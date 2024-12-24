Американский подкастер Фридман предлагает Зеленскому провести интервью на русском языке: "Я не являюсь прислужником Путина"

Американский ведущий подкаста Лекс Фридман, на интервью с которым ранее согласился Владимир Зеленский, предложил президенту Украины записать его на русском языке, потому что они оба свободно на нем говорят, как и "значительная часть украинского народа".

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Так, Фридман обосновал свое предложение тем, что это, по его мнению, обеспечит "наиболее глубокий, динамичный и мощный разговор".

В то же время он пообещал перевести интервью на украинский и английский языки.

Также читайте: Зеленский провел разговор с президентом Анголы Лоренсу: Поддержка со стороны Африки важна

Для людей, которые, возможно, не знают, украинский язык все больше становится символом борьбы украинского народа за свободу и независимость. К сожалению, я пока не владею этим языком, но я его учу. Я умею свободно разговаривать на русском, как и президент Зеленский, как и значительная часть украинского народа. Это подарок, который я прошу и на Рождество, и на Хануку", - отметил Фридман.

Подкастер также привел несколько фактов о себе и историю его семьи, поскольку, которые он указал, сетью о нем распространяется "все больше лжи".

Так, он рассказал, что его родители родились в Украине - Киеве и Харькове. Девичья фамилия его матери - Федотова, а его полное имя при рождении - Алексей, "но с самого начала все всегда называли меня Лекс, или Леха, или Леша, или Лешенька".

Также читайте: Зеленский на Ставке: число убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает уже 3 тыс. человек

Кроме Таджикистана, где он родился, Фридман жил в Киеве, потом в Москве, потом в Соединенных Штатах почти 30 лет.

"Я не являюсь прислужником ни Путина, ни Зеленского, ни Трампа, ни Воланда, ни Гэндальфа и тому подобное. Я не являюсь ничьим прихвостнем. Никакие деньги, слава, власть, доступ не купят мое мнение или мою честность", - добавил он.





Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился записать в Киеве подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом.

Фридман планирует в январе 2025 года провести интервью с президентом Владимиром Зеленским, а затем с российским диктатором Путиным.