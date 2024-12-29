За неделю ВСУ уничтожили 11 830 оккупантов и 1131 единицу вражеской техники. ИНФОГРАФИКА
В течение недели, с 22 по 29 декабря, украинские защитники уничтожили около 11 830 российских захватчиков и 1131 единицу вооружения и военной техники врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"За неделю с 22 по 29 декабря 2024 года потери противника составили около 11830 человек личного состава", - говорится в сообщении
Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 47 танков;
- 111 боевых бронированных машин;
- 166 артиллерийских систем;
- 2 установки ППО;
- 438 единиц автотехники;
- 8 единиц спецтехники.
Кроме того, украинские защитники уничтожили не менее 56 вражеских ракет и 303 БпЛА ОТР.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 784 200 российских захватчиков.
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показать весь комментарий29.12.2024 12:45 Ответить Мне нравится 3
igor shmatko
показать весь комментарий29.12.2024 12:50 Ответить Мне нравится 2
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