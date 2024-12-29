РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9863 посетителя онлайн
Новости
559 2

За неделю ВСУ уничтожили 11 830 оккупантов и 1131 единицу вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

В течение недели, с 22 по 29 декабря, украинские защитники уничтожили около 11 830 российских захватчиков и 1131 единицу вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 22 по 29 декабря 2024 года потери противника составили около 11830 человек личного состава", - говорится в сообщении

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 47 танков;
  • 111 боевых бронированных машин;
  • 166 артиллерийских систем;
  • 2 установки ППО;
  • 438 единиц автотехники;
  • 8 единиц спецтехники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разведчики за неделю нанесли потери врагу, уничтожив живую силу, укрепление и военную технику. ВИДЕО

Втрати армії РФ

Кроме того, украинские защитники уничтожили не менее 56 вражеских ракет и 303 БпЛА ОТР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны обнаружили и точно поразили дронами-камикадзе российских захватчиков под Покровском. ВИДЕО

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 784 200 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19269) ликвидация (3552) уничтожение (6949) война в Украине (3946)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За тиждень кацапи в Україні втратили майже стільки скільки за 10 років в Афганістані... Після виводу військ з Афганістана "афганці" не отримали від держави того на що розраховували і подалися в бандити "забирати своє". Уявіть скільки озвірівших алкодегенератів повертаються в *********...
показать весь комментарий
29.12.2024 12:45 Ответить
Хай здохнуть всі кацапи! Тенденціч їх знищення, мені подобаєтьця! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
29.12.2024 12:50 Ответить
 
 