.
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24.12.2024 10:24
+16
Пусть ему будет стыдно перед бойцами из полка "Конча-Заспа" и батальона "Монако".
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24.12.2024 10:33
+15
а баканова чого не кинуть на корейців??
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24.12.2024 10:27
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ВЛК прекрасна. Наступного дня вже годєн.
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24.12.2024 10:23 Ответить
Крім того, чоловіка попередили про відповідальність у разі ухилення від призову.

Можливо він не дочуває, тому попередження до нього не дійшло????
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24.12.2024 10:29 Ответить
Ех, якби ще кілька разів ''ухилився'' то мігби стати президентом.
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24.12.2024 10:24 Ответить
В коментарях тут завжди одні ухилянти, дезертири та кремлівські боти розважаються, якби таких коментаторів виявляли та на фронт, то одразу ці пакостники зникли б.
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24.12.2024 12:13 Ответить
Нічого нового! Вже за це діда 56 років посадили на три роки в нашій країні мрій!.
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24.12.2024 10:26 Ответить
Якого діда, призовний вік до 60 років під час війни, на фронті немає людей, на деякий ділянках на одного українця наступають 9 орків, бо такі хитрі розбігаються.
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24.12.2024 12:07 Ответить
а баканова чого не кинуть на корейців??
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24.12.2024 10:27 Ответить
Бо татарова ще знайти не можуть
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24.12.2024 10:53 Ответить
Івана Геннадійовича готують на дипломатичну роботу на заміну змученою ротом сексологині
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24.12.2024 10:55 Ответить
Пусть ему будет стыдно перед бойцами из полка "Конча-Заспа" и батальона "Монако".
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24.12.2024 10:33 Ответить
Хоч би написали якого року народження фігурант справи.
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24.12.2024 10:37 Ответить
#какаяразніца
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24.12.2024 10:39 Ответить
Так, цілком можливий свідомий вибір зрілої людини не захищати цю державу,
заплативши за рішення трьома роками життя. Навіть не страх - не бажання.
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24.12.2024 10:40 Ответить
зеків у нас теж беруть на фронт, після певної роботи над ними... Це кагбе тонкий нам'ьок.
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24.12.2024 10:47 Ответить
Що перше зробить такий зек - сзч. А якщо отримає зброю до рук?
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24.12.2024 10:51 Ответить
гадаю, такі варіанти передбачені. За такими товаришами контроль: "шаг влево, шаг вправо - побег, расстрел, прыжок на месте - провокация!"
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24.12.2024 11:00 Ответить
Ахаха, передбачена кількість сзч, нуну
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24.12.2024 11:02 Ответить
так що буде воювати, і ні де не рипнеться. Свої ж розстріляють, а війна все спише...
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24.12.2024 11:04 Ответить
(Мало-)російська мрія. Вертухаї смертні. Їх ліквідація послабить (мало-)росію. Другий фронт.
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08.01.2025 07:32 Ответить
1976
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24.12.2024 10:52 Ответить
invalidus засудив ukhiliantusa!
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24.12.2024 10:43 Ответить
Тепер з тюрми можуть мобілізувати
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24.12.2024 10:44 Ответить
Ухилянтів не існує. Воювати має нато за вкрадену в України ядерну зброю.
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24.12.2024 10:48 Ответить
воювати мають виборці 73-відсотки бо в 2019-у їм пропонувався вибір мир або війна з бігбордів одного з кандидатів, хоч звичайно далеко не ідеального, але то був кращий вибір ніж "па пріколу"
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24.12.2024 11:07 Ответить
Якщо ти втік, лишивши свій дім і свою землю окупантам, то яке НАТО за такого буде воювати.
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24.12.2024 12:20 Ответить
Свідомо віддали зброю наші правителі , чорти би їх побрали 🤬
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24.12.2024 16:15 Ответить
прям жирным текстом... сколько таких уже решений....
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24.12.2024 11:03 Ответить
Не пощастило. Мобілізація загальна. Значить за фактом все 100% чоловіків які не в армії ухилянти, крім тих хто не оформив бронь.
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24.12.2024 11:18 Ответить
Чоловік з бронею - це "ухилянт в законі"
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24.12.2024 14:32 Ответить
В багатьох випадках так і є, бо тих заброньованих вже ніби аж вісім мільйонів, якби хоча б восьма частина з них пішла у ЗСУ, то вже всі українські землі були б звільнені, бо орки пруть переважаючою живою силою, обходять по флангах та та беруть в оточення наших воїнів, як сказав один комбат, там де в мене на позиції має бути взвод, сидить три старики під шістдесят років.
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24.12.2024 15:45 Ответить
В коментарях тут завжди одні ухилянти, дезертири та кремлівські боти розважаються, якби таких коментаторів виявляли та на фронт, то одразу ці пакостники зникли б.
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24.12.2024 12:11 Ответить
в коментах до таких статей завжди повно контрпропагандистських кротів, які намагається створити видимість нормальності промусу людей віддавати своє життя за прокурорів-інвалідів, прикриваючись турботою про Україну
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24.12.2024 12:27 Ответить
Під час всіх війн у всіх країнах світу діяла і діє примусова мобілізація, бо громадяни мають не тільки права, а і обов'язки перед державою, читай КОНСТИТУЦІЮ.
Бо ти ухилянт, який покинув свій дім, землю, дітей, жінок, людей похилого віку ворогу, та втік, таких під час минулих війн розстрілювали, чому інші мають воювати, а ти такий "розумний".
Коли закінчиться війна то такі мають понести покарання, їм немає дороги у вільну Україну.
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24.12.2024 15:36 Ответить
ти і подібні до тебе одна з причин ******** війни. Якби у вас на першому місці були права громадян і обов'язки держави перед громадянами, то війни не було б ніколи.
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24.12.2024 15:44 Ответить
Поясни конкретно, що ти маєш на увазі, а не займайся демагогією?
Можливо ти не знаєш про плани кремля по захопленню України які розроблялись дуже давно, Путін же сказав, що українського народу не існує і ці землі та населення належать Росії.
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24.12.2024 15:51 Ответить
Можливо ти готовий здатись у рабство і думаєш, що вже буде мир і воювати не буде, але коли прийдуть орки, то їм таке не скажеш, дадуть тобі резинові чоботи, іржавий автомат і відправлять в штурмовий загін, а позаду кадирівці для заохочення штурму!
"В Запорожской области россияне готовят "мобилизацию" и собирают данные о срочниках, - ОВА
"Наших людей будут максимально направлять на линию фронта, тех, кто находится на временно оккупированных территориях. Что также знаковое: в прошлом году они срочную службу отделили для временно оккупированных территорий, поэтому они не проводили призыв. В этом году нет никакого упоминания о временно оккупированных территории, поэтому они собираются проводить полный призыв для срочной службы", - рассказал Федоров.
Он добавил, что по подсчетам населения, находящегося на временно оккупированных территориях, россияне могут "мобилизовать" в свое войско около 50 тысяч человек."
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24.12.2024 15:54 Ответить
Росія воює з часів орди завжди і з усіма, вона сама розв'язує майже всі війни по світу, це держва-терорист, у такому дусі виховується на селення століттями, адекватні росіяни це розуміють.

«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». В. В. Панюшкин, публицист
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24.12.2024 15:58 Ответить
Российские женщины и обращаются к властям отпустить их мужей и сыновей, их насильно гонят на фронт в Украине, а сзади заград-отряды расстреливают беглецов!!!
Набирай в ютубе:"Целый полк уничтожен за 5 дней, за спинами заград-отряды, помогите!" Россияне в шоке от потерь."
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24.12.2024 16:02 Ответить
Нічого в Росії не змінюється століттями, вони одурені, босі і голодні завжди хочуть війни та крові, набирай в ютубі: "Одурение и озверение русского общества". Лев Толстой о войне."
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24.12.2024 16:07 Ответить
Росіяни воювали в лаптях навіть у 20 столітті, вони ж розв'язали першу світову війну, читаємо документ!
"ВОЙСКО В ЛАПТЯХ.
Генерал-лейтенант Николай Головин так описывает положение с обувью, когда он был начальником штаба VII армии на Юго-Западном фронте осенью 1915 года в Галиции: «Высадившись с железной дороги, части этой армии должны были пройти четыре-пять переходов, чтобы занять назначенные на фронте места. Это походное движение совпало с осенней распутицей, и пехота потеряла свои сапоги. Тут начались наши страдания. Несмотря на самые отчаянные просьбы о высылке сапог, мы получали их столь ничтожными порциями, что пехота армии ходила босая."
Отметим указание в этих словах не только на нехватку, но и на плохое качество армейских сапог. Уже в эмиграции в Париже генерал Головин вспоминал: «Такого острого кризиса, как в снабжении обувью, в прочих видах снабжения не приходилось переживать».
В 1916 году командующий Казанским военным округом генерал Сандецкий доносил в Петроград, что 32 240 солдат запасных батальонов округа, подлежащих отправке на фронт, не имеют обуви, и, так как ее нет и на складах, то пополнение округ вынужден отправлять обутым в купленные по сёлам лапти.
О вопиющих проблемах с обувью на фронте рассказывают и письма солдат Первой мировой войны. В одном из таких писем, сохранившихся в архивах города Вятка, можно прочитать: «Обувают нас не в сапоги, а выдают ботинки, а пехотным лапти выдают <...>»; «ходим наполовину в лаптях, над нами германец и австриец смеются - возьмут в плен кого в лаптях, с него лапти снимут и вывесят на окоп и кричат - не стреляйте в лапти свои»; «солдаты сидят без сапог, ноги обвёрнуты мешками»; «привезли лаптей два воза, доколе вот такой срам - войско в лаптях - до чего довоевали...»
Также солдаты плели для себя обычные лапти из лыка, а в тыловых частях
изготавливали и носили сапоги на деревянной подошве. Вскоре армия даже
начала централизованную закупку лаптей. Например, в 1916 году из города
Бугульма Симбирской губернии земство поставило в армию 24 тысяч пар
лаптей на 13 740 руб. - каждая пара лаптей обходилась армейской казне
в 57 копеек."
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24.12.2024 16:10 Ответить
 
 