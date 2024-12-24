Жителя Полтавщины приговорили к 3 годам тюрьмы за уклонение от мобилизации

На Полтавщине мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Пирятинского районного суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

Материалы дела

Согласно материалам дела, обвиняемый по вызову прибыл в ТЦК 15 мая 2024 года с целью получения временного удостоверения военнообязанного. На месте мужчине выдали направление на ВВК, которая на следующий день признала его годным к военной службе во время всеобщей мобилизации.

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"В этот же день, 16 мая, ему вручили боевую повестку с требованием явиться 18 мая в 05:30 в ТЦК для отправки в воинскую часть. Кроме того, мужчину предупредили об ответственности в случае уклонения от призыва.

Однако он не явился в определенное время и проигнорировал повестку без уважительных причин, чем прямо уклонился от призыва на военную службу по мобилизации в особый период", - отмечают в ТЦК.

Приговор

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Пирятинский районный суд Полтавской области признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, что является нарушением статьи 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Срок отбывания наказания считается с момента задержания.