2024 год Украина завершает в условиях финансовой устойчивости, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина завершает 2024 год в условиях финансовой устойчивости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства.

"2024 год завершаем в условиях финансовой устойчивости. За счет налогов, сборов, внутренних займов в полном объеме финансируем наши Силы обороны. Благодаря партнерам покрываем гражданские расходы", - сказал Шмыгаль.

Так, он отметил, что более 16 млрд евро Украина получила от ЕС по программе Ukraine Facility. Почти 5,4 млрд долларов - по программе сотрудничества с МВФ. Также пройден уже шестой пересмотр программы, и вчера Украине перечислили новый финансовый транш.

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"Прямая бюджетная поддержка за этот год составит около 41 млрд долларов. Весомой является поддержка США, Всемирного банка, Японии, Канады и других партнеров. За 11 месяцев 2024 года более 510 млрд грн из государственного бюджета было выделено на социальное обеспечение, 140 млрд грн - на программу государственных медицинских гарантий, 163 млрд грн - на трансферты местным бюджетам", - рассказал премьер.



Также Шмыгаль отметил, что в следующем году ожидается привлечение более 38 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия важнейших невоенных бюджетных расходов. А также Украина ожидает получить средства от замороженных российских активов.

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