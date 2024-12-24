Украина призывает МККК проверить данные о 18 украинских военнопленных, которые "засветились" на видео с Кадыровым

Украина обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой проверить информацию о 18 украинских военнопленных, которые, вероятно, находятся в Грозном. Их лица были зафиксированы на видео, опубликованном главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что недавно во время анализа открытых источников обнаружена видеозапись, размещенная пророссийскими информационными ресурсами, на которой зафиксировано общение Кадырова с пленными военнослужащими ВСУ

"По предварительной информации, полученной из этого видео, есть высокая вероятность пребывания этих военнопленных на территории Чеченской республики. Управление (Секретариат уполномоченного) совместно с Национальным информационным бюро имеет подтверждение пребывания в плену лишь части лиц, зафиксированных на видео", - отметил Добросердов.

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В то же время, по его словам, относительно 18 защитников Украины, о которых говорится в материале, официального подтверждения через Центральное агентство Международного комитета Красного Креста пока не получено.

"Международный комитет Красного Креста, как нейтральный посредник в вооруженных конфликтах, имеет международный мандат для решения гуманитарных вопросов, и мы продолжаем тесное сотрудничество с ними в этом направлении", - заявил он.

Добросердов сообщил, что по результатам обработки этого видео он направил письмо в МККК с целью проверки достоверности сведений о пребывании 18 человек на подконтрольной РФ территории.

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"Работа по координации розыска пропавших лиц и установления их судьбы является нашим приоритетом, и мы используем все возможные инструменты для достижения этой цели. Всего в текущем году проведенным мониторингом и анализом социальных сетей, мессенджеров и интернет-ресурсов установлено 1062 человека, которые считались пропавшими без вести и которые взяты в плен страной-агрессором", - подчеркнул уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

По словам Добросердова, с целью актуализации данных об этих лицах, а именно - пребывания в плену, соответствующая информация направлялась в ГП "Украинский национальных центр развития мира", Нацполицию Украины, Объединенный центр Службы безопасности Украины, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"В Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, добавлено идентифицирующей-аналитической информации (фотоизображения / видеоматериалы плена) по 2121 лицу", - добавил он.

При этом в МВД продолжают призывать международное сообщество усилить усилия для освобождения украинских военнопленных и гражданских заложников.

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Напомним, ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров во время "прямой линии" выставил перед собой украинских военнопленных, которые удерживаются на территории республики, и объявил о планах разместить их на крышах стратегически важных объектов в качестве "живого щита".