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финансирование (1771) Шмыгаль Денис (2591)

2024 год Украина завершает в условиях финансовой устойчивости, - Шмыгаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина завершает 2024 год в условиях финансовой устойчивости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства.

"2024 год завершаем в условиях финансовой устойчивости. За счет налогов, сборов, внутренних займов в полном объеме финансируем наши Силы обороны. Благодаря партнерам покрываем гражданские расходы", - сказал Шмыгаль.

Так, он отметил, что более 16 млрд евро Украина получила от ЕС по программе Ukraine Facility. Почти 5,4 млрд долларов - по программе сотрудничества с МВФ. Также пройден уже шестой пересмотр программы, и вчера Украине перечислили новый финансовый транш.

Также читайте: Украина получила $1,1 млрд от МВФ, средства направят на финансирование критических расходов бюджета, - Шмыгаль

"Прямая бюджетная поддержка за этот год составит около 41 млрд долларов. Весомой является поддержка США, Всемирного банка, Японии, Канады и других партнеров. За 11 месяцев 2024 года более 510 млрд грн из государственного бюджета было выделено на социальное обеспечение, 140 млрд грн - на программу государственных медицинских гарантий, 163 млрд грн - на трансферты местным бюджетам", - рассказал премьер.

Также Шмыгаль отметил, что в следующем году ожидается привлечение более 38 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия важнейших невоенных бюджетных расходов. А также Украина ожидает получить средства от замороженных российских активов.

Также читайте: Совет ЕС одобрил выплату Украине €4,2 млрд в рамках Ukraine Facility, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+5
Шмигаль подивився на свої статки і з гордістю вимовив:
- Як же в мене все фінансово стійко!
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24.12.2024 13:46
+3
Та да, всупереч діяльності Шмигаля і Ко. Дякувати треба західним донорам.
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24.12.2024 13:40
+1
Коли країну тупо заливають баблом, було б дивно, якщо б рівень втрат від корупції це переважував.

Короче, це не завдяки Шапітолію Зеленського, а всупереч іх діяльності.
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24.12.2024 13:52
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Правила форума Совет форумчан
Та да, всупереч діяльності Шмигаля і Ко. Дякувати треба західним донорам.
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24.12.2024 13:40 Ответить
Є маленький "мінус" - хотіли курс по 45, але не вдалося досягти....
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24.12.2024 13:44 Ответить
Шмигаль подивився на свої статки і з гордістю вимовив:
- Як же в мене все фінансово стійко!
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24.12.2024 13:46 Ответить
Політика "після нас хоч потоп" приведе Україну до повної залежності від позик. І діти наших дітей будуть виплачувати проценти .... Цікаво чи допоможуть цьому зєлєнські тисячі ? Проте вже ясно, влада сподівається, що вони злиняють скоріше ніж ми, українці, оговтаємось.
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24.12.2024 13:46 Ответить
Як шо порівняти куди та на шо шли гроши при Гройсмані та зараз на кого та на шо ідуть при шмигалю, відразу з'являєтся життевий "оптімизи".
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24.12.2024 13:47 Ответить
Коли країну тупо заливають баблом, було б дивно, якщо б рівень втрат від корупції це переважував.

Короче, це не завдяки Шапітолію Зеленського, а всупереч іх діяльності.
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24.12.2024 13:52 Ответить
ПІд цією статтею саме час для особливо обдарованих обісрати західних партнерів.
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24.12.2024 13:53 Ответить
так, а шо ахметову пінчуку станеться?
от коломойша попав конкретно. а нехер плювати в американський колодязь.
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24.12.2024 13:54 Ответить
Куди коломойша попав?
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24.12.2024 14:16 Ответить
переховується від американського правосуддя.
чи ви вважаєте, що у нього все добре і він срав на американське правосуддя?
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24.12.2024 14:53 Ответить
Гарна "стійкість" при $41 мільярдах вливань в рік, від Заходу!
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24.12.2024 14:00 Ответить
Для кого стабільно? Тільки для чиновників, котрим зарплати компенсуються своєчасно. Ті, хто не забуває їх отримувати, можуть підтвердити. А так, ціни ростуть, гривня падає. Пенсії стабільні, але тільки для простих людей. Інвалідам їх вчасно компенсують
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24.12.2024 14:01 Ответить
На новорічні відосики з монатіком грошей, я так розумію, вистачило б при будь-якому розвитку подій.
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24.12.2024 14:20 Ответить
 
 