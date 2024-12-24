Войска РФ оккупировали Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку и продвинулись возле ряда населенных пунктов. Из Макаровки Силы Обороны вырвались, - DeepState. КАРТЫ
Враг оккупировал три населенных пункта в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку, а также продвинулся возле Старых Тернов, Новодаровки, Волчьего, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Новооленевки, Украинки, Зари, в Сторожевом и Курахово", - говорится в сообщении.
"Силы Обороны вырвались из Макаровки, по состоянию на 23.12 в селе нет окруженных подразделений", - добавили в DeepState.
Напомним, ранее в DeepState сообщали, что российские войска продолжают срезать Времовский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских защитников в районе Великой Новоселки.
Впоследствии в ОСУВ "Хортица" заявили, что информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, распространяемая медиа, не соответствует действительности.
Пожалуйста, подождите...
"над всей Испанией безоблачное небо"
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Щоб ти згинув ЗЕ-мародер
Сарказм, уточнюю для дебілів.
Романському
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Ще раз кажу , якщо не будуть залучені СОТНІ і СОТНІ тисяч військових з інших країн або якийсь тиск на путіна ззовні, то питання капітуляції України всього лише питання часу
Matt, от я відповім тобі на твою "пред'яву" з позиції американця: Чому це мій син, який не має жодного відношення до України повинен іти воювати за Україну, коли в цій країні не вичерпані усі мобілізаційні ресурси? Що таке "мобілізаційні ресури"? Це 1) лягаві пси, які бігють і "бусифікують" усіх кого спіймають, лиш би їх не відправили на фронт; 2) усякі 30-річні пенсіонери-прокурори; 3) "інваліди" в нічних клубах; 4) заброньовані так-звані ІТ-шники; 5) доларові мільйонери. Ну от поясни мені. Тільки не приплітай сюди Будапештський Меморандум і ядерну зброю. За утилізацю ЯЗ Америка заплатилаУкраїні 600 млн. доларів, а от українці, як завжди усіх "перехитрили": взяли гроші, а зброю віддали кацапії. Які ж преензії до Америки мають бути тепер? Не встидно відкривати моду і гавкати в сторону Америки? Ні?
НАТО в цілому і США як 70% могутності цієї структури витрачаючи кожен рік більше трильйона доларів на збройні сили мають мати потужну військову присутність на всіх континентах і океанах.
А що вони зробили, щоб запобігти війні не десь у Африці, а на європейському континенті, прямо на своїх кордонах? Правильна відповідь - нічого. Всі посилаються, що Україна не член НАТО і вони до нас відношення не мають, але чомусь на початку 90-х не злізали з України, щоб та утилізувала свою ядерну зброї навіть за їх кошт, а останки змусили передати на росію , так як іншого центру керування пострадянською ядерною зброєю, ніж Москва не повинно бути - все має продовжуватись як в період Холодної війни, ядерна має бути тільки в Москві
Так, США утримє левову частку бюджету НАТО. Так, це мої гроші ідуть туди. Я плачу 48% податків від моєї зарлати. Скільки українці платять? В Україні війна, а всі скиглять, що держава змусила платити АЖ 1.5% військового податку. Я також хочу меше платити податків. Навіщо Пентагону такий великий бюджет? Чому ми повинні підтримувати всяку гниль (я не говорю тут тільки про Україну. Я говорю і про інші країни), яка привикла вирішувати свої проблеми чужими коштами? Вам дали мілліарди доларів, які ви умудрились розікрасти підчас найбільш кровопролитої війни у вашій країні. Про яку лояльність і підтримку може йти мова. Так,Америка прогоріла з Афганістаном (багато коштів було розкрадено), але це країна феодального устрою. А що ж тоді Україна? Європейська країна? Та щось дуже сумівно.
США як 25% світової економіки повинен мати методи впливу,
А за 34 роки незалежної України, як ви вплинули на "русскагаврящіх" в Україні? Що змінилось? Половині населення (якщо й не більше) пофіг якою мовою розмовляти, а це і означає, що й пофіг в якій країні жити.
А як можна було в теперішніх умовах заставити говорити українською жителів юго-востока? Ці регіони сформовані за часів російської імперії і сталінського совка. Там люди говорили російською вже з діда-прадіда. Що нам потрібно було вводити свій Емський указ та Валуєвський циркуляр?
"Позиція Олександра Сирського: маємо зупинити противника. Але перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. Де і хто - побачите"
Скоро у 2025р. підемо у контрнаступ з лопатами, як і обіцяв Кулеба.
Взагалі дуже багато питань до ДС, вони завжди дають фору русні і вірять беззастережно кожному всратому відосу з того боку
І зразу все наладиться
Велика Новосілка,
Олександропіль...
Далі продовжувати?
Й.о.б.а.н.и.й. "трішкін кафтан"...