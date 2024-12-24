Американский подкастер Фридман предлагает Зеленскому провести интервью на русском языке: "Я не являюсь прислужником Путина"
Американский ведущий подкаста Лекс Фридман, на интервью с которым ранее согласился Владимир Зеленский, предложил президенту Украины записать его на русском языке, потому что они оба свободно на нем говорят, как и "значительная часть украинского народа".
Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Так, Фридман обосновал свое предложение тем, что это, по его мнению, обеспечит "наиболее глубокий, динамичный и мощный разговор".
В то же время он пообещал перевести интервью на украинский и английский языки.
Для людей, которые, возможно, не знают, украинский язык все больше становится символом борьбы украинского народа за свободу и независимость. К сожалению, я пока не владею этим языком, но я его учу. Я умею свободно разговаривать на русском, как и президент Зеленский, как и значительная часть украинского народа. Это подарок, который я прошу и на Рождество, и на Хануку", - отметил Фридман.
Подкастер также привел несколько фактов о себе и историю его семьи, поскольку, которые он указал, сетью о нем распространяется "все больше лжи".
Так, он рассказал, что его родители родились в Украине - Киеве и Харькове. Девичья фамилия его матери - Федотова, а его полное имя при рождении - Алексей, "но с самого начала все всегда называли меня Лекс, или Леха, или Леша, или Лешенька".
Кроме Таджикистана, где он родился, Фридман жил в Киеве, потом в Москве, потом в Соединенных Штатах почти 30 лет.
"Я не являюсь прислужником ни Путина, ни Зеленского, ни Трампа, ни Воланда, ни Гэндальфа и тому подобное. Я не являюсь ничьим прихвостнем. Никакие деньги, слава, власть, доступ не купят мое мнение или мою честность", - добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился записать в Киеве подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.
Фридман планирует в январе 2025 года провести интервью с президентом Владимиром Зеленским, а затем с российским диктатором Путиным.
Пожалуйста, подождите...
а от Україну, що немає "новічка" - можно тролить на всю
ЄТА нєзавісімая западная журналістіка - не перепутайтє
на якому теж обидва розмовляєте
а слово "поц" зрозуміє кожен українець
Більшого розуміти з цього "інтерв'ю"
не потрібно
Так як в івриті нема голосних
то мужу від себе добавити
ПНХ ПНХ
"Починав я при Генадії Удовенко. Справжній корифей, професіонал з великої букви. Весною 1996-го я супроводжував його у ході офіційного візиту до Японії. За дві години до відльоту, він тільки прибув з Нью-Йорку. Його дружина привезла йому свіжий костюм і свіжі сорочки прямо у Борисполь. Переодягнувся і у літак до Токіо. Летіли на Ту-154. На дозаправку сідали у двох російських містах - Омську та Хабаровську. Тоді відносини з росією були ще терпимими, а тому в аеропорт приїжджали губернатори цих областей і прямо на летовищах накривали похідні фуршети. Говорив з ними Удовенко виключно українською з перекладачем. Ніколи не п`янів, хоча з кожним випивав по 1-2 чарки. Потім Токіо, Осака... І це після Нью-Йорка, Борисполя, Омська, Хабаровська та численної зміни часових поясів. Для відновлення сил йому вистачало 2 години сну, хоча тоді міністру було вже за 60. Мало того, Удовенко був активним членом "Руху", і іноді по вихідним без охорони ходив на мітинги цієї організації."
До речі, тут рюська абдрістович поспілкувався з іще одним ютубером, якого звати Патрік Пєт-Давід. Теж доволі відома особистість, який нещодавно брав інтерв'ю у Трампа:
https://www.youtube.com/watch?v=zyz2j-9M9UA
Так тобі зрозуміло ?
Чувак, ти за краєм радної вологодської губєрнії хоч раз де- небудь бував, що патякаєш про " закордон" ?
і КАКАЯ_РАЗНІЦА на каком язьіГе
Вони обидва є "совками"
"Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля,
Прерії чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.
І під прапором - байдуже,
кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:
Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?"
- Браття! Ми тут "трохи всралися" - коли на вас "перділи", щоб приховать розкрадання нами ваших грошей... Так от - давайте об"єднаємося єдиним фронтом - щоб "нашу сраку відмить" і від нас не смерділо! А хто проти - той «агент Кремля»!
Можно и по русски, но после войны и возврата Украине границ 1991г.
А пока это не произошло - только по украински, т.к. украинский - это флаг, символ борьбы за Независимость, точно такую же Независимость, годовщину которой американцы отмечают каждый год 4 июля.
Не вистачає незламну....
Про це він https://x.com/lexfridman/status/1871502609451778181 написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Так, Фрідман обґрунтував свою пропозицію тим, що це, на його думку, забезпечить "найбільш глибоку, динамічну та потужну розмову". - це написав холуй рашиста куйла
зрозуміло... майдан неминучий
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAXtmErZgOeC91rGIZCJ5uGb3DvD1Ijf