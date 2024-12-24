Войска РФ оккупировали Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку и продвинулись возле ряда населенных пунктов. Из Макаровки Силы Обороны вырвались, - DeepState. КАРТЫ

Враг оккупировал три населенных пункта в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку, а также продвинулся возле Старых Тернов, Новодаровки, Волчьего, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Новооленевки, Украинки, Зари, в Сторожевом и Курахово", - говорится в сообщении.

"Силы Обороны вырвались из Макаровки, по состоянию на 23.12 в селе нет окруженных подразделений", - добавили в DeepState.

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Макаровка



Сухие Ялы

Напомним, ранее в DeepState сообщали, что российские войска продолжают срезать Времовский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских защитников в районе Великой Новоселки.

Впоследствии в ОСУВ "Хортица" заявили, что информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, распространяемая медиа, не соответствует действительности.