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Запорожская область (2837) Донецкая область (8770) Волновахский район (37) Покровский район (163) Пологовский район (7) Макаровка (5) Сторожевое (9) Курахово (110) Заря (4) Сухие Ялы (4) Волково (5) Нововасилевка (5) Новоелизаветовка (4) Новодаровка (9) Зеленовка (7) Новооленовка (7)

Войска РФ оккупировали Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку и продвинулись возле ряда населенных пунктов. Из Макаровки Силы Обороны вырвались, - DeepState. КАРТЫ

Враг оккупировал три населенных пункта в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку, а также продвинулся возле Старых Тернов, Новодаровки, Волчьего, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Новооленевки, Украинки, Зари, в Сторожевом и Курахово", - говорится в сообщении.

"Силы Обороны вырвались из Макаровки, по состоянию на 23.12 в селе нет окруженных подразделений", - добавили в DeepState.

Читайте также: ВСУ пытаются не допустить окружения возле Макаровки на Донетчине, - Силы обороны Юга

Макарівка карта
Макаровка

Сухі Яли карта
Сухие Ялы

Зеленівка карта

Напомним, ранее в DeepState сообщали, что российские войска продолжают срезать Времовский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских защитников в районе Великой Новоселки.

Впоследствии в ОСУВ "Хортица" заявили, что информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, распространяемая медиа, не соответствует действительности.
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Топ комментарии
+22
Та не нервуйся. Всі адекватні українці вірять виключно Єдиному Марафону і за старою звичкою Арєстовичу.
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24.12.2024 12:36
+19
Що там на куршщіні краще пишить,нашо нам той донбас,та та Україна.
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24.12.2024 12:12
+17
Ну от... DeepState оновили карти і кацапи тепер знають що вони окупували Макарівку, Сухі Яли та Зеленівкуа також просунувся біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому . Може й не дарма Сирський каже що тут коли б не державна зрада та хоче заборонити DeepState?
Сарказм, уточнюю для дебілів.
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24.12.2024 12:13
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Правила форума Совет форумчан
Що там на куршщіні краще пишить,нашо нам той донбас,та та Україна.
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24.12.2024 12:12 Ответить
І дєйствітєльно
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24.12.2024 13:51 Ответить
Батько наш Залужний....

"над всей Испанией безоблачное небо"

.
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24.12.2024 13:56 Ответить
потужно звільнили Залужного, тепер потужно здаєм Вкраїну аж до львова ?
Щоб ти згинув ЗЕ-мародер
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24.12.2024 17:38 Ответить
Зараз Величний замутить відосик, що на Курщині зайди неправильно рахують втрати корейців.
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24.12.2024 22:00 Ответить
русня рухається зі швидкістю потяга..., що їде під уклін...
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24.12.2024 12:13 Ответить
...під ухил в напрямку на дніпропетровщину
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24.12.2024 12:49 Ответить
Ну от... DeepState оновили карти і кацапи тепер знають що вони окупували Макарівку, Сухі Яли та Зеленівкуа також просунувся біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому . Може й не дарма Сирський каже що тут коли б не державна зрада та хоче заборонити DeepState?
Сарказм, уточнюю для дебілів.
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24.12.2024 12:13 Ответить
DeepState ситуацію в Сирії не показує, тому Ставка стала обговорювати Сирію і допомогу для неї...
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24.12.2024 12:17 Ответить
Треба допомогти сіріанцам !
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24.12.2024 12:20 Ответить
А Сирський його таки закриє. Це справа недалекого майбутнього часу.
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24.12.2024 12:26 Ответить
у нього ще закривалка не виросла....
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24.12.2024 13:27 Ответить
Шо пани паніку підняли.. туалетний папір здорощав. Бойова ситуація. Хлопці знають.. що робити.
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24.12.2024 12:18 Ответить
Зеленський та Сирський знають що робити !
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24.12.2024 12:21 Ответить
лікування України по протоколу...

Романському

.
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24.12.2024 13:58 Ответить
Так! Підняли паніку! Презедент уже презентував Потужний план Великої перемоги, що скоро виб'ємо ворога за кордони 1991 року, а русня нам платитиме трильйонні контрибуції, в той час як ми питимемо каву в Криму!
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24.12.2024 12:22 Ответить
Контрибуція.. нагадали мені.. таке у корови ім'я було. У творі ''Тореадори з Васюківки''
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24.12.2024 12:33 Ответить
Ну ось, з Deepstate попрацювали, і це відразу допомогло Силам Оборони вирватись з Макарівки.
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24.12.2024 12:20 Ответить
как трагично эта чья-то DeepState выдаёт, как зеленский в своих бесконечных гундосах, интересно, кто рулит и за чьи бабки?
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24.12.2024 12:21 Ответить
Діп Стеит вернувся і Донбас знову посипався
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24.12.2024 12:21 Ответить
У війні на виснаження, в котрій жодна сторона не має вагомої технічної переваги на перше місце виходить проста математика - котра повністю на стороні ворога. Якщо не буде задіяно армії інших країн, то рано чи пізно ЗСУ зазнають краху
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24.12.2024 12:25 Ответить
В такому стані як зараз 100% так. А цей стан буде доти, доки при владі не то зрадник, не то необучаємий ідіот зєльонско-єлдак
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24.12.2024 13:54 Ответить
Не допоможе вже, всі хто хотів добровільно піти - долучився до армії впродовж 22 року, а це 600-700 тисяч чоловіків. Решту 300-400 тисяч було зловлено або бусифікованих впродовж 23 і 24 років. Все - більше добровольців в якихось серйозних цифрах не буде. А рашка зможе ще за 2 роки вербувати свою вату і нацменшини на війну з нами і обходитись відвертою бусифікацією.
Ще раз кажу , якщо не будуть залучені СОТНІ і СОТНІ тисяч військових з інших країн або якийсь тиск на путіна ззовні, то питання капітуляції України всього лише питання часу
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24.12.2024 14:16 Ответить
якщо не будуть залучені СОТНІ і СОТНІ тисяч військових з інших країн
Matt, от я відповім тобі на твою "пред'яву" з позиції американця: Чому це мій син, який не має жодного відношення до України повинен іти воювати за Україну, коли в цій країні не вичерпані усі мобілізаційні ресурси? Що таке "мобілізаційні ресури"? Це 1) лягаві пси, які бігють і "бусифікують" усіх кого спіймають, лиш би їх не відправили на фронт; 2) усякі 30-річні пенсіонери-прокурори; 3) "інваліди" в нічних клубах; 4) заброньовані так-звані ІТ-шники; 5) доларові мільйонери. Ну от поясни мені. Тільки не приплітай сюди Будапештський Меморандум і ядерну зброю. За утилізацю ЯЗ Америка заплатилаУкраїні 600 млн. доларів, а от українці, як завжди усіх "перехитрили": взяли гроші, а зброю віддали кацапії. Які ж преензії до Америки мають бути тепер? Не встидно відкривати моду і гавкати в сторону Америки? Ні?
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24.12.2024 16:18 Ответить
Ніхто твого сина не відправляє на війну. Просто США як 25% світової економіки повинен мати методи впливу, в тому числі і військові на диктаторські режими, щоб ті часом не наламали серйозних дров і через них не почалась ядерна війна чи просто масштабна 3 світова.
НАТО в цілому і США як 70% могутності цієї структури витрачаючи кожен рік більше трильйона доларів на збройні сили мають мати потужну військову присутність на всіх континентах і океанах.
А що вони зробили, щоб запобігти війні не десь у Африці, а на європейському континенті, прямо на своїх кордонах? Правильна відповідь - нічого. Всі посилаються, що Україна не член НАТО і вони до нас відношення не мають, але чомусь на початку 90-х не злізали з України, щоб та утилізувала свою ядерну зброї навіть за їх кошт, а останки змусили передати на росію , так як іншого центру керування пострадянською ядерною зброєю, ніж Москва не повинно бути - все має продовжуватись як в період Холодної війни, ядерна має бути тільки в Москві
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24.12.2024 17:30 Ответить
НАТО в цілому і США як 70% могутності цієї структури витрачаючи кожен рік більше трильйона доларів на збройні сили мають мати потужну військову присутність на всіх континентах і океанах.

Так, США утримє левову частку бюджету НАТО. Так, це мої гроші ідуть туди. Я плачу 48% податків від моєї зарлати. Скільки українці платять? В Україні війна, а всі скиглять, що держава змусила платити АЖ 1.5% військового податку. Я також хочу меше платити податків. Навіщо Пентагону такий великий бюджет? Чому ми повинні підтримувати всяку гниль (я не говорю тут тільки про Україну. Я говорю і про інші країни), яка привикла вирішувати свої проблеми чужими коштами? Вам дали мілліарди доларів, які ви умудрились розікрасти підчас найбільш кровопролитої війни у вашій країні. Про яку лояльність і підтримку може йти мова. Так,Америка прогоріла з Афганістаном (багато коштів було розкрадено), але це країна феодального устрою. А що ж тоді Україна? Європейська країна? Та щось дуже сумівно.

США як 25% світової економіки повинен мати методи впливу,
А за 34 роки незалежної України, як ви вплинули на "русскагаврящіх" в Україні? Що змінилось? Половині населення (якщо й не більше) пофіг якою мовою розмовляти, а це і означає, що й пофіг в якій країні жити.
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24.12.2024 18:03 Ответить
Податки в Україні: 18% ПДФО + 22% ЄСФ платить роботодавець + 20% ПДВ котрий платять ВСІ + згаданий тобою військовий збір + акцизний збір за топливо, алкоголь, тютюн. З рядового українця прикинь собі держава теж збирає 40-50% податків різних типів, в принципі, як і в кожній державі, а не лише в твоїх штатах.
А як можна було в теперішніх умовах заставити говорити українською жителів юго-востока? Ці регіони сформовані за часів російської імперії і сталінського совка. Там люди говорили російською вже з діда-прадіда. Що нам потрібно було вводити свій Емський указ та Валуєвський циркуляр?
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24.12.2024 19:33 Ответить
Тому і отримали війну.
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24.12.2024 19:48 Ответить
Потрібно було в 90-х вводити дві державні мови, і тепер пуйлу не потрібно було б "защищать права русскоязычных"
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24.12.2024 20:00 Ответить
Це набагато складніша проблема. Формальним введенням двох державних мов цю проблему не вирішити. Бо проблем з використанням російської ніколи не було. Це придумана проблема.
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24.12.2024 20:05 Ответить
Кацапські наративи. Винна у всьому українська мова, яку придумали у австрійському генштабі. В країнах Балтії ввели паспорт негромадянина. Вони і в НАТО і в ЄС і не мають війни. А ми бовталися 30 років як гівнов ополонці, все намагалися догодити кацапляндії, і маємо криваву війну. Для західного одна мова, адіннарот, громадянська війна.
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25.12.2024 12:06 Ответить
Не знаю, як там капітуляція, але блогер Сазанов написав наступне, після зустрічі з Сирським:
"Позиція Олександра Сирського: маємо зупинити противника. Але перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. Де і хто - побачите"
Скоро у 2025р. підемо у контрнаступ з лопатами, як і обіцяв Кулеба.
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24.12.2024 22:07 Ответить
обісраний Діпстейт як завжди. Цікаво, коли вони через пару заблукавших підорів в тилу замальовують весь сіряк червоним, оточення - зрада - писда навкруги, вони думають що відчувають рідні військових які виконують бойові завдання в районі Макарівки? Думаю що тим хлопчикам взагалі *****, в них то жопа в теплі, і кавомашина працює.
Взагалі дуже багато питань до ДС, вони завжди дають фору русні і вірять беззастережно кожному всратому відосу з того боку
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24.12.2024 12:29 Ответить
Та не нервуйся. Всі адекватні українці вірять виключно Єдиному Марафону і за старою звичкою Арєстовичу.
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24.12.2024 12:36 Ответить
Послухали б ви зараз Арестовича, дуже б здивувались би, що він говорить. Діаметрально протилежне "двом-трьом тижням". Глядачі єдиного марафону його б заплювали б.
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24.12.2024 16:27 Ответить
Да кто смотрит этот ДС, все черпают правду из сивомеринофона и вечернего гундосоисточника.
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24.12.2024 13:17 Ответить
та нашо тобі той ДС, дивись одразу Конашенкова
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24.12.2024 14:12 Ответить
зе - лох, чмо, тряпка, втік.
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24.12.2024 15:41 Ответить
Фсьо ідьот па плану *****. сірський - кацапська гнида зливає Україну адольфу путлеру.
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24.12.2024 12:40 Ответить
З сирським-творожніковим, зєлєнскім і єрмаком столицею України стане Суджа
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24.12.2024 12:55 Ответить
Есть подозрение, что вот это он и есть - Зелин план Победы
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24.12.2024 12:58 Ответить
Ну і шо. Вечером буде відосик, буде чергова порція сцянини в очі. А за місяць часу вже Трамп буде в усьому винен. Keep calm
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24.12.2024 13:57 Ответить
DeepState забороняти - все одно, що дзеркало завішувати, якщо морда крива
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24.12.2024 14:03 Ответить
Діп стейт скоро заблочать, і патріоти будуть черпати інфу виключно з *************

І зразу все наладиться
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24.12.2024 15:16 Ответить
Та виглядає, що перелом у війні відбувся в період вступу ЗСУ в Курську область. Нажаль, це перелом у війні не на користь України. Виглядає, що, як мінімум, усі області України записані в кацапську конституцію будуть в кацапії, якщо не все лівобережжя Дніпра. Результат виборів 2019-го: знищені найкращі патріоти і втрачені території. От вам і голосування "по-приколу" або голосування "проти бариги". Це вже ваш вибір кому яка версія підходить.
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24.12.2024 16:00 Ответить
Якщо не почнуть перемовини то і з Курщини вийдемо, і нахіба тоді воно потрібно було. Буде як з Кринками - досі усі не можуть збагнути величний задум м'ясника Залужного. Злив у каналізаційну трубу сили в ході контрнаступу прямо в глибокоешелоновану оборону, а потім вигадав ще Кринки.
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24.12.2024 22:11 Ответить
От нарахунок Залужного я згоден. Мене взагалі дивувало, що з нього медіа робили супер розумного героя. Я не можу оціювати його роботу, я там не був, але робити з нього "Українського Ісуса Христа" було дуже неправильно.
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24.12.2024 22:44 Ответить
Банда мерзотників на чолі із зеленським-єрмаками-сирськими спецом здають Україну щоб підписати капітуляцію і розвести руками: "а шо-о-о ми могли зробити? партнери нас кинули..."
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24.12.2024 16:16 Ответить
В Україні значний надлишок експертів та контролерів. Здалеку. І дуже здалеку.
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24.12.2024 16:50 Ответить
Сраний діпстейт працює на кацапів, вони звідти всю інфо і беруть для своїх сраних штурмів. Кому це гівно потрібно як не диванним зардоботам і ухилянтам щоб аргументувати свої обісрані штани і знущатися над ЗСУ
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24.12.2024 17:00 Ответить
Да ты стебешся у тебя пол рады с судьями и прокурорами с расейскими паспортами все кто могут четко украсть воруют но виноват дипстэйт
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24.12.2024 20:02 Ответить
Ти ідіот, чи бот кацапський?
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24.12.2024 20:53 Ответить
Де кремлівсько-сирське чмо? Це повна зрада і здача України!!!! Терміново повертайте Залужного!!!!
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24.12.2024 23:26 Ответить
ясний пентім уже з заголовку, шо це галімоє іпсо!.
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25.12.2024 00:39 Ответить
Это все практически навсегда , отвоевать ни людей ни оружия, раша понимает это. По этому руководство должно как то менять тактику , контр наступление применение тяжелого оружия все это пока не поздно
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25.12.2024 04:11 Ответить
Курахове,
Велика Новосілка,
Олександропіль...
Далі продовжувати?
Й.о.б.а.н.и.й. "трішкін кафтан"...
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25.12.2024 10:25 Ответить
Агов, сирок де ти, тварюка? Поверніть Залужного, терміново!!!!
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25.12.2024 10:59 Ответить
 
 