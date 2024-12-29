За неделю ВСУ уничтожили 11 830 оккупантов и 1131 единицу вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

В течение недели, с 22 по 29 декабря, украинские защитники уничтожили около 11 830 российских захватчиков и 1131 единицу вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 22 по 29 декабря 2024 года потери противника составили около 11830 человек личного состава", - говорится в сообщении

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

47 танков;

111 боевых бронированных машин;

166 артиллерийских систем;

2 установки ППО;

438 единиц автотехники;

8 единиц спецтехники.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили не менее 56 вражеских ракет и 303 БпЛА ОТР.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 784 200 российских захватчиков.