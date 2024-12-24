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Зеленский (19042) русский язык (566) интервью (224) война в Украине (1151)

Американский подкастер Фридман предлагает Зеленскому провести интервью на русском языке: "Я не являюсь прислужником Путина"

Американский ведущий подкаста Лекс Фридман, на интервью с которым ранее согласился Владимир Зеленский, предложил президенту Украины записать его на русском языке, потому что они оба свободно на нем говорят, как и "значительная часть украинского народа".

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Так, Фридман обосновал свое предложение тем, что это, по его мнению, обеспечит "наиболее глубокий, динамичный и мощный разговор".

В то же время он пообещал перевести интервью на украинский и английский языки.

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Для людей, которые, возможно, не знают, украинский язык все больше становится символом борьбы украинского народа за свободу и независимость. К сожалению, я пока не владею этим языком, но я его учу. Я умею свободно разговаривать на русском, как и президент Зеленский, как и значительная часть украинского народа. Это подарок, который я прошу и на Рождество, и на Хануку", - отметил Фридман.

Подкастер также привел несколько фактов о себе и историю его семьи, поскольку, которые он указал, сетью о нем распространяется "все больше лжи".

Так, он рассказал, что его родители родились в Украине - Киеве и Харькове. Девичья фамилия его матери - Федотова, а его полное имя при рождении - Алексей, "но с самого начала все всегда называли меня Лекс, или Леха, или Леша, или Лешенька".

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Кроме Таджикистана, где он родился, Фридман жил в Киеве, потом в Москве, потом в Соединенных Штатах почти 30 лет.

"Я не являюсь прислужником ни Путина, ни Зеленского, ни Трампа, ни Воланда, ни Гэндальфа и тому подобное. Я не являюсь ничьим прихвостнем. Никакие деньги, слава, власть, доступ не купят мое мнение или мою честность", - добавил он.

Подкастер Фрідман хоче записати інтерв'ю із Зеленським російською мовою
Подкастер Фрідман хоче записати інтерв'ю із Зеленським російською мовою

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился записать в Киеве подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.

Фридман планирует в январе 2025 года провести интервью с президентом Владимиром Зеленским, а затем с российским диктатором Путиным.
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Топ комментарии
+44
Трампісти паскудні, весь час хочуть нам нав'язати що ми одиннарот
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24.12.2024 19:42
+41
Яка хитра провокація... Це ж та сама "Какая разница?" - тільки іншими словами...
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24.12.2024 19:48
+36
І хай **** не розказує що він незалежить ні від кого. Від ньго смердить московскою гнидою даже через екран. І то що він так спокійно розказує що жив в моцкві і бере інтерв'ю в ***** який вбив мільйоні людей вже говорить само за себе. Хай візьме інтерв'ю в голови ІГІЛу чи родичів вбитого американцями Усами Бен Ладена, а ми побачимо реакцію США і світу
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24.12.2024 19:52
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Правила форума Совет форумчан
Трампісти паскудні, весь час хочуть нам нав'язати що ми одиннарот
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24.12.2024 19:42 Ответить
І хай **** не розказує що він незалежить ні від кого. Від ньго смердить московскою гнидою даже через екран. І то що він так спокійно розказує що жив в моцкві і бере інтерв'ю в ***** який вбив мільйоні людей вже говорить само за себе. Хай візьме інтерв'ю в голови ІГІЛу чи родичів вбитого американцями Усами Бен Ладена, а ми побачимо реакцію США і світу
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24.12.2024 19:52 Ответить
західним журналістам страшно ругать пасмешніка - бо у нього "навічок" для чаю...
а от Україну, що немає "новічка" - можно тролить на всю
ЄТА нєзавісімая западная журналістіка - не перепутайтє
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24.12.2024 19:57 Ответить
Так это трамписты в 2019 году выбрали Зеленского президентом Украины?
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25.12.2024 07:01 Ответить
Щоб бастардо не вiдповiло, воно думаэ тiльки про одне: ну почему же не за 3 дня...
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24.12.2024 19:43 Ответить
Могли б і на ідиш
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24.12.2024 19:44 Ответить
Це звучало б як ідіш ти на .уй зі своїм інтерв'ю.
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24.12.2024 20:15 Ответить
справа у тому що не один ні інший не знають ідиш!
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24.12.2024 21:18 Ответить
Який там їдиш… Вони обидва з походження "савєцкіі іврєі", те, що на здамі 80-х і 90-х заведено було називати манкуртами.
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24.12.2024 23:30 Ответить
Та хто зна-хто зна, хто є ким прислужником... Історія розставить всі крапки над "і" !
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24.12.2024 19:46 Ответить
краще на івриті
на якому теж обидва розмовляєте
а слово "поц" зрозуміє кожен українець
Більшого розуміти з цього "інтерв'ю"
не потрібно
Так як в івриті нема голосних
то мужу від себе добавити
ПНХ ПНХ
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24.12.2024 19:47 Ответить
"Блазень вільно володіє лише "абщепанятным"...
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24.12.2024 20:23 Ответить
Яка хитра провокація... Це ж та сама "Какая разница?" - тільки іншими словами...
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24.12.2024 19:48 Ответить
Може краще на Фене !
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24.12.2024 19:48 Ответить
Що скажете, панове? Повіримо?
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24.12.2024 19:48 Ответить
Олег Шарапа (https://t.me/Ol_Sharp/21087 Олег Шарп), про своє дипломатичне минуле, згадує роботу при Геннадію Удовенку, який родом з Кривого Рогу:
"Починав я при Генадії Удовенко. Справжній корифей, професіонал з великої букви. Весною 1996-го я супроводжував його у ході офіційного візиту до Японії. За дві години до відльоту, він тільки прибув з Нью-Йорку. Його дружина привезла йому свіжий костюм і свіжі сорочки прямо у Борисполь. Переодягнувся і у літак до Токіо. Летіли на Ту-154. На дозаправку сідали у двох російських містах - Омську та Хабаровську. Тоді відносини з росією були ще терпимими, а тому в аеропорт приїжджали губернатори цих областей і прямо на летовищах накривали похідні фуршети. Говорив з ними Удовенко виключно українською з перекладачем. Ніколи не п`янів, хоча з кожним випивав по 1-2 чарки. Потім Токіо, Осака... І це після Нью-Йорка, Борисполя, Омська, Хабаровська та численної зміни часових поясів. Для відновлення сил йому вистачало 2 години сну, хоча тоді міністру було вже за 60. Мало того, Удовенко був активним членом "Руху", і іноді по вихідним без охорони ходив на мітинги цієї організації."
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24.12.2024 19:49 Ответить
Він зараз у могилі перевертається, мабуть. Що зелені зробили з МЗС. «Дипломати та дипломатині» ходять на роботу з домашніми собачками та котиками. Коридори обісц. Всюди миски собачі і відповідні запахи . Я у Франції такого в жодній установі не бачила. Еліта …
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24.12.2024 21:34 Ответить
Так і т.зв."прєзідєнт" ходе зашморганий. Від одного його виду смердить сечею як від привокзального безхатька
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24.12.2024 21:44 Ответить
Питання,чому із усієї когорти світових журналістів, Бонявтік вирішив дати інтерв'ю якомусь російському гопніку?
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24.12.2024 19:50 Ответить
Бо мейнстрімні медіа та їхні ведучі нікому не цікаві. Зараз суспільну думку формують блохєри типу джо рогана та лекса фрідмана.

До речі, тут рюська абдрістович поспілкувався з іще одним ютубером, якого звати Патрік Пєт-Давід. Теж доволі відома особистість, який нещодавно брав інтерв'ю у Трампа:

https://www.youtube.com/watch?v=zyz2j-9M9UA
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24.12.2024 20:18 Ответить
Це вони тролям " нецікаві". До речі, якого бісу ти тут сидиш, на " мейнстрімному"?
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24.12.2024 20:56 Ответить
До чого тут це??? Я писав про суспільну думку у західних країнах.
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24.12.2024 23:14 Ответить
Та ти шо! А я про російських тролів, що всіма силами намагаються засунути сюди різний фсбшний непотріб типу обдрістовича
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24.12.2024 23:43 Ответить
Ха-ха! А чого сказати хотів? Якщо це все, на що твій надпотужний мозок спромігся, то міг і не топтати клаву.
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25.12.2024 09:29 Ответить
Хтів сказати, що тріль російський, що незнає як відповісти, через це дурня включає.
Так тобі зрозуміло ?
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25.12.2024 10:44 Ответить
Потекло гівно по трубам... Дурко, якщо тобі хотілося срач влаштувати, то ти помилився адресою. Шукай гідних кандидатів серед собі подібних хохлопітеків.
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25.12.2024 11:18 Ответить
Довіра до "старих" ЗМІ зараз дуже низька, люди їм не вірять, за кордоном в ящику такий самий телемарафон як і у нас.
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25.12.2024 20:29 Ответить
Ще один " ікспєрд по телевізорам" виліз.
Чувак, ти за краєм радної вологодської губєрнії хоч раз де- небудь бував, що патякаєш про " закордон" ?
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25.12.2024 21:31 Ответить
Не розуміє українську, то хай скористується перекладачем.
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24.12.2024 19:51 Ответить
він же в Києві виріс! Читай інфу!
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24.12.2024 19:52 Ответить
А я про що? На кожну хитру жопу є хрен з різьбою...
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24.12.2024 19:57 Ответить
Я так розумію, що пан Фрідман з США англійською не володіє ?
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24.12.2024 19:52 Ответить
англійською на достатьньому для інтерв'ю рівні не володіє інший "пан"...
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24.12.2024 21:21 Ответить
Насправді це гарна ідея - так можна донести до західної аудиторії що багато українців розмовляє російською, але це не робить їх росіянами або прихильниками росії. Адже кремлівська пропаганда зараз намагається довести саме це.
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24.12.2024 19:53 Ответить
Якщо Зеленський на це погодиться це докаже тільки те чого кремлівська паскуда Фрідман добивається. І не тіште себе іллюзією, що ви даючи інтерв'ю кремлівській паскуді Фрідману и трампісту Карлсону щось комусь докажете. Вони все надрукують так як їм треба а не щоб всі почули правду. Яскравий приклад виступ Зеленського на Самміті в Будапешті, де Орбан тупо заткнув Зеленському рота зато сам з себе хазяїна світу строїв
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24.12.2024 20:03 Ответить
зеленский - и есть кремлёвская паскуда, согласны товарищ Суворов?
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24.12.2024 20:34 Ответить
Хіба хтось має заперечення?🥴
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24.12.2024 21:47 Ответить
Напомни мне кто называл Украину актрисой из немецкого порнофильма? Такер Карлсон?
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25.12.2024 07:05 Ответить
АДІН_НАРОТ
і КАКАЯ_РАЗНІЦА на каком язьіГе

Вони обидва є "совками"
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24.12.2024 20:13 Ответить
Це ДУРНА ідея!!!. Президент воюючої держави дає інтерв"ю мовою ворога, що вбив сотні тисяч громадян його країни! Це - плювок в лице всій Україні...
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24.12.2024 20:27 Ответить
Нехай запропонує своєму Нетаньягу дати інтервʼю німецькою мовою.
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24.12.2024 21:37 Ответить
... У Ізраїлі заборонено навіть використання "ідіш" в публічних місцях...
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24.12.2024 21:42 Ответить
Це найтупіше, що можна вигадати, тільки довбограй або ворог вважатиме, що це гарна ідея. Це дуже гарна ідея лише для кацапів. Доречі, українці говорять своєю рідною мовою - українською.
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24.12.2024 21:45 Ответить
Цей фрідман шукає дурніших за себе. Боюсь, що знайшов...
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24.12.2024 21:48 Ответить
Це далеко не тупість.
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24.12.2024 21:54 Ответить
ви тупите, або кацап
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25.12.2024 02:22 Ответить
бере зелень на слабо-тіпа какая разніца--вже було-не ведись на провокацію кацапського агента
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24.12.2024 19:54 Ответить
Кхех! Якраз під тему поділюся заповітом від "Найвеличнішого":

"Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.

Щоб лани або пустеля,
Прерії чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.

І під прапором - байдуже,
кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:

Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?"
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24.12.2024 19:55 Ответить
ЗЕ-лідор" - українцям і всьому світу:
- Браття! Ми тут "трохи всралися" - коли на вас "перділи", щоб приховать розкрадання нами ваших грошей... Так от - давайте об"єднаємося єдиним фронтом - щоб "нашу сраку відмить" і від нас не смерділо! А хто проти - той «агент Кремля»!
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24.12.2024 20:35 Ответить
Колишній міністр Кульбаба запропонував не вводити миротворчі війська в Україну , а дати грошима. А ми тут на ці гроші організуємо перемогу .
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24.12.2024 21:41 Ответить
В будь якому випадку це інтервью буде лютим Зе зашкваром, який затмить собою всі попередні зашквари. З України буде ржати весь Світ. Знову. Як же я ненавиджу цю зе тварину.
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24.12.2024 19:55 Ответить
Фридману можно ответить по русски так:

Можно и по русски, но после войны и возврата Украине границ 1991г.
А пока это не произошло - только по украински, т.к. украинский - это флаг, символ борьбы за Независимость, точно такую же Независимость, годовщину которой американцы отмечают каждый год 4 июля.
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24.12.2024 19:56 Ответить
Можна і погодитись на цю пропозицію...за умови, якщо інтерв'ю з путлером буде українською.
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24.12.2024 19:57 Ответить
Я теж не розумію чого Фрідман не хоче взяти інтерв'ю українською. Якщо він жив в Київі то повинен знати мову. Чи в нього принцип чи завдання з кремля виставити Зеленського і українців напівкацапами які відбились від стада і хочуть повернутись додому але львівські бандерівці не дозволяють
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24.12.2024 20:07 Ответить
Саме це завдання перед ним і поставлене...
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24.12.2024 20:36 Ответить
Нехай отой американський жид-провокатор іде лісом!
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24.12.2024 20:00 Ответить
Трошки підпалю вам дупу! Прізвище Кваша належить до достатньо розповсюдженої групи єврейських прізвищ України
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24.12.2024 21:34 Ответить
Це з тієї ж опери,як і той донецький жур,забув прізвище,громадське вєщав на руцкам,щоб услишалі житєлі данбаса((або український кАнал рускою ,щоб баролса за уми і души((Ну якщо през погодиться,то не здивує(((((
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24.12.2024 20:01 Ответить
Під словом "през", що ви мали на увазі, президент чи през******в?
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24.12.2024 20:10 Ответить
Звичайно ,що президент.
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24.12.2024 20:15 Ответить
Може той пан і мав на увазі "прєzєдєнт", але ж ми зрозуміли, що то "г.ндон")))
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24.12.2024 21:53 Ответить
Фрідман обґрунтував свою пропозицію тим, що це, на його думку, забезпечить "найбільш глибоку, динамічну та потужну розмову"
Не вистачає незламну....
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24.12.2024 20:03 Ответить
Обнаглівший таджикський жид!
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24.12.2024 20:04 Ответить
з повагою до співрозмовників можна і українською, і англійською, чому ж ні...
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24.12.2024 20:14 Ответить
Американський ведучий подкасту Лекс Фрідман, на інтерв'ю з яким раніше погодився Володимир Зеленський, запропонував президенту України записати його російською мовою, бо вони обидва вільно нею розмовляють, як і "значна частина українського народу".

Про це він https://x.com/lexfridman/status/1871502609451778181 написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Так, Фрідман обґрунтував свою пропозицію тим, що це, на його думку, забезпечить "найбільш глибоку, динамічну та потужну розмову". - це написав холуй рашиста куйла
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24.12.2024 20:18 Ответить
або англійська якщо Фрідман не розуміє українську, або англійська-українська. Можливо навіть Хібру, але до чого тут свинособача? не розумію
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24.12.2024 20:19 Ответить
Цей подкастер повне гівно. Брав інтервʼю в італійських бувших мафіозі, реперів і тепер хоче взяти інтерв'ю в президента України російською мовою. ПШНХЙ.
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24.12.2024 20:28 Ответить
Чуваче, якщо ти звертаєшся до громадянина Зеленського В.О. задля інтерв'ю, то він тобі може хоч на латині його давати. В нас свобода слова. А оскільки ти звернувся до Президента України, то вибач... Тільки державною.
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24.12.2024 20:31 Ответить
а кто продлил полномочия зеленского какпреза? Ты Николай?
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24.12.2024 20:36 Ответить
Він не потребує продовження. Це не студентський квиток. Його мандат дійсний до наступних виборів. Подробиці в Конституції України.
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24.12.2024 20:43 Ответить
полномочия до 19.05.2024. Привет Президенту Украины ермаку передай. высновки смотри в Конституционном суде
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24.12.2024 20:51 Ответить
Почитай Конституцію України... І не ганьбися.. (Не подумай ще мене в апологети "Блазня" зачислять - з тебе половина форумчан сміятиметься...).
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24.12.2024 21:38 Ответить
а вибори коли?
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25.12.2024 02:24 Ответить
Через півроку після відміни військового стану. Так в законі.
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25.12.2024 15:34 Ответить
тобто ніколи, як у египті - стан був 30 років
зрозуміло... майдан неминучий
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26.12.2024 03:50 Ответить
If you can't speak Ukrainian but still want to talk to the President of Ukraine, HIRE A TRANSLATOR, like everybody else does!
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24.12.2024 20:49 Ответить
а хто ти такий? бовтун язиком?
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24.12.2024 20:53 Ответить
Обидва "нє пріслужніка путіна" знають англійську, от хай нею і розмовляють.
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24.12.2024 20:58 Ответить
Нужно честно сказать, украинская власть не отличается большим умом, политиков высокого уровня в стране не наблюдается, исходя из этого, президент, просто обязан, до окончания войны не давать никаких интервью и запретить это делать буквально всем украинским чиновникам.
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24.12.2024 20:58 Ответить
на якій мові буде розмовляти з трампістом президент України? як що на мові окупанта, то в Україні для мене немає президента.
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24.12.2024 21:02 Ответить
Фрідману не дано зрозуміти,що Зеленський менетально не українец і таким не стане навіть незалежно від нашої безперечної перемоги.Йому до єврея Портнікова,який є і українцем як *до Шанхая раком.*.Інтерв'ю Фрідмана буде приречено не відповідати дійсності. Його пояснення мети інтерв'ю брехливе і виглядає замовним.
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24.12.2024 21:05 Ответить
Давай Клован, я вірю в тебе! Наплети собі своїм дурним язиком на ще один пожиттєвий. Одним більше, одним менше. Какаяразніца?
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24.12.2024 21:22 Ответить
Може він і не прислуговує путіну, але він провокатор той Льоха однозначно.
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24.12.2024 22:12 Ответить
Потвора...
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24.12.2024 22:43 Ответить
Яке ж воно брехливе та кончене - та ти слово в слово повторюєш за ху....ом - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
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24.12.2024 23:10 Ответить
кажуть, наш потужний Лідор навіть в Омані вів перемовини державною мовою
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25.12.2024 04:40 Ответить
А може фрідман перекладе на кацапську з української і закриє свій хавальник?
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25.12.2024 06:02 Ответить
Первый раз слышу про этого пассажира
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25.12.2024 10:24 Ответить
Кто такой Лекс Фридман:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAXtmErZgOeC91rGIZCJ5uGb3DvD1Ijf
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25.12.2024 11:46 Ответить
хай іде за кораблем зі своім сруцькім, якого це буя наш президент повинен підстроюватись під якогось там "підкастера". Хай тепер йде у сраку зі своім інтерв'ю
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25.12.2024 15:48 Ответить
Лінивий ниньки попідкастер пішов!
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25.12.2024 17:56 Ответить
 
 